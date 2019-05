Ferdinands Feld Festival geht in die fünfte Runde: Bitte anschnallen, Ferdi hebt bald ab!

10 .000 Tickets sind bereits verkauft, und weitere 5 .000 Plätze stehen für den fünften Flug von und mit Chefpilot Ferdi noch zur Verfügung. Am 3. August steigt auf dem Rotenburger Flugplatz das fünfte Ferdinands Feld Festival. Es wird so groß wie noch nie. Und während des mehr als zwölfstündigen Trips sorgen 40 Künstler auf vier Bühnen für beste Unterhaltung mit einer großen Bandbreite an elektronischer Musik.

Rotenburg – „Es ist das stärkste Line Up bislang“, versichert Roland Nielebock. Zusammen mit Marco Fricke und Benjamin Pekrul bastelt er seit einem Jahr an den Vorbereitungen für das Ferdinands Feld Festival. Brennan Heart (Hard Style) Tujamo (Big Room DJ) und auch Aka Aka sind mit von der Partie. Es hat sich auch in der Szene herumgesprochen, wie schön es bei Ferdi in Rotenburg ist. Bei den Künstlern, aber eben auch bei den Fans. Und die greifen zu: „Es ist der beste Vorverkauf seit unserem Jungfernflug“, sagt Nielebock. Er ist sich sicher: „Das Produkt ist einfach gut.“

Das sagt er sehr selbstbewusst, auch wenn er eigentlich gar nicht so gerne von einem Produkt spricht. Dieses Festival sei für ihn viel mehr eine Herzensangelegenheit und Lebensinhalt zugleich. Für ihn und seine beiden Kollegen. Sie haben im Vorfeld immer ein Jahr lang damit zu tun; schon jetzt denken sie über das nach, was dabei 2020 auf dem Flugplatz in Rotenburg passieren kann.

Große Bühnen bieten unterschiedliche Musikrichtungen

Bis zu 15. 000 Besucher können am 3. August dabei sein. Das Gelände wird 25 .000 Quadratmeter umfassen. Es wächst weiter. Drei große Bühnen bieten Musik unterschiedlichen Geschmacks, dazu gibt es noch eine kleine Bühne – für ganz spezielle Leckerbissen. Zweifelsohne ist es den drei Machern gelungen, dem Festival von Beginn an einen eigenen Charakter zu verpassen. Dabei ist das alles aus einer Schnapsidee heraus entstanden. Erst war da diese Idee, ein eigenes Festival in Rotenburg aus dem Boden zu stampfen, dann war schnell klar, dass es auf dem Flugplatz über die Bühne gehen soll. Das haben die drei Männer weiterentwickelt und mit Ferdinands Feld eine eigene Marke geschaffen. Den Fans gefällt es. Die Macher freut das, sie schreiben schwarze Zahlen, auch wenn sie noch nicht das ganze Jahr davon leben können.

Produktionskosten in Höhe von einer Million Euro

Bei aller Freude gilt es Jahr für Jahr, sehr akribisch zu arbeiten. Man habe es mit Produktionskosten von einer Million Euro zu tun, und zugleich sei da eine große Verantwortung vor allem den Gästen, aber eben auch jenen 800 Kräften gegenüber, die auf dem Gelände und drumherum dafür sorgen, „damit die Kiste funktioniert“, so Nielebock. „Das Wohl der Passagiere steht für uns an erster Stelle, aber wir haben das gut im Griff.“

Wichtig sei es auch, an jenen Stellen auf regionale Ressourcen zurückzugreifen, wo es eben geht. Malte Holsten von Sound Patrol ist mit von der Partie, und auch die Rotenburger Werke sind wieder fest mit eingebunden. Und das an zwei Stellen: Einerseits kümmern sie sich um das Catering für die Künstler sowie für die Passagiere in der „1. Klasse“, andererseits sind die Werke erneut mit ihrer Job-Kampagne „Dich schickt der Himmel“ mit von der Partie. Eigentlich hatten alle damit gerechnet, dass diesmal auch wieder ein Festival-Frisör auf dem Gelände zu finden sein würde, doch dazu kommt es nicht. Stattdessen wird der Betreiber eines Tattoo-Studios seine Dienste anbieten. Dass es auch wieder einen Merchandising-Stand gibt, versteht sich fast von selbst. „Das machen wir schon seit dem zweiten Festival.“ Auch das ist etwas, was zum Charakter dieses Spektakels beiträgt.

Die Gäste kommen zum Teil von weit her und möchten nicht noch spät in der Nacht ihren Heimweg antreten. Wer mag, kann also wieder sein Zelt aufschlagen. Das Campinggelände wird am Samstag, 3. August, um 8 Uhr öffnen. Nielebock: „Wir rechnen mit etwa 1 000 Campern.“ Für sie bleibt bei rechtzeitiger Anreise noch ausreichend Zeit, bis zum ersten Act auf der Bühne mit dem Zeltaufbau fertig zu werden. Um 11 Uhr geht es dann so langsam los.

Eine große Auswahl an Speisen und Getränken gehört selbstverständlich dazu. Bezahlt wird auch in diesem Jahr mit Ferdi-Talern, die an einem Counter erworben werden können. Andere vor allem elektronische Zahlungsmöglichkeiten seien zurzeit nicht realisierbar. Der Aufwand und auch die Kosten seien zu hoch, sagt Nielebock. Die Variante mit den Talern habe sich aber bewährt.

Ferdinands Feld exklusiv in Rotenburg

Aber wie geht es weiter mit dem Ferdinands Feld und den drei Männern, die dahinter stehen? Nur so viel steht fest: Ferdinands Feld wird es auch künftig ausschließlich und damit exklusiv in Rotenburg geben. Ob es einmal weitere Festivals von ihnen an anderer Stelle geben wird, lasse sich zurzeit noch nicht sagen.

Fest steht allerdings, dass die Geschichte von Ferdi so schnell noch nicht enden soll. Nielebock: „Wir investieren in diesem Jahr noch einmal in das Gelände.“ Konkret gehe es dabei um die Installation von Strom. Damit reduziere man den Einsatz von entsprechenden Aggregaten. Auch die kosten Geld.

Der Aufbau startet – mit dem Kennzeichnen des Geländes auf dem Flugplatz – bereits am 26. Juli. Und bis zum Abend des 2. August soll dann alles stehen, damit der Spaß – diesmal unter dem Motto „Dschungel“ – am Tag darauf auch pünktlich und vor allem möglichst entspannt starten kann.

Zwei Mal zwei Freikarten zu gewinnen

Ferdi lässt was springen. Deshalb freuen wir uns, zwei Mal zwei Freikarten für das Ferdinands Feld Festival am 3. August verlosen zu können. Wer dabei sein möchte, schreibt uns bis zum 9. Mai, bis um spätestens 24 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff FERDI an redaktion.rotenburg@kreiszeitung.de. In dieser Mail sollte der vollständige Name mit Anschrift und E-Mail-Adresse der Absender zu finden sein. Wir losen die beiden Gewinner aus und werden sie schriftlich benachrichtigen. Ihre Namen stehen am Veranstaltungstag auf der Gästeliste. Und damit es dort richtig Spaß macht, gibt es dazu jeweils noch ein kleines Merch-Paket.

Wer bei unserer Verlosung leer ausgeht, kann sich sein Flugticket im Vorverkauf sichern. Alle Einzelheiten dazu sind auf Ferdis Homepage unter www.ferdinandsfeld.de zu finden.