Bis zum letzten Beat: Mit dem DRK unterwegs beim Ferdinands-Feld-Festival in Rotenburg

Von: Nina Baucke

Knapp 25 000 Zuschauer bevölkerten den Rotenburger Flugplatz bei der sechsten Auflage von Ferdinands Feld. © -

Fans elektronischer Musik heben auf dem Ferdinands-Feld-Festival in Rotenburg richtig ab. Mehr als 40 DJs und DJ-Teams ließen vor fast 25 000 Besuchern die Bässe dröhnen. Das DRK ist mittendrin.

Rotenburg – Die Bässe dröhnen aus den Boxen, Luftschlangen aus Krepppapier fliegen in hohem Bogen über die feiernde Menge hinweg, die vor den Bühnen ausgelassen tanzt. Einige Meter entfernt von den dicht gedrängten Menschen bahnen sich Henning Wilken und Nicole Osterhorn ihren Weg über das Gelände des Ferdinands Feld Festivals. Zum Feiern sind sie nicht da, sondern um zu helfen – beide engagieren sich ehrenamtlich für das DRK und drehen mit dem Notfallrucksack regelmäßig ihre Runden.

Sascha Masemann (l.) und Chris Knoblauch. © -

Mehr als 70 Ärzte, Sanitäter und Helfer sowie eine Seelsorgerin sind an diesem Samstag auf und neben dem Flugplatz, auf dem das Festival über die Bühne geht, im Einsatz. „Noch ist alles ruhig“, sagt Sascha Masemann. Der Rotenburger ist an diesem Tag der Einsatzleiter – und bringt schon einiges an Festivalerfahrung mit. „Zehn Mal Hurricane, drei Mal Ferdinands Feld“, betont er mit einem Lachen.

Bereits am Donnerstag gingen die Aufbauarbeiten für die provisorische Krankenstation los, der Tag selbst beginnt um 10 Uhr mit den letzten Erledigungen, bevor um 11 Uhr der Startschuss fällt. „Was die Stromversorgung und die Kommunikation angeht, sind wir dank eines eigenen Stromaggregats völlig autark“, erklärt Chris Knoblauch vom Katastrophenschutz.

DRK-Einsatz nach einem Wespenstich. © -

Es ist mitten am Nachmittag des Festivaltages. Auch, wenn die Stimmung in den Zelten der Rettungskräfte noch entspannt ist, gibt es immer wieder was zu tun. Dabei sind die Helfer vor allem mit einem beschäftigt: Wespenstichen. „Das ist dieses Jahr richtig viel“, sagt Masemann, und wie bestellt schwirrt plötzlich eine hartnäckige Vertreterin dieser Gattung um ihn herum. Deswegen sind auch ein Sanitäter und Arzt noch einmal losgefahren, um Nachschub an entsprechenden Medikamenten zu besorgen. „Haben ist besser als brauchen“, betont Masemann. Auch vermutlich so eine Festivalerfahrung.

Ansonsten sind es bislang vor allem Alkoholvergiftungen. „Das wird später noch mehr werden, wenn der Pegel steigt“, sagt Franziska Otto. Und noch etwas anderes spielt bei den Notfällen auf diesem Festival immer wieder eine Rolle: „Bei dieser Art von Musik, wie zum Beispiel Hardstyle, haben wir auch schon mehr mit Drogenmissbrauch und Mischkonsum zu tun.“ Dennoch ist sie gerne mit dem DRK auf Festivals unterwegs, denn „die Menschen neigen hier nur sehr selten zu Gewalt“.

