Besondere Architektur: Holzrotonda in Rotenburg im Blickfeld

Von: Michael Krüger

Das markante Haus zieht die Blicke auf sich. © Krüger, Michael

Ein Einfamilienhaus aus Holz auf einem kleinen Sockel. Ähnlich einem Pilz steht die sogenannte Holzrotonda der Bremer Architekten Wirth im Neubaugebiet am Rotenburger Schwalbenweg. Für den Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) ist das Haus vorbildlich: Es ist eines von 27 Projekten auf der „Shortlist“ des BDA Preises Niedersachsen 2023, der im November verliehen wird.

Rotenburg – Darüber, was schöne Architektur ist, wird in Rotenburg sehr gerne und leidenschaftlich diskutiert. Meist geht es darum, wie neue Bauprojekte in der Innenstadt gestaltet werden, und wenn es um so zentrale Objekte wie das neue Sparkassenhaus geht, wird das auch schon mal zum Politikum. Beim Einfamilienhaus, das seit einem Jahr im Neubaugebiet etwas außerhalb der Innenstadt am Schwalbenweg steht, scheiden sich auch die Geister. Für den Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) ist die sogenannte Holzrotonda allerdings ein Vorbild in Sachen Gestaltung und ressourcenschonendes Bauen: Als eines von 27 Projekten hat sie es auf die „Shortlist“ des BDA Preises Niedersachsen 2023 geschafft, der im November verliehen wird.

25 Quadratmeter Grundfläche

Noch liegen einfach Holzpaletten vor der Eingangstür, der Außenbereich muss erst gestaltet werden. Dass es anders wird als üblich, ist auf den ersten Blick klar. Auf dem knapp 650 Meter großen Grundstück steht kein klassisches Einfamilienhaus mit Klinkersteinen und Garage, sondern eines, dessen „Fußabdruck im wahrsten wie im übertragenen Sinne minimiert ist“, wie es der Bremer Architekt Jan Wirth beim Ortstermin betont. Die Grundfläche ist mit 25 Quadratmetern minimal, die 150 Quadratmeter Wohnfläche verteilen sich auf zwei Etagen über diesen Sockel. Erschlossen wird das Haus über eine zentrale, gewendelte Stahltreppe, vier Zimmer, zwei Kinderzimmer und eine Galerie bieten ausreichend Wohnraum für die kleine Familie. „Wir wollten nicht gegen die Wände unserer Nachbarn schauen“, sagt die Bauherrin, die hier mit ihren beiden Kindern wohnt, namentlich aber nicht genannt werden will. Weniger Wert auf Anonymität legt ihr Haus insgesamt: Große, dunkle Fenster öffnen die Räume, Zäune gibt es im Garten nicht. „Wir fühlen uns nicht beobachtet“, stellt die Bauherrin klar. „Bei den anderen Häusern sind die Jalousien abends eh zu.“ Wirth lobt das Haus für „viel Licht und viel Blick“.

Architekt Jan Wirth vor dem Haus am Rotenburger Schwalbenweg, das die Jury nicht nur für außergewöhnlich hält, sondern auch für vorbildlich. © Krüger

Den Wunsch der Menschen nach einem Einfamilienhaus wird es weiter geben, sagt der Architekt. Daran werde man wenig ändern können, auch wenn der Flächenverbrauch und der Materialeinsatz für die Umwelt eingeschränkt werden sollten. Viele „tausend Stunden“ habe man geplant, um die Vorstellungen der Bauherrin nach einem etwas anderen Haus mit Aspekten der Wirtschaftlichkeit unter einen Hut zu bekommen. „Wir haben jeden Standard auf den Prüfstand gestellt“, so Wirth. Nicht nur die versiegelte Grundfläche ist sehr gering, auch die Bauweise ist sehr reduziert: Beton und Verbundmaterialien oder Gipskarton sucht man weitgehend vergebens. Was manche als Rohbau-Charme kritisieren werden, nennt Wirth eine gewisse „New Yorker Urbanität“. Statt Tapeten oder aufwendig verputzter Wände gibt es reine Grobspanplatten, die Galerie im Obergeschoss hat einen Stahlgitterboden. Auch wenn manch ein Sonderwunsch erfüllt wurde, viele Teile passgenau gefertigt wurden: Teurer ist der Neubau dadurch nicht. Rund 300. 000 Euro, sagt die Bauherrin, habe das Haus gekostet. Durch die Bauweise sei theoretisch ein komplett umweltschonen Rückbau und eine Anschlussverwertung möglich. Wirth: „Das wollen wir als Zeichen für Rotenburg verstehen: Es muss nicht teurer sein.“

Wir haben jeden Standard auf den Prüfstand gestellt.

Das Architekturbüro Wirth Architekten kennt sich mit dem „moralisch sehr hochwertigen“ Preis des BDA aus. Alle vier Jahre wird dieser verliehen. Für 2023 waren zunächst 86 Projekte eingereicht worden, aus denen die Jury 27 für die Endauswahl ermittelt hat. Welcher von diesen Bauten einen Preis erhält, eine Auszeichnung bekommt oder in der engeren Wahl bleibt, wird erst am Abend der Preisverleihung am 23. November im Sprengel Museum Hannover offiziell bekannt gegeben. 2019 hatten Wirth Architekten für einen Remisenpavillon in Affinghausen (Kreis Diepholz) bereits eine Auszeichnung im Wettbewerb bekommen. Bei der ersten Auslobung 1976 gab es übrigens schon einmal einen Preis für ein Rotenburger Bauprojekt. Damals gewann das Kreishaus mit den Architekten Friedrich und Ingeborg Spengelin sowie Lothar Loewe aus Hamburg – auch ein Objekt, über dessen „Schönheit“ in der Kreisstadt gerne mal gestritten wird.

Kein Haus von der Stange

„Es ist doch klar, dass man mit diesem Haus nicht den Geschmack der Mehrheit trifft“, weiß die Bauherrin der Holzrotonda sehr genau. Die Resonanz sei aber eigentlich gut. Immer mal wieder werde sie auf ihr besonderes Eigenheim angesprochen. „Ich wollte ja nichts von der Stange“, betont sie. Bevor sie nach Rotenburg gezogen seien, habe die Familie in Verden in „einer ganz normalen Wohnung“ gelebt. Nun fühle sie sich wirklich wohl. Sollen die Leute reden: „Man merkt doch, wie die Leute es finden – auch wenn sie es nicht sagen.“