Anfeindungen und Hass im Netz: „Heute kann einem jeder ans Bein pissen“

Bei Scheeßels Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) waren es nächtliche Anrufe. Ihrem Amtskollegen aus Visselhövede, Ralf Goebel (parteilos), ging es buchstäblich an den Kragen. Auch im Kreis Rotenburg ist der Ton gegenüber Amtsinhabern rauer geworden.

Rotenburg/Tarmstedt - Zwar haben die Hauptverwaltungsbeamten im Südkreis Rotenburg bislang keine übermäßig groben Tätlichkeiten ertragen müssen, in grenzüberschreitende Situationen sind aber dennoch einige geraten. Verhältnismäßig glimpflich seien sie, so der Tenor, noch davongekommen.

Der Rücktritt des Estorfer Bürgermeisters Arnd Focke nach Drohungen aus rechtsextremistischen Kreisen und die Explosion eines Autos auf dem Anwesen der parteilosen Walsroder Bürgermeisterin Helma Spöring sind nur die jüngsten Attacken eines ganz anderen Kalibers auf Kommunalpolitiker gewesen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Thema schließlich auf die gesellschaftspolitische Agenda gesetzt. Auch in der Region sind die Hauptverwaltungsbeamten jetzt sensibler.

Bürgermeister aus Tarmstedt findet deutliche Worte

Der Ton ist rauer geworden. Zu dieser Erkenntnis sind alle befragten Bürgermeister und Bürgermeisterinnen mittlerweile gekommen. Es gebe keinen Respekt mehr vor Amtspersonen, so Frank Holle (CDU). Er ist Bürgermeister der Samtgemeinde Tarmstedt und der Sprecher der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Rotenburg. Er pflegt einen direkten Ton in dieser Sache. „Heute kann einem jeder ans Bein pissen.“

Damit bezieht er sich vor allem auf den Kommunikationsweg, der sich seit seines Amtsantrittes 2006 verändert hat. „Früher hat man einen Leserbrief geschrieben“, sagt er. Das sei aufwendiger gewesen, bot also genug Zeit zum Nachdenken für den Verfasser. Diese Zeit sei nun weg. Man zückt das Smartphone und schreibt einen Kommentar auf das Profil des Bürgermeisters.

Immer häufiger werden dabei allerdings Grenzen überschritten. Es gebe mehr Druck, Angriffe seien „subtiler“ geworden. Facebook an sich will Holle aber trotzdem nicht verteufeln. Käthe Dittmer-Scheele aus Scheeßel hatte ebenfalls schon mit dem einen oder anderen grenzwertigen Kommentar zu tun. Sie erinnert sich an zwei, einer davon ihrer Einschätzung nach strafrechtlich relevant. Sie habe den Verfasser daraufhin angesprochen, jedoch auf eine Anzeige verzichtet.

Anfeindungen gegenüber Bürgermeistern auch Offline

Doch auch offline ist der Ton rau geworden. Und das zu verschiedenen Thematiken und Anlässen. Freibadschließungen wecken Emotionen bei den Bürgern, aber auch Steuern, so Holle. Ausfällige Meinungsäußerungen müsse dann der Bürgermeister ausbaden, obwohl die Entscheidung vom Rat getroffen wurde. Kritik ist akzeptiert, sie darf nur nicht ins Persönliche gehen. Doch das kommt immer wieder vor.

Einige Beispiele: Im Zuge eines Straßenausbaus habe ein Unbekannter ihre Familie mit nächtlichen Anrufen belästigt, berichtet Dittmer-Scheele. Auf eigene Kosten habe sie eine Fangschaltung eingerichtet, doch da war der letzte derartige Anruf bereits passé. Ralf Goebel in Visselhövede seien bereits zwei Mal die Ventile seines Fahrrads zerstört und somit die Luft aus den Reifen rausgelassen worden. Bei Dorffesten habe man ihm auch schon mal am Kragen gepackt – da sei Alkohol im Spiel gewesen.

Nach einem vermeintlichen Wolfsbiss in Steinfeld im Dezember 2018 kommentierte jemand auf Holles Facebook-Seite „Denken Sie dran, wir wissen, wo Sie und Ihre Familie wohnen“. Er war schon auf dem Weg zur Polizei, als er dann doch von der Anzeige absah. „Heute hätte ich’s gemacht“, sagt er.

