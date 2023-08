Expertin im Interview: Mehr Mitsprache für Betroffene „noch nicht überall angekommen“

Von: Judith Tausendfreund

Regine Pahnke kennt das Thema Betreuungsreform im Detail. Sie hält am 9. September einen entsprechenden Vortrag bei den Rotenburger Werken zur Reform. © Tausendfreund

Das Betreuungsrecht hat sich in Deutschland zu Jahresbeginn verändert. Ziel der Gesetzesreform: Die betreuten Menschen bekommen mehr Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben. Regina Pahnke, Berufsbetreuerin bei der AWO in Rotenburg, erklärt im Interview die Vorteile der neuen Regelungen für die Betroffenen, aber auch den Mehraufwand für Betreuer.

Rotenburg – Zum Jahreswechsel wurde das Betreuungsrecht reformiert. Es handelt sich bei der Reform um die größte, die seit der Einführung 1992 vorgenommen wurde. Schon damals wurden deutliche Zeichen mit Blick auf die Betreuung von Menschen, die Hilfe benötigen, gesetzt: Die Entmündigung wurde abgeschafft. In der Folge entstand das Berufsbild des Betreuers als neuer Beruf. Auch Regine Pahnke (57) stieg zu der Zeit in das Berufsleben ein. Sie hatte zuvor Erziehungswissenschaften mit einem Schwerpunkt im Bereich der Psychiatrie und Psychologie studiert und zudem eine Mediationsausbildung absolviert. Pahnke machte sich als Berufsbetreuerin selbstständig. 2016 wurde sie angestellte Betreuerin beim Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Rotenburg. Wir haben mit ihr über die aktuelle Betreuungsrechtsreform gesprochen. Diese stellt vor allem den Wunsch des Betreuten in den Mittelpunkt.

Diese große Reform jetzt, war die in Ihren Augen überfällig?

Ja. Unterstützungsbedürftige Menschen haben das Recht auf Beteiligung, Selbstbestimmung und Würde. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass bis heute die Abschaffung der Entmündigung noch nicht überall angekommen ist. Obwohl es diese ja bereits seit 1992 nicht mehr gibt. In vielen Gesprächen ist das auffällig – immer wieder wird übersehen, dass Menschen, die betreut werden, eigene Entscheidungen treffen dürfen und auch sollen.

Können Sie ein Beispiel benennen?

Beispielsweise in der Gesundheitsvorsorge können Betreute über alles entscheiden, was sie auch verstehen können. Etwa, wenn es um Operationen geht. Nur wenn jemand, der etwa an Demenz erkrankt ist, nicht mehr in der Lage ist, die Tragweite einer Entscheidung zu verstehen, darf ein Betreuer Entscheidungen treffen. Aber eben nur dann.

Die Reform hat einiges verändert, wie wirkt sich das aus?

Die Betreuung soll mehr Qualität erhalten, es wird mehr reglementiert, kontrolliert und dokumentiert. So lässt sich nun jeder Berufsbetreuer bei seiner „Stammbehörde“ registrieren. Dort weist der Betreuer seine persönliche Eignung und Sachkunde nach. In unserem Fall ist es das Gesundheitsamt in Zeven. Und es gibt eine ganz neue Form für die Berichte an das Amtsgericht. Die Zusammenarbeit mit den Gerichten ist enger geworden, es gab sie allerdings auch schon vor der Reform.

Das bedeutet aber auch mehr Aufwand, oder?

Ja. Man muss dazu sagen, dass der Gesetzgeber die rechtliche Betreuung grundsätzlich als Ehrenamt gedacht hat. Diesem Ehrenamt wird immer Vorrang gewährt. Ein Berufsbetreuer wird daher nur dann gewählt, wenn es auf der ehrenamtlichen Ebene – etwa durch einen Familienangehörigen – keine Möglichkeit gibt. Der Berufsbetreuer, aber auch der ehrenamtliche Betreuer, muss nun dem geänderten Berichtswesen genüge tun. Beide müssen einen Mehraufwand leisten, der Berufsbetreuer muss dabei zusätzlich wirtschaftlich arbeiten.

