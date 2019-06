IGS bewegt die Gemüter

Rotenburg - Von Guido Menker. Tiziana Ehlers und Lena Gutsmann zählen noch einmal nach. Genau 1 575 Unterschriften sind es, die sie an diesem Nachmittag an Bürgermeister Andreas Weber (SPD) und die Erste Stadträtin Bernadette Nadermann überreichen. Es sind Unterschriften zur Unterstützung des Vorhabens der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rotenburg, eine eigene Oberstufe einzurichten. Die Schülersprecherinnen kommen stellvertretend für alle, die sich an der Unterschriftensammlung beteiligt haben, ins Rathaus – zwei Stunden, bevor sich der Schulausschuss trifft, um über den Antrag der Schule zu diskutieren und eine Empfehlung für den Verwaltungssausschuss und den Stadtrat auszusprechen. Die Elternratsvorsitzende Marje Grafe unterstützt die beiden jungen Damen und begleitet sie ins Dienstzimmer des Bürgermeisters. Sie macht deutlich: „Scheitert der Antrag erneut, wird es im kommenden Jahr einen erneuten Anlauf geben.“

Dreieinhalb Stunden später bittet der Ausschussvorsitzende Frank Peters (Freie Wähler) zur Abstimmung: Sieben Mitglieder stimmen für, drei gegen die Beschlussempfehlung. Frank Peters und Jens Kohlmeyer (WIR) enthalten sich. Das Veto kommt aus der CDU.

Der Beschlussvorschlag sieht vor, bei der Landesschulbehörde die Errichtung einer Oberstufe an der IGS zum Schuljahresbeginn 2020 / 2021 zu beantragen. „Es liegen nur Chancen in einer solchen Entscheidung“, sagt Andreas Weber. Doch der CDU – allen voran ihrem Fraktionsvorsitzenden Klaus Rinck – schmeckt das alles nicht. Rinck zweifelt an ausreichenden Schülerzahlen und sieht das Angebot der Oberstufen in den Berufsbildenden Schulen (BBS) sowie am Ratsgymnasium in Gefahr. „Eine dritte Oberstufe ist nicht gerechtfertigt, denn wir sind bislang mit zwei Oberstufen in Rotenburg gut klargekommen.“ Vom Bürgermeister erwartet Rinck zudem eine Übersicht mit Skizzen und Zahlen hinsichtlich der baulichen Situation. Weber erklärt nämlich im Ausschuss, dass sich die Oberstufe im A-Trakt der bisherigen Realschule unterbringen lasse und für jeden Jahrgang der Oberstufe lediglich 50 000 Euro erforderlich seien, um die vorhandenen Räume entsprechend herzurichten und auszustatten. Für den fünften Jahrgang der IGS reichten zudem kleinere Räume, wie sie in der bisherigen Theodor-Heuss-Schule zu finden seien. Weber: „Das haben die bisherigen Erfahrungen gezeigt.“ Rinck: „Das verstehe ich nicht. Wir wurden nicht mit Infos versorgt.“ Weber soll nachliefern.

Was Marje Grafe am Nachmittag im Dienstzimmer des Bürgermeisters ankündigt, scheint Klaus Rinck ohnehin schon zu ahnen: Der Antrag der Schule auf Einrichtung einer Oberstufe wird so lange immer wieder auf den Tisch kommen, bis es in der Politik grünes Licht gibt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende: „Die Demokratie nimmt durch solche Maßnahmen Schaden.“ Vor allem dann, wenn sich an der Situation nichts Wesentliches verändere. Ein solcher Schaden, sagt Weber, könne nur entstehen, wenn er einen Antrag der Schule eben nicht weiterleiten würde.

Spätestens jetzt wird es emotional im Ausschuss. Joachim Hickisch (Die Grünen) betont, dass die IGS für Rotenburg ein Gewinn sei. Die CDU schüre Ängste und wolle Bewährtes bewahren. Hickisch greift zudem eine Aussage Rincks auf, die im Vorfeld der Sitzung in der Kreiszeitung zu lesen war: „Es drängt sich mir der Eindruck auf, dass hier Schüler, deren Fähigkeiten eher auf praktisch-handwerklichem Gebiet liegen, mit Gewalt ,akademisiert’ werden sollen.“ Hickisch: „Da fühle ich mich wie im 19. Jahrhundert.“ Die CDU wolle also entscheiden, wer Abitur macht und wer nicht. „Das hat mich sehr betroffen gemacht.“ Anträge erneut vorzulegen, sei legitim. „Hier geht es um etwas Grundlegendes und um eine Weichenstellung.“ Die IGS sei vom Stadtrat gewollt – „und zwar mit einer Oberstufe.“ Die Grünen werden also dafür stimmen. WIR und FDP warten ab, wollen alle Fakten weiter prüfen und sich erst einmal enthalten, erklärt Jens Kohlmeyer. Und auch Volker Emshoff würde am liebsten rein sachlich diskutieren: „Diese Emotionalität und die Klassenkampf-Mentalität gefallen mir nicht.“

Aber es wird noch emotionaler an diesem Nachmittag. Denn Anne Grube, Leiterin des fünften Jahrgangs an der IGS, schildert aus Sicht der Schule, was die Ablehnung des Wunsches auf Einrichtung einer Oberstufe angerichtet habe. „Für uns war das emotional. Für uns gehört eine Oberstufe an eine IGS.“ Sie spricht von einer großen Enttäuschung darüber, „dass man uns verhungern lässt.“ Man empfinde das Nein aus dem vergangenen Jahr als „Genickbruch“, und man sei „peinlich berührt“ von dem, was „von und über die IGS gesagt“ wird. Sie verstehe nicht, warum man sich schon vor dem Antrag erklären müsse. Grube: „Die Entscheidung fällt doch bei der Landesschulbehörde.“ Dort gebe es kein Ja, wenn die Oberstufe nicht gebraucht werde. Die Lehrerin: „Wir sind enttäuscht von unserem Schulträger.“ Sie fordert ein Vertrauen für die, die in der Schule arbeiten und entsprechend berichten. Fakt sei, dass die IGS keine IGS sein könne ohne Oberstufe. Und: Lehrer würden die Schule auf Sicht verlassen, weil sie eben auch eine gymnasiale Ausbildung mitbringen und diese auch anwenden wollen.

IGS-Leiter Sven Thiemer schlägt in die gleiche Kerbe. Die Landesschulbehörde werde letztendlich die Fakten prüfen und entscheiden. „Da findet der Fakten-Check statt.“ Zudem gehe es nicht um eine befürchtete Einschränkung von Angeboten, sondern um eine Erweiterung – ganz nach dem von Weber formulierten Motto „Kooperation schafft Vielfalt“. Thiemer: „Wir haben gute Ideen, es geht um einen Gewinn.“ Der Stadtrat entscheidet Mitte August über den Antrag.