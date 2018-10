Betroffen ist vor allem die Wirtschaft

Rotenburg - Von Ulf Buschmann. Berufspendler, die mit dem Auto nach Hamburg fahren müssen, dürften auch in Zukunft keine Probleme haben, in die Stadt hineinzukommen. Davon geht der Referent für Verkehr bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade, Volker Ziedorn, aus. Treffen werde es in erster Linie Kleingewerbetreibende und Speditionen beziehungsweise Fuhrunternehmer.

Sie hätten in der Vergangenheit auf Firmenautos mit Dieselmotor gesetzt und müssten es jetzt ausbaden, dass Fahrverbote in Zukunft vielleicht noch ausgeweitet werden, sagt Ziedorn: „Im Interesse der Wirtschaft ist es, keine Fahrverbote auszusprechen, sondern andere Lösungen zu finden.“ Wenn tausende Dieselfahrer ihr Auto stehenlassen müssen, „zieht das einen riesigen Rattenschwanz nach sich “, sagt der IHK-Referent.

Hintergrund seiner Befürchtung ist der am Dienstag von den Parteien der Berliner Koalition vorgestellte sogenannte Dieselkompromiss. Er trägt den Titel „Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität“. Um vor allem Großstädte von Stickoxiden zu befreien, hatten sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD nach langwierigen Diskussionen auf eine Reihe von Maßnahmen geeinigt. Danach gelten 14 Städte in Deutschland als „besonders belastet“. Auch Hamburg fällt darunter, außerdem München, Stuttgart, Köln, Reutlingen, Heilbronn, Backnang, Darmstadt, Limburg, Düsseldorf, Kiel, Bochum und Ludwigsburg. Weitere 65 Kommunen sehen die Koalitionäre als gefährdet an.

Laut dem Koalitionspapier werden die Grenzwerte für Autos mit den Abgasnormen Euro 4 und Euro 5 einheitlich auf 270 Milligramm je Kilometer gesenkt. Bislang galten für Euro-5-Fahrzeuge 180, für Euro-4-Wagen 250 Milligramm pro Kilometer. Der neue Wert soll durch ein Software-Update für die Motoren erreicht werden. Gelingt dies nicht, sind „Alternativen“ wie Rabatte beim Kauf oder Umtausch eines neuen Autos und Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller vorgesehen.

Damit sind die Vertreter der Kfz-Innungsbetriebe im Landkreis Rotenburg gar nicht zufrieden. „Wir haben da eine klare Meinung“, hebt denn auch Obermeister Norbert Schmudlach hervor. Für die Kfz-Betriebe komme nur eine Nachrüstung infrage. Schmudlach begründet den Standpunkt unter anderem mit dem unverschuldeten Wertverlust der Euro-4- und Euro-5-Autos für die Besitzer.

Doppelt in die Bredouille könnten die Betroffenen laut Schmudlach dann kommen, wenn sie regelmäßig zur Arbeit an die Elbe pendeln müssen – was laut Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit und der Metropolregion Hamburg allein im vergangenen Jahr insgesamt 14 091 Menschen täglich machten. Sie fallen vielleicht unter die „Härtefälle“ des Koalitionspapiers. IHK-Mann Ziedorn sieht derzeit jedoch „keine konkreten Auswirkungen“. Wer mit seinem privaten Auto unterwegs sei, könne die in Hamburg gesperrten Straßenzüge relativ gut umfahren. Hinzu komme, dass viele Pendler nicht mit dem eigenen Auto nach Hamburg fahren, sondern lieber die öffentlichen Verkehrsmittel wie den Metronom-Zug benutzen. Dies hatten auch Recherchen der Rotenburger Kreiszeitung im vergangenen Jahr ergeben.

Oliver Grundmann, CDU-Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Stade I – Rotenburg II und Berichterstatter seiner Fraktion für Automobilität, neue Antriebe und alternative Kraftstoffe, begrüßt das Ergebnis. „Deutschland ist zu 90 Prozent ländlicher Raum! Das sind Menschen, die sind auf ihre Fahrzeuge angewiesen. Und ich bin nicht gewählt worden, diesen Menschen ihre Freiheit zu nehmen“, meinte Grundmann bereits in einer Aktuellen Stunde des Bundestags am Freitag.

Unterdessen gehen Schmudlach und andere Fachleute davon aus, dass Benzin- und Dieselmotoren langfristig an Bedeutung verlieren werden. Der Rotenburger Innungsobermeister sieht Hybridfahrzeuge kurz- und mittelfristig „als gute Option“. Aber auch langfristig würden sie zusammen mit Elektroautos den Markt beherrschen. Allerdings müsse „die Infrastruktur das hergeben“, so Schmudlach. So gebe es beispielsweise bislang viel zu wenig Ladesäulen für E-Autos im Landkreis Rotenburg. Ob sich indes mit Wasserstoff gespeiste Brennstoffzellen ebenso eine Rolle im Antriebsmix spielen, wie von Experten vorausgesagt, kann sich Schmudlach nicht vorstellen: Damit wird ja schon lange experimentiert, aber sie setzen sich nicht durch.“