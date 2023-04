Arbeitgeber als Fake: Rotenburger Amtsgericht verhandelt Betrugsfall

Von: Matthias Röhrs

Der Angeklagte hat zum Tatzeitpunkt in Ahausen gelebt. Die einzelnen Fälle verteilen sich neben dem Amtsgericht Rotenburg unter anderem auf Nordrhein-Westfalen und Sachsen. © Baucke

Ein damals in Ahausen lebender Mann geht ein Arbeitsverhältnis ein - zum Schein, wie sich herausstellt. Nun muss er sich wegen Betruges verantworten. Er und sein „Arbeitgeber“ sollen seine Krankenkasse um fast 30.000 Euro Krankengeld geprellt haben.

Rotenburg – Es klingt eigentlich nach einem einfachen Fall: Weil er und sein Arbeitgeber seine Krankenkasse um rund 28.500 Euro geprellt haben sollen, muss sich seit Dienstag ein Mann aus Bad Salzuflen (Kreis Lippe) vor dem Rotenburger Amtsgericht verantworten. Ob der gebürtige Rotenburger, der zur Tatzeit in Ahausen gelebt hat, aber schuldig ist oder gar einen Freispruch erwarten darf, konnte das Gericht noch nicht abschließend klären.

Zumal es in diesem Fall eine gewisse Unschärfe bei Begriffen wie „Arbeitgeber“, „Angestellter“ oder auch „Mitarbeiter“ gibt. Zwar wurden Arbeitsverträge unterschrieben – das komplette Ausmaß der Geschichte betrifft mehrere Dutzend Personen, verhandelt und ermittelt wird auch andernorts –, doch mindestens von einer Seite aus nur zum Schein. Gearbeitet wurde mutmaßlich jedenfalls nicht, dafür aber Krankengeld kassiert. An einem zweiten Verhandlungstag möchte das Gericht weitere Zeugen anhören, um ein wenig mehr Klarheit in die Lage zu bringen.

Der angeklagte „Mitarbeiter“ äußerte sich zu Beginn der Verhandlung in einer durch seine Anwältin verlesenen Einlassung. Tenor: Ja, er war beteiligt; nein, er hat nichts vom eigentlichen Geschehen gewusst. Er sei lange selbstständig gewesen und insolvent gegangen. Er habe ein teils unerträgliches Rückenleiden, eine OP hinter sich und sei lange nur unzureichend versichert gewesen. Auf der Suche nach einer Anstellung – und damit Absicherung – habe er Ende 2014 über einen ehemaligen Geschäftspartner und Freund seinen späteren „Arbeitgeber“ vermittelt bekommen. Mit ihm habe er offen sprechen können, habe der Freund erzählt, so der Angeklagte in der Einlassung.

Rund 60 Personen sind insgesamt beteiligt

Was er nach eigenen Angaben damals nicht gewusst haben will: Die Firma, bei der er schließlich anheuerte, existierte nur auf dem Papier. Eine Briefkastenfirma, wie mindestens 15 weitere Unternehmen und Vereine, über die der „Arbeitgeber“ rund 60 Personen „beschäftigt“ haben soll. Das hat das sächsische Landeskriminalamt in Dresden ermittelt. Der „Arbeitgeber“ ist Hauptbeschuldigter einer Ermittlung, die bis ins Umfeld von Reichsbürgern reicht.

Die mutmaßliche Masche, in der auch der in Rotenburg Angeklagte involviert war, und die vom angereisten LKA-Beamten als Zeuge beschrieben worden ist: Der Angeklagte unterschreibt einen Arbeitsvertrag, die Firma ist am Markt kaum präsent, vertreibt Wasserfilter. Der Angeklagte soll als Vertriebler und Monteur auf Tour gehen. Da aber keine Aufträge vorhanden sind, sollte er sich nach wenigen Tagen krankschreiben lassen. Die Lohnfortzahlung holte sich der „Arbeitgeber“ von der Krankenkasse wieder, ohne dass jemand wirklich gearbeitet hatte. Mindestens 18 „Angestellte“ habe diese in Porta Westfalica gemeldete Briefkastenfirma zwischenzeitlich gehabt, alle haben sich bereits nach wenigen Tagen krankschreiben lassen, so der LKA-Mann.

Die meisten sind tatsächlich krank

Was die Bewertung erschwert: Wie Richter Cordes als Roten Faden feststellte, seien die vermeintlichen Mitarbeiter objektiv gesehen tatsächlich krank. Auch dem Angeklagten glaubte er, das Rückenleiden zu haben. Nicht nur zur Tatzeit, sondern auch davor. Die Staatsanwaltschaft und das Gericht möchten nun prüfen, ob der Angeklagte bei der Vertragsunterzeichnung wusste, dass er sich wenige Tage später krankschreiben lassen sollte, oder ob er tatsächlich nur in die Sache hineingeraten ist. Er selbst sagte am Dienstag, er habe sich trotz Rückenschmerzen arbeitsfähig gefühlt und sei froh gewesen, dass ihn jemand mit seiner Krankheitsgeschichte überhaupt einstellte. Auch er habe sich zwar gewundert, aber nicht weiter nachgefragt.

Zudem betonte er mehrmals seine Verfassungstreue und dass er kein Reichsbürger sei. Dass andere Tatbeteiligte dieser Szene zuzuordnen sind, habe er erst nach der Akteneinsicht von seiner Anwältin erfahren. Die Ermittler hatten geprüft, ob ein Reichsbürger-Netzwerk für die Tat genutzt worden ist.

Die Verhandlung ist ausgesetzt, bis die beiden weiteren Zeugen gehört werden können. Sie hätten sich schon gegenüber der Polizei auskunftsfreudig gezeigt. Ein Datum ist noch nicht bekannt.