Franziska Otto betreut auf dem Gelände eine Unfallhilfsstelle. © Gath/Baucke

Auch sie ist als Ehrenamtliche mit im Boot und betreut die Unfallhilfsstelle West zwischen Terminal 2 und Terminal 3. In dem weißen Zelt stehen mehrere Liegen, denn auch hier nehmen die Rettungskräfte Erstversorgungen vor. Von dort aus unternehmen auch Osterhorn und Wilken ihre Streifen. Osterhorn deutet auf eine junge Frau, die am Rand des Geländes an einem Zaun lehnt und etwas benommen wirkt. Beide Sanitäter sprechen sie an, es ist nichts Ernstes. „Wir gehen immer lieber einmal mehr auf die Menschen zu, wenn wir glauben, dass da etwas nicht stimmt“, sagt Wilken, während Osterhorn den Drei-Kilo-Rucksack abnimmt, um einem Festivalgänger ein Pflaster für eine Blase an der Ferse in die Hand zu drücken.

Festivalsplitter Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause startete am Samstag das sechste Ferdinands Feld Festival: Mehr als 40 Künstler haben die Besucher auf vier Bühnen mit elektronischer Musik begeistert. Von 11 Uhr bis um Mitternacht wummerten die Bässe über den Rotenburger Flugplatz. Nachdem es beim letzten großen Festival 2019 schon 15 000 Besucher auf die Landebahn zog, waren die Kapazitäten dieses Jahr auf 25 000 Gäste ausgelegt – und diese Grenze wurde auch fast erreicht. 1 500 Feiernde haben sich zudem die nächtliche Rückreise gespart und das Campingangebot genutzt.

Veranstalter Roland Nielebock zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf: „Es ist ein schönes Gefühl, weil einfach alles läuft. Zwischendurch hatte ich sogar Zeit, der Gastro neue Müllsäcke zu bringen. Wir haben es während Corona also nicht komplett verlernt.“

Auch die Polizei ist zufrieden mit der Veranstaltung. Der Gesamteinsatzleiter, Polizeidirektor Jörg Wesemann, spricht von einer „friedlich verlaufenen Musikveranstaltung.“ Es habe gegenüber 2019 keine nennenswerte Erhöhung der Straftaten gegeben, allerdings seien in einem Schließfach mehrere gestohlene Smartphones gefunden worden. Gegen 0.30 Uhr sei es zu einem Verkehrsunfall bei der Abreise gekommen. Ein Autofahrer kam demnach in einer Linkskurve im Bereich Höperhöfen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, alle vier Insassen des Wagens mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Die zwei jungen Frauen und zwei jungen Männer, die jetzt vor dem Zelt der Unfallhilfsstelle West aufkreuzen, brauchen hingegen keine medizinische Versorgung, aber dafür etwas anderes: Sonnencreme. Auch die haben Otto und ihr Team mit im Gepäck. Die muss auch nicht ins Protokoll, ebenso wenig, wenn die Retter mal ein Pflaster rausgeben. Alles Weitere schon: „Jeden einzelnen Fall müssen wir in einem speziellen Formular dokumentieren“, erklärt Masemann. „Das dient dann auch unserer Absicherung.“

Er hofft, so viele Fälle wie möglich vor Ort behandeln zu können, um die Notaufnahme des Diako nicht zu sehr zu belasten. Dennoch geht er davon aus, dass es nicht bei Wespenstichen und Alkoholvergiftungen bleiben wird: „Erfahrungsgemäß kommen die ernsteren Fälle, wie zum Beispiel Verletzte nach Schlägereien oder Stürzen, erst später am Abend“, sagt Masemann. Auch für die, die auf dem Flugplatz campieren, bleibt eine Bereitschaft vor Ort.

Henning Wilken (l.) und Nicole Osterhorn sind auf dem Gelände unterwegs © -

An der Unfallhilfsstelle West schnappen sich Nicole Osterhorn und Henning Wilken wieder ihren Rucksack und brechen zu ihrer Kontrollrunde auf. Irgendwann gegen 19 Uhr ist Schichtwechsel. Für einige der Helfer zumindest. Andere, wie auch Osterhorn, arbeiten durch – bis nachts um halb eins, bis zum letzten Beat.