Was ist genau eine rechtliche Betreuung? Rechtliche Betreuung ist Rechtsfürsorge für unterstützungsbedürftige erwachsene Menschen und betrifft die Verwaltung von Geld, die Korrespondenz mit Ämtern und Entscheidungen rund um medizinische Fragen. Es geht um Mietverträge, aber auch um Versicherungen und ähnliche Belange. Nur ein Gericht darf eine rechtliche Betreuung bestimmen, die Wünsche und der Wille des Betreuten stehen dabei im Mittelpunkt. Eine solche Betreuung wird notwendig bei Menschen, die Lernschwierigkeiten haben, schwer krank sind oder etwa an einer schweren Suchterkrankung leiden. Auch demenziell erkrankte Personen können rechtlich betreut werden.

Geprüft wird stets, ob die Betreuung notwendig ist, auch muss ein Arzt entsprechenden Untersuchungen durchführen. Eine rechtliche Betreuung darf höchstens sieben Jahre dauern. Spätestens danach überprüft das Gericht erneut den Bedarf. Familienangehörige können die Betreuung ehrenamtlich übernehmen, aber nur wenn ein Gericht sie dazu bestimmt oder die Angehörigen eine entsprechende Vollmacht vorlegen.

Um eine Betreuung einzuleiten, muss ein Gerichtsverfahren angestrengt werden. Betroffene können hierbei auf Unterstützung durch einen Verfahrenspfleger zurückgreifen. Familienangehörige oder Vertrauenspersonen werden befragt, auch ein Sachverständigen-Gutachten oder ärztliches Zeugnis wird angefertigt. Das Gericht muss seine Entscheidung dem Betroffenen, dem Verfahrenspfleger, dem Betreuer und der Betreuungsbehörde mitteilen. In Rotenburg bietet der Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Beratungen zum Thema an.

Bedeutet das nicht auch, dass dem Berufsbetreuer weniger Zeit mit dem Betreuten zur Verfügung steht, da er mehr Berichte schreiben muss?

Das ist so und darf gleichzeitig nicht so sein. Denn die Reform hat als großes Ziel die Verbesserung der Selbstbestimmung und Partizipation der Betreuten vor Augen. Das betrifft das gesamte Betreuungsverfahren. Ein Bericht, der zum Beispiel vom Betreuer angefertigt wird und dem Gericht vorgelegt werden muss, wird jetzt nicht mehr „über“ den Betroffenen geschrieben. Angestrebt ist es, den Bericht mit ihm zu besprechen und quasi gemeinsam zu erstellen. Die Devise ist nun, den Betroffenen Unterstützung zu geben, statt an ihrer Stelle zu handeln. Das erfordert mehr Zeit, die für den rechtlich betreuten Menschen aufgewendet wird.

Wird die Änderung nach Ihrer Einschätzung gut angenommen?

Ja, viele Betroffene fühlen sich sehr wertgeschätzt durch die veränderte Zusammenarbeit. Betroffene wollen nicht „Objekt“ behördlicher Entscheidungen sein, sondern Beteiligte werden. Vor allem viele jüngere fühlen sich gut, wenn sie in Entscheidungen stärker mit einbezogen werden. Es gibt viele gute Impulse durch die Änderungen.

Gibt es auch Nachteile durch das veränderte Prozedere?

Grundsätzlich empfinde ich es als positiv, Autonomie zu stärken und die Betroffenen einzubinden. Die Besprechungspflicht an sich gab es schon vor der Reform, wird aber jetzt stärker abgefragt. Für die Betreuer entsteht allerdings, wie bereits gesagt, ein erheblicher Mehraufwand. Denn sie sollen den Betroffenen helfen, einige Entscheidungen zu treffen.