+ Heute kann einem jeder ans Bein pissen.Frank Holle (CDU), Bürgermeister der Samtgemeinde Tarmstedt

Bürgermeister von Rotenburg hat Anzeige erstattet

Die Anzeige hat hingegen Andreas Weber (SPD), Rotenburgs Bürgermeister, durchgezogen, nachdem jemand mit Kreide „Hier werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Vor allem von Andreas Weber“ geschrieben hatte. Der Fall ging vors Amtsgericht. Der Täter sei laut Weber zu 90 Tagessätzen à 20 Euro verurteilt worden. Auch Ratsmitglieder der Kreisstadt hätten schon beleidigende Schreiben bekommen. Weber rät ihnen in jedem Fall zur Anzeige.

„Im Großen und Ganzen habe ich Glück gehabt“, sagt Ralf Goebel trotz derartiger Vorfälle. Bei der für den Südkreis Rotenburg zuständigen Staatsanwaltschaft Verden ist unterdessen aktuell kein „herausragendes Ermittlungsverfahren“ beim Dezernat, das für Verfahren für politisch motivierte Taten zuständig ist, anhängig. Das erklärt deren Sprecher Martin Schanz. Auch in jüngster Zeit gab es in Rotenburg und umzu keine derartigen Fälle. Eine genaue Analyse sei allerdings nicht möglich. Vereinzelt gebe es Ermittlungen wegen Beleidigung.

Bürgersprechstunden gegen Anfeindungen

Die meisten der befragten Hauptverwaltungsbeamten haben sich vorgenommen, Vorfälle konsequenter zur Anzeige zu bringen. Häufig suchen sie aber das persönliche Gespräch mit den Tätern. Goebel lädt dann gerne zur Bürgersprechstunde ein, Weber habe sich sogar einmal mit jemanden aus dem rechten Milieu zum Austausch getroffen. Doch machen sie Voraussetzungen geltend. Es muss etwa der Wille zu einer konstruktiven Diskussion erkennbar sein.

So könne Goebel durchaus nachvollziehen, wenn jemand nach der Schließung der Wittorfer Grundschule emotional überreagiert. Bei anderen lohne ein Gespräch nicht. Andreas Weber: „Manche haben es für sich als persönliche Mission begriffen“ ihn zu diffamieren. Persönliche Beleidigungen müsse ein Bürgermeister nicht aushalten, so Frank Holle.

Bürgermeister zögerlich bei erneuten Kandidaturen

Unter seinen Kollegen und Kolleginnen, so der Tarmstedter Verwaltungschef, wird das Thema Beleidigungen und Angriffe verstärkt zum Thema. Sie führten dazu, dass man sich eine erneute Kandidatur auch aus diesen Gründen genauer überlege. Holle selbst hatte sich während seiner Amtszeit in Tarmstedt für das Bürgermeisteramt der Gemeinde Stuhr bei Bremen beworben. Auch das führte zu aus seiner Sicht grenzüberschreitenden Kommentaren.

Als Bürgermeister stehe man nun mal in der Öffentlichkeit, sagt Holle. Auch trotz des raueren Tons besuche er weiterhin Veranstaltungen. Dennoch: Die ersten Fälle wie zum Beispiel der Messerangriff auf Kölns heutige Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) 2015 seien noch weit weg gewesen. Hier passiere schon nichts, so seine Gedanken damals. Holle: „Aber es kommt näher, das macht nachdenklich.“

Polizei bietet Regionalkonferenzen zum Thema an

Gegen „Verunsicherung durch Hasskommentare und Beleidigungen im Internet“ führt die Polizeidirektion Lüneburg in den Landkreisen ihres Zuständigkeitsbereiches aktuell Regionalkonferenzen für Amts- und Mandatsträger oder führende Mitglieder anderer Institutionen wie dem dem Deutschen Roten Kreuz durch. Auch in Rotenburg ist eine Regionalkonferenz für den 24. Februar im Kreishaus geplant, so Polizeisprecher Heiner van der Werp auf Nachfrage. Gegenstand der Tagung sind demnach unterschiedliche Vorträge und Gesprächsrunden. So informiere unter anderem die Staatsanwaltschaft über die Rechtslage.

Hintergrund und Anlass für die Reihe dieser Regionalkonferenzen sind Hasskommentare, Drohungen und Beleidigungen insbesondere zum Nachteil von Amts- und Mandatstragenden, die zu einer nachhaltigen öffentlichen Diskussion geführt haben, geht aus einer Mitteilung der Lüneburger Polizeidirektion hervor. Zuletzt gab es eine Veranstaltung in Stade. Nach Rotenburg ist der Heidekreis dran.