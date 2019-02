Ausstellung: Bilder von Geflüchteten

Rotenburg: Von Guido Menker. Das Rotenburger Diakonissen-Mutterhaus engagiert sich seit mehreren Jahren in der Betreuung von Flüchtlingen. Mehr und mehr gehen die Ehrenamtskoordinatorin Martina Hoffstedt sowie Johannes Stephens, Referent des Vorstandes, an die Öffentlichkeit. Jetzt bereiten sie eine Ausstellung vor.

Es sind viele Fragen, die bei einer Begegnung mit geflüchteten Menschen im Raum stehen. Woher kommen sie? Wie leben sie hier? Was steht hinter ihren Gesichtern? Was macht diese Menschen aus? Warum sind sie zu uns gekommen? Antworten darauf zu finden, ist nicht leicht. Vor allem auch, weil es sprachliche Barrieren gibt und weil es nicht leicht ist, einen Zugang zu finden. Martina Hoffstedt will Antworten liefern - und zwar mit der Ausstellung unter dem Titel „Auf Augenhöhe“. Die soll den Menschen eine Möglichkeit geben, sich ein Bild zu machen - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und bestenfalls sorgt diese Gelegenheit für noch mehr Wertschätzung und Respekt.

Die Ausstellung zeigt die Porträts von zehn Geflüchteten aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Gambia und Eritrea. Zehn Menschen unterschiedlichen Alters. Männer und Frauen. Das jüngste dieser Gesichter ist zehn Jahre alt. Es ist das Gesicht eines Mädchens aus Syrien. 66 Jahre älter ist der syrische Journalist Ismael Al Haji. „Er hat 16 Jahre lang im Gefängnis gesessen, er ist ein politisch und kulturell sehr interessierter Mann, der sich in seinem Land immer auch für die freie Presse eingesetzt und viel erlebt hat“, berichtet die Ehrenamtskoordinatorin in einem Gespräch mit der Kreiszeitung.

Zu sehen sind in der Ausstellung vom 6. März bis zum 3. April im Kantor-Helmke-Haus nicht nur die großformatigen Fotos der Geflüchteten, sondern auf der Rückseite auch Lebensberichte und Zitate, die helfen, sich ein Bild von dem Menschen zu machen, der eben hinter diesem Gesicht zu finden ist. Die Fotos und die Texte sind auf ein mal zwei Meter großen Roll-Ups aufgebracht - in bester, ja bestechender Qualität. Für die Aufnahmen hat das Mutterhaus den Bremer Fotografen Jakob Weth vom „Bureau für gutes Aussehen“ engagiert. Möglich geworden ist diese Ausstellung nur mit Unterstützung des Diakonischen Werkes, sagt Johannes Stephens. 10 000 Euro habe es dafür gegeben.

Mehr als ein Jahr lang ist an diesem Projekt gearbeitet worden. Im Mittelpunkt standen neben den Fotoaufnahmen vor allem sehr intensive und ausführliche Interviews. „Die haben mindestens zwei Stunden gedauert“, erinnert sich Martina Hoffstedt. Sie zeigt sich auch heute noch stark berührt von diesen Begegnungen. „Es waren sehr offene, intensive Gespräche auf Augenhöhe, in denen wir viel über ihr Leben, ihre Gedanken und Wünsche erfahren haben.“ Den Geflüchteten sei es ein Bedürfnis, über ihr Leben, ihre Flucht und das Ankommen in Deutschland zu sprechen. „Sie habens schließlich fast alles zurückgelassen, darüber wollen sie reden“, unterstreicht Hoffstedt. Und dabei strahlten sie alle einen ungebrochenen Optimismus, eine besondere Würde und große Hoffnung aus. Die Ehrenamtskoordinatorin ist allein davon tief beeindruckt. Besondere Zitate jedes Einzelnen dienen als Überschrift auf der jeweiligen Textseite in der Ausstellung, auf der sie sich zu bestimmten Fragen äußern. Der Titel der Ausstellung wiederum steht für genau das, was sich die Flüchtlinge für ihr weiteres Leben hier in Deutschland wünschen. „Sie wünschen es sich wirklich, mit uns auf Augenhöhe zu sein, zu arbeiten und zu leben.“

Zugleich drückten sie immer wieder auch ihre große Dankbarkeit aus. So, wie der Iraker Murad Hussein, der 50-Jährige mit seinem markanten Schnauzbart: „Wir möchten uns bei den Deutschen bedanken, dass sie uns so viel geholfen haben. So viele Frauen und Männer helfen den Flüchtlingen und sind so lieb. Für uns ist alles sehr gut hier.“ Es ist der Ausdruck des Danks dafür, überhaupt hier sein zu dürfen und zugleich so gut aufgenommen worden zu sein. Viele der Geflüchteten haben es inzwischen mit ihren Familien in eigene Wohnungen geschafft, viele sprechen inzwischen sehr gut Deutsch, viele haben Arbeit oder einen Ausbildungsplatz gefunden. Sie sind auf dem Weg, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Für die Ehrenamtskoordinatorin bedeutet dies allerdings nicht, dass die Aufgaben geringer werden, die ehrenamtlich zu leisten sind. „Es sind heute andere Aufgaben.“

Noch nicht alle Flüchtlinge haben übrigens bis heute eine eigene Wohnung beziehen können. Seit der Schließung der Unterkunft am Glummweg leben zurzeit noch 70 Männer, Frauen und Kinder auf dem nach wie vor stark betreuten Campus in Unterstedt. Zwei Sozialpädagoginnen, ein Hausmeister, eine Sprachhelferin sowie zwei Mini-Jobber packen dort mit an.