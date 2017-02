Die Gleichstellungsbeauftragte Brigitte Borchers und Bürgermeister Andreas Weber (SPD) werben für die Aktion „One Billion Rising“ am 14. Februar. Getanzt wird dann auch in Rotenburg. - Foto: Menker

Rotenburg - Von Guido Menker. Bereits zum fünften Mal beteiligt sich die Stadt Rotenburg an der weltweiten Aktion „One Billion Rising – tanzen gegen Gewalt gegen Frauen“. Das haben die Rotenburger Gleichstellungsbeauftragte Brigitte Borchers und Bürgermeister Andreas Weber (SPD) gestern Vormittag in einem Gespräch mit der Presse mitgeteilt. Für den Dienstag, 14. Februar, sind alle Männer und Frauen, die sich mit der Botschaft dieser Aktion identifizieren und solidarisieren möchten, aufgerufen, von 17 bis 18 Uhr dabei zu sein. Die Teilnehmer treffen sich auf dem Pferdemarkt, bei schlechtem Wetter in der Eingangshalle des Rathauses.

„Frauen und Mädchen sind auf der ganzen Welt in erschreckendem Maße Gewalt ausgesetzt“, sagt Brigitte Borchers. Weltweit werde jede dritte Frau Opfer von Gewalt – das seien eine Milliarde Frauen. „One Billion“ also. Und auch in Deutschland sei Gewalt gegen Frauen sehr viel weiter verbreitet als viele meinten. Wenngleich die Anzeigebereitschaft in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen habe, so Andreas Weber. Nicht zuletzt auch das neue Gewaltschutzgesetz habe eine positive Wirkung erzielt, sagt er. Und zugleich erinnern er und Brigitte Borchers an die Anlaufstellen, die sich um die Opfer kümmern. Wildwasser und das Frauenhaus seien zwei Beispiele, aber auch die Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt (BISS) leiste wichtige Arbeit. Zu der Solidaritätskundgebung am 14. Februar seien Frauen und Männer gleichermaßen eingeladen, betont Borchers. „Bin dabei“, sagt dann auch der Bürgermeister nach einem kurzen Blick in seinen Kalender.

Ihn und die weiteren Teilnehmer – in den vergangenen Jahren waren es immer rund 50 – erwarten neben der Trommelgruppe „Dezibells“ auch eine von Marsha Weseloh und Claudia Wilkens angeleitete Tanz-Choreografie zum Beyoncé-Hit „Break The Chains“. Folkloristische Rundtänze seien ebenfalls Bestandteil der Aktion. Erwartet werden auch Gäste aus Zeven, denn Rotenburg ist die einzige Stadt im Landkreis, die sich an der weltweiten Aktion beteiligt.

Bei allem Spaß, die diese Aktion beinhaltet, ist es Brigitte Borchers ein Anliegen, auf die zunehmende Frauenverachtung auch in unserer Gesellschaft hinzuweisen. „Die nimmt wirklich zu“, sagt sie und spielt damit nicht zuletzt auch auf die AfD an. Homophobie und Anti-Feminismus weckten die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden. Anti-Feminismus sei meist gepaart mit Rassismus und antidemokratischem Verhalten. „Wir tanzen für eine Gesellschaft ohne Sexismus und Diskriminierung“, heißt es daher auch auf den Plakaten der Aktion „One Billion Rising“.