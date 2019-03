Auf ein Bier mit Coco Chanel

Auch das letzte „Rotenburger Konzert“ der Saison setzt auf Modernes

+ Die beiden jungen Ausnahmetalente Simon Höfele an der Trompete und Magdalena Müllerperth – hier mit Niels Kruse, der die Seiten umblättert – bringen dem Publikum die „Belle Epoque“ nahe. Foto: Heyne

Rotenburg – So ein Pech: Da ergreift der Vorsitzende der Rotenburger Konzerte Wilhelm Hahne mal zum Mikro – und dann geht es nicht. Dabei hat der Mann im Hintergrund, der sonst verbal gern hinter dem künstlerischen Leiter Niels Kruse zurücksteht, beim letzten Konzert der Saison etwas zu sagen. Genau wie die Zuschauer, denn sie sind bei der Umfrage zum zukünftigen Kurs der Veranstaltungsreihe gefragt. Soll man zur in der Satzung festgeschriebenen „konzertanten Aufführung von Klassik“ mit Mozart, Beethoven & Co. zurückkehren oder den von Kruse eingeschlagenen Pfad auch modernerer Töne, ungewöhnlicher Besetzungen mit Bearbeitungen und dem ein oder anderen Experiment weitergehen? „Wir sind da ergebnisoffen“, versichert Hahne. Auch wenn mehr Abos im Vorjahr zu verzeichnen seien – grundlos wird die erste Umfrage seit 2011 just vor der nächsten Vorstandssitzung wohl nicht erfolgt sein, und die Besucher spürten, dass nicht alles unisono läuft.