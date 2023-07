Über Stasi-Bespitzelung und Seelenleiden: Rotenburger legt Autobiografie vor

Von: Matthias Röhrs

„Wenigstens war es ein interessantes Leben“, sagt Thilo Hennig aus Rotenburg über sein eigenes. Seine Erinnerungen an DDR-Bespitzelung und Seelenleiden hat er in einer Autobiografie veröffentlicht. © Röhrs

Dr. Thilo Hennig hatte kein einfaches Leben. Die Stasi bespitzelt ihn, er wurde davon krank. Diagnose: Neurose. Über seinen Umgang mit DDR-Verfolgung und Seelenleiden schreibt der Rotenburger in seiner Autobiografie.

Rotenburg – Es hätte im Leben besser laufen können für Dr. Thilo Hennig. Der 78 Jahre alte Rotenburger spricht klare Worte. Ein bewegtes, aber mitunter grausames Leben habe er gehabt. Dieses Leben hat er nun in eine Autobiografie gepackt, und die hat es durchaus in sich – wie sein Leben eben selbst.

Sie beschreibt in erster Linie, was die Staatssicherheit der ehemaligen DDR dem Zahnarzt persönlich angetan hat, wie sie ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist: ein Mann mit Neurosen, psychischen Erkrankungen.

Das DDR-System verwehrt Hennig Berufschancen

Hennigs Lebensgeschichte, die er mit „Der Neurotiker – Wege aus der Finsternis“ titelt, ist eine, die viele Bürger der ehemaligen DDR nachvollziehen können. In der Kurzfassung: Er gerät auf das Radar der Stasi, ist der Bespitzelung von sogenannten Informellen Mitarbeitern ausgesetzt. Das DDR-System verwehrt ihm Berufschancen, Hennig wird seelisch krank. Er habe schon immer Tagebuch geführt, mit dem Gedanken, dass er später in einem Buch mitteilen möchte, was er durchgemacht hat.

Er versteht seine Biografie als Zeugnis für die Nachwelt – in erster Linie für seine Familie und Freunde, aber auch für andere Interessierte. „Hätte einer meiner Vorfahren ein Buch über sich geschrieben, hätte mich das brennend interessiert“, sagt Hennig. Er möchte aufzeigen, wie die Menschen in der DDR gelebt haben. Und er möchte anderen Erkrankten eine Möglichkeit geben, sich zu informieren. „Eine Neurose ist eine sehr belastende Krankheit“, sagt der Rotenburger – geprägt von starken Ängsten und depressiven Phasen. Als er seine schlimmste Zeit hatte, sei er sehr an solchen Büchern interessiert gewesen.

Als ich angefangen habe, floss es richtig aus der Hand. Da musste etwas raus.

Den Plan zur Autobiografie gab es also schon immer. Während der Corona-Pandemie legte er dann im ersten Lockdown los. Er spricht von drei Wochen Gefangenschaft. „Als ich angefangen habe, floss es richtig aus der Hand. Da musste etwas raus.“ Das Schreiben sei schneller gegangen als das Prozedere mit seinem Verlag im Anschluss.

Hennig spricht von einer „richtig großen Scheiße“, die ihm passiert sei. Er sieht sich nicht nur als Opfer der Bespitzelung, sondern auch zu Unrecht bespitzelt. Ausgangspunkt war eine Gruppe von Studenten damals in Greifswald, die eine Verbindung gründeten, um ihre Freundschaft zu vertiefen. An Politik seien sie nicht interessiert gewesen, so Hennig. Da sie sich aber nicht aktiv für den Staat engagieren, geraten sie auf den Schirm der Stasi. Die meisten müssen ihr Studium abbrechen und nun geht es ums Überleben.

Die Stasi arbeitet im Hintergrund gegen ihn

Praktisch gebrandmarkt muss Hennig Arbeit suchen, irgendwie zurechtkommen, immer wieder werden ihm Steine in den Weg gelegt. Immer im Hintergrund mit den Fäden in der Hand: die Stasi. Es geht so weit, dass ihn ein Informeller Mitarbeiter als Staatsfeind ankreidet. Zwischenzeitlich muss Hennig sogar ins Gefängnis, wird immer wieder nach staatsuntergrabenden Zielen befragt, die er nicht hat. Währenddessen wird unter anderem aufgrund Existenzängsten – „die haben es natürlich darauf angelegt“ – und Schicksalsschlägen die Neurose immer schlimmer. Hennig macht eine Therapie, setzt sich Höllen von Kliniken aus.

Detailliert beschreibt er alles in mal kurzen, mal längeren Abschnitten und Themenkomplexen. Dabei scheut er keine Intimität. Viele seiner Freunde hätten nicht damit gerechnet, was ihm alles passiert ist, berichtet Hennig von ersten Rückmeldungen. Seine Pein in der DDR dauerte an, bis er 1987 nach mehreren Ausreiseanträgen – und die Konsequenzen – in die Bundesrepublik auswandern durfte. Die Jobsuche gestaltete sich auch im Westen – er siedelte zunächst nach Hamburg zu seinem Bruder – als schwierig.

Neuer Job in Rotenburg erweist sich als Glücksgriff

Eigentlich war er Zahnarzt, träumte von einer eigenen Praxis. Doch mit seiner Erkrankung unmöglich. Dass ihn irgendwann die Rotenburger Kreisverwaltung als Kreisjugend- und Amtszahnarzt einstellte und er hauptsächlich zahnmedizinische Gutachten schrieb – ein Glücksgriff für Hennig. Den Schreibtischjob und die Neurose konnte er gut unter einen Hut bringen. Zur Krankheit schwieg er damals noch.

„In Rotenburg habe ich eine Heimstadt gefunden, in der ich gesunden kann“, schließt Hennig. Geheilt ist er nicht, dazu sind die Wunden vielleicht auch zu tief. Aber er kann einen anderen Blick auf sie einnehmen. „Mein Leben war nicht besonders erbaulich, aber interessant.“

