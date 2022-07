Rotenburger Bewährungshelferin im Interview: „Jeder Fall ist anders“

Von: Nina Baucke

Nicht alle zu einer Freiheitsstrafe Verurteilten müssen ins Gefängnis. Unter Umständen kommen sie auch unter die Fittiche eines Bewährungshelfers oder -helferin. Wer in Rotenburg verurteilt wird, könnte Klient von Andrea Stöckmann-Scholz werden. Im Interview spricht sie über diese Arbeit.

Rotenburg – Wenn im Gerichtssaal das Urteil gesprochen und für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe auf Bewährung herausgekommen ist, geht für sie die Arbeit los: Andrea Stöckmann-Scholz arbeitet seit 1992 für das Oberlandesgericht Oldenburg als Bewährungshelferin. Wir haben mit ihr über ihre Arbeit und die Herausforderungen, die diese mit sich bringt, gesprochen.

Wenn Sie einen neuen „Fall“ haben – wie läuft das ab, wer teilt Ihnen diesen eigentlich zu?

Wenn jemand zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, wird geprüft, ob sie auf Bewährung ausgesetzt werden kann. Das ist von der Sozialprognose abhängig. Arbeitet er? Kann er seinen Lebensunterhalt verdienen? Ist er das erste Mal straffällig geworden? Ist er an eine Familie gebunden, hat er Kinder? Geht man davon aus, dass das positiv verlaufen würde, sagt das Gericht zu ihm: Sie erhalten eine Freiheitsstrafe, aber die kann zur Bewährung ausgesetzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Freiheitsstrafe unter zwei Jahren liegt. Wird diese zur Bewährung ausgesetzt, entscheidet das Gericht, ob es Unterstützungsbedarf gibt: Gibt es eine Drogenproblematik? Alkohol? Schulden? Braucht er Unterstützung innerhalb der Familie? Dann wird ein Bewährungshelfer beigeordnet, und ich bekomme das Urteil vom Gericht mit dem Beschluss. Und da steht drin, was derjenige zu tun hat. Dieser Bewährungsbeschluss ist meine Arbeitsgrundlage. Auch die Kontaktfrequenz wird dann festgelegt.

Was sind das für Straftäter, die Ihnen zugeteilt werden?

Alle Straftäter mit allen Delikten des Strafgesetzbuches, die eine Freiheitsstrafe mit Bewährung erhalten. Vom Diebstahl bis zum Mord. Wir sind ja hier sehr ländlich strukturiert, das heißt, wir bekommen alle Leute, die unter Bewährung stehen. Nicht nur nach einer Verurteilung, sondern auch, wenn sie nach der Verbüßung einer Freihetsstrafe mit einer Reststrafe aus den Justizvollzugsanstalten oder aus dem Maßregelvollzug kommen.

Haben Sie mehrere Klienten zeitgleich?

Ja, natürlich, zwischen 60 und 70 Klienten.

Zur Person Andrea Stöckmann-Scholz hat Sozialpädagogik studiert und arbeitet seit 1992 als Bewährungshelferin beim Oberlandesgericht Oldenburg. Das Einsatzgebiet der 56-Jährigen umfasst Walsrode, Visselhövede – und in Rotenburg die Klienten, deren Anfangsbuchstaben des Nachnamens im Bereich von A bis J liegen.

Ist es schwierig, da den Überblick zu behalten?

Das geht ganz gut, es kommen auch immer mal neue Klienten. Mal ist hier viel Kontakt und da schon weniger. Das ist wie ein Kreislauf.

Wie schwierig ist es, ein Vertrauensverhältnis zu den Klienten aufzubauen? Ist das überhaupt notwendig?

Bewährungshelfer ist ein komplizierter Beruf: Zum einen stehe ich dem Klienten helfend und betreuend zur Seite. Zum anderen bin ich die Kontrollinstanz des Gerichts. Ich kontrolliere den Bewährungsbeschluss, die Einhaltung der Auflagen und die Weisungen des Gerichts. Ich gucke, ob er das einhält und berichte das dem Gericht. Aber natürlich entwickelt sich auch ein Vertrauensverhältnis, und dann kommen wir zum Unterstützungsbedarf. In den Regelfällen ist der auch größer als der Kontrollbedarf. Das entwickelt sich einfach: Viele Klienten begleite ich über einen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren, das heißt, ich habe auch ganz viel Zeit mit den Leuten. Das ist das Gute an der Sache. Ich sage ihnen auch immer, dass es auch in Ordnung ist, wenn sie keine Unterstützung möchten. Aber grundsätzlich gehören auch viel Büroarbeit, Vermittlung und Netzwerkarbeit dazu: sozial-psychiatrischer Dienst, Schuldnerberatung, Anlaufstellen und Psychiatrie. Das ist sehr vielfältig.

Wie genau gehen Sie bei der Resozialisierung vor? Gibt es verschiedene Phasen?

Als erstes wird der Klient eingestuft, wir legen die Kontaktfrequenzen fest. Und wenn ich feststelle, dass sich alles stabilisiert, zum Beispiel durch Arbeit oder eine Therapie, kann ich die Frequenz erweitern. Das geht nicht bei allen so, gerade, bei denen, die aus dem Gefängnis oder dem Maßregelvollzug kommen. Dort gibt es eine vorgeschriebene Frequenz, oft einmal im Monat. Bei Sexualstraftätern kann das sogar einmal wöchentlich der Fall sein.

