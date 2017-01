Bewohnerin der Rotenburger Werke angefahren

Rotenburg - Eine 27 Jahre alte Bewohnerin der Rotenburger Werke ist am Dienstag gegen 16 Uhr in der Zufahrt zum Edeka-Parkplatz an der Verdener Straße in Rotenburg von einem unbekannten Fahrer angefahren worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Fußgängerin verletzte sich leicht an ihrem Bein. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04261 9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

