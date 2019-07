Billige Effekthascherei?

Der Landkreis wird vorerst nicht den Klimanotstand ausrufen. Ein entsprechender Antrag aus Reihen der Linken und SPD ist im Kreistag abgelehnt worden. Die CDU-geführte Mehrheit verweist aufs kreiseigene Klimaschutzkonzept – und spricht von „billiger Effekthascherei“.

VON MICHAEL KRÜGER

Rotenburg – Konstanz, Heidelberg, Kiel, Münster, Bochum, Fehmarn, Leverkusen: Die Liste der Städte und Kommunen in Deutschland, die den Klimanotstand ausrufen, wird täglich länger. Der Landkreis Rotenburg wird dort aber vorerst nicht auftauchen. Das hat die CDU-geführte Kreistagsmehrheit mit WFB, FDP und AFR jetzt verhindert.

Die Bewegung, die vielfach auf lokale „Fridays for Future“-Initiativen reagiert, ist Haltung und Verpflichtung. Das betont SPD-Kreistagsfraktionschef Bernd Wölbern, dessen Partei einen ersten Antrag aus der Feder der Linken konkretisiert hatte: „Wir müssen handeln.“ Man schaffe Druck und Verbindlichkeiten. So sollte der Kreistag bei seinen Beschlüssen stets die Auswirkungen auf das Klima sowie die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit berücksichtigen und wenn möglich Maßnahmen priorisieren, die den Klimawandel oder dessen Folgen abschwächen. Zudem sollte die Verwaltung prüfen, welche Maßnahmen aus dem Masterprogramm Klimaschutz der Bundesregierung für den Landkreis konkret umsetzbar sind.

Landrat Herrmann Luttmann (CDU) kann das nicht verstehen. „Mich haben die Anträge erstaunt“, sagt er und verweist auf das Klimaschutzkonzept des Landkreises. Dort seien bereits viele Maßnahmen verankert, unter anderen eine Energieeinsparung um zehn Prozent bis zum Jahr 2030. Auch sei der Landkreis mit dem Bezug von Öko-Strom seit 2013 Vorreiter. „Haben Sie das alle vergessen?“, fragt er in Richtung der Antragsteller. Diese sollten die Forderung nach dem Klimanotstand zurücknehmen und sich vielmehr von der kreiseigenen Klimaschutzmanagerin Meike Düs-pohl in einem Fachausschuss darüber berichten lassen, was bereits erreicht worden sei. Die nun diskutierten Ziele seien für den Landkreis keine neuen. Luttmann: „Wir brauchen kein ,Fridays for Future’, wir wussten das schon vorher.“

Luttmanns Parteikollege und CDU-Umweltpolitiker Heinz-Hermann Holsten wird noch deutlicher in seinen Worten. Zwar honoriere er, dass „die jungen Leute der Politik Beine gemacht“ haben, aber von einem Klimanotstand könne keine Rede sein, vor allem nicht im Landkreis Rotenburg. Nur eine Katastrophe rechtfertige einen Notstand, und da er die nicht erkenne, könne er den Formulierungen nicht folgen. Für Holsten ist der Klimanotstand „billige Effekthascherei, ohne konkrete Maßnahmen zu benennen“. Das laufe zu sehr auf „politische Selbstbefriedigung“ hinaus.

SPD-Sprecher Wölbern quittiert das Unverständnis der CDU mit den Worten: „Wenn Sie erstaunt sind, haben Sie es nicht verstanden.“ Niemand sitze auf der Anklagebank, sondern es gehe darum, konkreter zu werden. Künftige Entscheidungen im Landkreis dürften nicht mehr allein nach Kostengesichtspunkten entschieden werden. Auch Nils Bassen (Linke) argumentiert, dass das bisher Erreichte insbesondere den jungen Leuten nicht mehr genug sei: „Wir können diesen Weg nicht fortführen. Wir müssen mehr machen.“

Was dieses „mehr“ bedeutet, bleibt im Kreistag zunächst aber unklar. Im SPD-Antrag heißt es, die Verwaltung soll eine Aufstellung von möglichen Klimaschutzmaßnahmen vorlegen. Auch das erzürnt den Landrat. Luttmann kritisiert, dass die Politik quasi im Schnellverfahren etwas beschließt, was dann erst in der Verwaltung konkret umgesetzt werden müsse. „Sie beschließen Arbeit für uns“, so Luttmann. So weit ist es dann aber nicht gekommen: Antrag abgelehnt.