Den Bienen auf der Spur

Die Stadt Rotenburg eröffnet am Freitag Nachmittag auf dem Heimathausgelände an der Burgstraße den HoBee-WiBee-Trail. Hinter diesem komplizierten Namen verbirgt sich der Rotenburger Honig- und Wildbienenpfad. Dieser erstreckt sich mit seinen 16 Stationen über 2,5 Kilometer durch die Kreisstadt. Am Tag vor der Eröffnung haben Elisabeth Quentin aus dem Umweltschutzbüro der Stadt, der BUND-Kreisvorsitzende Manfred Radtke sowie die Imkerin Elli Döbler unserer Redaktion den HoBee-WiBee-Trail bei einer Fahrradtour vorgestellt und erklärt.

Rotenburg – Die Geistereiche in der Ahe bereitet Quentin, Radtke und Döbler erhebliche Sorgen. Sehr früh schon hat der Baum in diesem Jahr die Blätter abgeworfen. „Hoffentlich können wir ihn noch lange erhalten“, sagt der BUND-Chef. Denn er weiß: Hohlräume, wie sie dieser Baum bietet, sind für Bienen, aber auch für andere Lebewesen ein wunderbarer Platz, ein Rückzugsort eben, wie sie ihn brauchen. Wer mit den drei Experten in Sachen Natur- und Umweltschutz gut eine Stunde unterwegs ist, muss einfach begeistert sein. Es sprudelt nur so aus ihnen heraus, wenn sie über die Bedeutung der Honig-, aber auch der Wildbienen sprechen. Und es ist ihnen eine Herzensangelegenheit, denn seit mehreren Jahren schon nimmt die Insektenvielfalt ab. Damit gerät das Ökosystem in Gefahr. Das große Schild am Startpunkt des Trails am Heimathaus informiert darüber, dass 75 Prozent der Kulturpflanzen und 80 Prozent der Wildpflanzen von der Insektenbestäubung abhängig sind. Es muss also viel getan werden, um den Insekten nicht noch mehr von ihrer Nahrungsgrundlage zu entziehen.

Die Stadt Rotenburg hat sich dieses Bemühen schon 2012 auf die Fahnen geschrieben. Seitdem ist sie Mitglied im „Bündnis für biologische Vielfalt“. Zwei Jahre später hat sich in der Kreisstadt der Arbeitskreis Bienen gegründet und spezielle Wildsaaten-Tüten entwickelt. 3 000 Stück davon sind inzwischen verteilt worden. Wildsaaten, die mehrjährig sind und helfen, das Nahrungsangebot für die Bienen zu vergrößern. Elisabeth Quentin: „Jeder von uns kann seinen Beitrag leisten – das geht auch auf dem heimischen Balkon.“ Die Rotenburger Bemühungen in diese Richtung haben Experten auch über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen. Beim Wettbewerb „Wildbienen fliegen auf Niedersachsen“ 2017 sind die Aktivitäten belohnt worden – die Kreisstadt landete als „Bienenfreundlichste Kommune Niedersachsens“ auf dem ersten Platz.

Flächenverbrauch, intensive Landnutzung, Umweltgifte und auch sterile Gärten – das sind einige der Faktoren, die es den Insekten und damit auch den Bienen mittlerweile schwer machen. „Aber wir geben die Hoffnung nicht auf und möchten mit diesem Honig- und Wildbienenpfad die Menschen für dieses Thema sensibilisieren“, sagt Elisabeth Quentin während der Fahrradtour, die vom Heimathausgelände aus in Richtung Ahe führt. Der Lehrpfad kann also eine Hilfestellung geben. Er ist eine umweltpädagogische Dauerausstellung unter freiem Himmel und kann eigenständig oder auch in Begleitung erlebt werden.

An 16 Stationen werden für Honig- und Wildbienen geeignete Lebensräume gezeigt und die unterschiedlichen Bienen vorgestellt, mit etwas Glück sogar gesehen. Und so erleben die Besucher dieses Pfades Feuchtgrünland, Randbereiche am Fließgewässer, der Förderung der Artenvielfalt angepasste Siedlungsbereiche, eine Streuobstwiese sowie eine Niederung. Aber auch ein Gründach sowie das Straßenpflaster und sandige Bereiche dienen den Bienen. Auf dem Heimathausgelände ist darüber eine vom Nabu installierte Nisthilfe zu sehen – eine, die sogar einen Einblick gewährt. Sie lässt sich an einer Stelle über eine kleine Klappe öffnen.

„Vielleicht lassen sich die Menschen motivieren, selbst auch etwas zu unternehmen“, lautet der mit dem Pfad verbundene Wunsch von Manfred Radtke, den man in Rotenburg schon seit vielen Jahren als Kämpfer für den Natur- und Umweltschutz kennt. Immerhin wachse das Interesse am Thema Bienen. „Das merke ich immer dann, wenn ich dazu einen Vortrag halte“, sagt Radtke.

Glücklich macht es auch ihn, dass der Touristikverband Landkreis Rotenburg (Tourow) das Thema aufgreift und es damit auch in die touristische Werbung einfließt. Und die wiederum richtet sich ja nicht nur an auswärtige Gäste, sondern auch an die Menschen, die hier im Landkreis Rotenburg zu Hause sind. Das Schöne an diesem Pfad: Er hat eine überschaubare Länge und kann sehr gut auch von Familien sowie von älteren Menschen bewältigt werden. Die Infotafeln entlang des Weges informieren jeweils über den zu sehenden Lebensraum sowie über die dort jeweils zu findenden Bienenarten. Und: Diese Texte lassen sich über einen an den Schildern angebrachten QR-Code auch schon unterwegs auf das Smartphone holen. „Diese Texte werden wir zusätzlich noch mit weiteren Informationen anreichern“, sagt Elisabeth Quentin. Der Platz auf den Schildern habe nämlich einfach nicht mehr gereicht. Das digitale Angebot ist übrigens barrierefrei – man kann sich die Texte auch vorlesen lassen, betont Quentin.

Bienen im urbanen Bereich – auch das ist zu erleben. Der Rundkurs führt an die Aalter Allee heran. Dort weist eine weitere Infotafel auf einen für Bienen guten Lebensraum hin, den man dort als Laie nicht wirklich vermutet hätte: mitten im Trubel auf einer kleinen Verkehrsinsel. Kein Wunder: Die verkrauteten Teile der Verkehrsinseln mit ihren Resten an Bodendeckern hat die Stadt entfernt und durch eine naturnahe Bepflanzung mit Stauden, Frühblühern oder Einsaaten mit Regiosaatgut ersetzt. Trotz ihrer Lage neben viel befahrenen Straßen wurde Lebensraum für Kleinlebewesen und Insekten geschaffen, ohne ungepflegt auszusehen. Dass das funktioniert hat, beweisen jetzt die ansprechend gestalteten Beete mit ihren zahlreichen Bienen, Schwebfliegen und Schmetterlingen, die aufmerksame Beobachter dort sehen können, schreibt die Stadt dazu. Es geht also, aber es geht noch mehr, findet der Arbeitskreis Bienen. In ihm ist auch Imkerin Elli Döbler engagiert. Sie lässt nicht unerwähnt, dass hinter diesen jetzt sichtbaren Ergebnissen ein langer Prozess steckt. Elisabeth Quentin ergänzt: „Da wurde viel diskutiert, ständig gab es neue Anregungen.“ Das alles zeigt: Das Thema Bienen nehmen hier viele engagierte Naturschützer sehr ernst.