Das ist doch gut oder?

Ja, das ist gut. Und es ist eine Aufgabe. Berufsbetreuer müssen sich daher auch in neuen Methoden unterstützender Entscheidungsfindung fortbilden. Aber sie brauchen hierfür zeitliche Ressourcen – und hier sehe ich momentan noch die größten Probleme. Denn die Vergütung hat sich nicht verändert, die Aufgaben sind komplexer geworden. Dementsprechend müssen Betreuer ihre Aufgaben priorisieren. Und es bleiben dann auch mal Sachen liegen.

Gibt es auch typische Fälle, in denen jetzt mehr Probleme entstehen?

Vielleicht im Bereich der finanziellen Entscheidungen. Hier lässt man durch die größere Mitsprachemöglichkeit der Betroffenen viele Entscheidungen zu. Wenn das ins Auge geht, weil krankheitsbedingt der Überblick fehlt, bleibt als letztes Mittel nur noch der vom Richter angeordnete Einwilligungsvorbehalt, der alle Verträge schwebend unwirksam macht. Das ist dann wiederum eine sehr starke Einschränkung, mit der die Betroffenen leben müssen.

Wie wird eine Berufsbetreuung denn überhaupt finanziert?

Eine rechtliche Betreuung ist keine Sozialleistung. Jeder, der Vermögen hat, muss diese Betreuung selber zahlen. Erst wenn man mittellos ist, springt die Staatskasse ein. Das bedeutet, die Länder müssen dann einspringen. Diese Kosten steigen, denn es werden immer mehr Menschen betreut. Die Gesetzesreform führt hier betreuungsvermindernde Maßnahmen ein. Ganz wichtig ist aber, dass niemand gegen seinen eigenen Willen betreut werden darf. Die betroffene Person muss immer damit einverstanden sein.

Ein Mehr an Selbstbestimmung, führt das auch zu mehr falschen Entscheidungen, die die Betroffenen treffen?

Hier muss man fragen, was ist überhaupt eine richtige oder auch falsche Entscheidung? Es geht nicht um besser oder schlechter nach der Wertvorstellung des Betreuers, sondern immer um den Wunsch und die Präferenzen des Betroffenen.

Dies wird durch die Reform verstärkt, weil...?

... ich als Betreuer per Gesetz nach den Wünschen des Betreuten zu handeln habe. Es geht um seinen Willen, bei der Umsetzung unterstütze ich ihn dann. Das wurde mit Paragraf 1821 Bürgerliches Gesetzbuch stärker verankert. Nur, wenn ein Betroffener sich gesundheitlich oder finanziell existenziell gefährdet, kann der Betreuer eingreifen.

Wie ist denn die Resonanz bei den Angehörigen, die ja auch oft Betreuer sind und die Änderungen umsetzen müssen?

Das Bundesteilhabegesetz hat schon viele ehrenamtliche Betreuer an ihre Grenzen gebracht, durch die viele Mehrarbeit und Änderungen, die diese berücksichtigen müssen. Auch jetzt höre ich oft, dass Angehörige nicht mehr wissen, wie sie die vielen Formulare ausfüllen sollen. Die sind dann froh, wenn sie auf ein Beratungsangebot, etwa durch unseren Verein, zurückgreifen können.

Mit Blick auf die zahlreichen Gesetze, die rund um die Betreuung greifen, hat die Reform aber eine Erleichterung gebracht?

Ja, die Reform hat alle Paragrafen gebündelt, das ist wirklich positiv und vereinfacht vieles.

Angehörigentag der Rotenburger Werke Die Rotenburger Werke veranstalten am Samstag, 9. September, von 9.30 bis 13.30 Uhr im Haus Niedersachsen einen Angehörigentag. Thema ist unter anderem das neue Betreuungsrecht, aber auch das Bundesteilhabegesetz. Anmeldung per E-Mail an Claudia.Pappenberg@rotenburgerwerke.de. oder 04261-920336.