Wie arbeiten Sie mit Behörden, wie zum Beispiel dem Arbeitsamt zusammen?

Vorwiegend mit dem Jobcenter. Wir schauen, was passt zu ihm – oft auch schon während der Haft. Damit er, wenn er raus kommt, gleich mit der Arbeit loslegen kann.

Inwiefern gilt die Schweigepflicht für Bewährungshelfer?

Ich habe zwar eine Schweigepflicht, aber kein Zeugnisverweigerungsrecht. Wenn ein Klient mir jetzt sagt, dass er gegen eine Weisung verstoßen hat, ist das etwas, das ich natürlich unverzüglich melden werde.

Haben Sie – auch mit Blick auf Sexualstraftäter – bei gewissen Straftaten manchmal Befürchtungen oder Hemmungen, mit dem einen oder anderen Klienten zusammenzuarbeiten?

Nein, habe ich nicht. Zumal ich auf Sexualstraftäter spezialisiert bin und eine Extra-Ausbildung gemacht habe. Ich finde es unglaublich wichtig, dass diese betreut und überwacht werden. Und das mache ich. Und wenn ich das nicht überwache und ihn nicht unterstütze, ist die Gefahr größer, dass er es nochmal macht.

Fällt es aufgrund einer Straftat auch mal schwer, die Person bei der Resozialisierung zu unterstützen?

Das ist nicht von der Straftat abhängig.

Wie ist es für Sie, wenn Ihre Klienten rückfällig werden?

Die Frage ist, in welchem Bereich werden sie rückfällig? Ist es vielleicht nur ein kleiner Ausrutscher? Wenn man jetzt beispielsweise Jugendliche anguckt, die durch Einbrüche oder Diebstähle aufgefallen sind, und dort innerhalb der Bewährung noch mal ein kleiner Diebstahl passiert, kann man das gut auffangen. Aber es sollten keine Rückfälle passieren, sie sollten nicht wieder straffällig in Erscheinung treten, und es sollte nicht so sein, dass am Ende der Bewährung auch die Bemühungen zu Ende sind. Grundsätzlich müssen die Ziele, die erreicht werden sollen, niedrig angesetzt werden.

Wie ist das, wenn Sie mit Ihren Klienten in einem Raum sitzen? Gibt es da auch manchmal Bedenken?

Ich kann es ein bisschen einschätzen. Wenn ich das Gefühl habe, ich traue mir das alleine nicht zu, dann würde ich einen Kollegen dazu holen. Oder ich frage beim sozial-psychiatrischen Dienst nach. Wir haben bei uns im Büro in Walsrode auch immer die Türen offen, dann sind dann auch immer Kollegen da, und hier in Rotenburg ist die Diakonie mit im Gebäude.

Wie beschäftigten Sie Rückfälle?

Für mich ist klar: Ich mache nicht, die sollen machen. Ich biete nur die Unterstützung, in allen Bereichen. Sie müssen ihren Weg schon selber gehen.

Beschäftigen Sie sich mit den Hintergründen, die zur Straffälligkeit geführt haben, und wie beeinflussen diese Sie?

Manche Fälle mehr, manche weniger. Zum Beispiel beschäftigen mich desolate Familiensituationen. Aber das Gute ist, wie hier die ganzen Behörden miteinander vernetzt sind.

Inwiefern decken sich Ihre Aufgaben mit denen von Psychologen?

Ich habe keine psychologische Ausbildung. Ich bekomme das Gutachten, sehe die Diagnosen ein. Aber ich bin keine Psychologin. Meine Aufgabe ist, sie zu begleiten und dass sie keine neuen Straftaten mehr begehen.

Welche Eigenschaft ist für Sie in der Zusammenarbeit mit Straftätern unverzichtbar?

Ganz viel Empathie. Geradlinigkeit. Das ist nicht verbunden mit der Straftat. Manchmal ist es so, dass ich gar nicht mehr weiß, welche Straftat ein Klient begangen hat und ich das nachschauen muss, weil die Probleme drumherum so vielfältig sind.

Muss man auch mal tough sein, oder reicht nett aus?

Geradlinig zu sein, ist schon wichtig, denn man will ja auch etwas erreichen. Und das kläre ich ja mit dem Klienten vorher ab.

Wie unterscheidet sich die Motivation der Klienten?

Sehr. Einige sagen: Jetzt muss ich hierher kommen, was soll das? Das reizt mich besonders. Und das klappt auch meistens. Andere sind schon einen Schritt weiter und sagen: Ich weiß, dass das hier für mich eine Chance ist. Es ist ganz einfach: Links geht es in das Gefängnis, nach rechts nicht. Es heißt ja „auf Bewährung sein“. Und wenn sie wieder straffällig werden, müssen sie es absitzen.

Welcher Gedanke treibt Sie bei Ihrer Arbeit an?

Ich möchte, dass meine Klienten ein Leben ohne Straftaten führen und wieder in das normale Leben herein kommen.

Nach 30 Jahren in diesem Beruf: Besteht die Gefahr, dass man abstumpft?

Überhaupt nicht, weil jeder Fall einfach anders ist. Jeder Mensch ist anders, es gibt immer wieder was Neues: neue Menschen, neue Probleme, andere Richter, andere Gerichte. Und neue Ideen, die man entwickeln kann – welche Unterstützungen, welche Projekte möglich sind.