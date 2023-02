Berufswettbewerb der Landjugend startet in Rotenburg: Grün, modern und motiviert

Von: Guido Menker

Beim Berufswettbewerb der deutschen Landjugend stehen für die Teilnehmer gleich in der ersten Runde Theorie und Praxis auf dem Prüfungsplan. Die BBS bietet dafür beste Voraussetzungen – auch in der Metallwerkstatt. © Menker

Rotenburg – Nach langer Pause ist der Berufswettbewerb der deutschen Landjugend zurück. Mit bundesweit 10 000 Teilnehmern ist er am Montag gestartet – im Rahmen einer offiziellen Eröffnung in den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Rotenburg.

Die Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend, Theresa Schmidt, gab mit der niedersächsischen Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Miriam Staudte, dem Vizepräsidenten des deutschen Bauernverbandes, Holger Hennies, und der Präsidentin des deutschen Landfrauenverbandes, Petra Bentkämper, den symbolischen Startschuss. Schirmherr des Berufswettbewerbes ist Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir, der sich durch Klaus Heider vertreten ließ.

Unter dem Motto „Grüne Berufe sind voller Leben. Mit Herz und Hand – Smart fürs Land“ starten allein in Rotenburg 72 Auszubildende in den Wettbewerb und stellen ihre praktischen und theoretischen Talente unter Beweis. Teilnehmen kann, wer in der Land- oder Hauswirtschaft, dem Weinbau oder in der Forst- und Tierwirtschaft in Aus- oder Fortbildung ist. Die Sieger aus den Kreisentscheiden treffen sich zum Landesentscheid im Juni.

Finn Kircher lernt Hauswirtschaft. Und er ist mit Freude dabei. © Menker

„Unser Anliegen ist es vor allem, Neueinsteiger zu unterstützen und den Strukturwandel zu fördern. Landwirtschaft ist ein Berufsfeld mit Zukunft“, sagt Staudte. 40 Prozent der Auszubildenden heutzutage sind nicht-landwirtschaftlicher Abstammung. Zudem sind neue Fächer wie Büromanagement und Arbeitsrecht hinzugekommen. Landwirtschaftliche Berufe erleben aktuell ein „Upcycling“ mit dem Trend zur modernen Landwirtschaft.

Marissa Meyer aus Stelle ist im dritten Lehrjahr Hauswirtschaft und ist eine der Teilnehmerinnen. Das praktische Thema lautet: unterschiedliche Kulturen kennenlernen. Sie bereitet Gurkenhäppchen (Deutschland), Bruschetta (Italien) und Olivencracker mit einer Feta-Creme zu. „Dieses Jahr ist der Bundeswettbewerb größer, finde ich. Es ist alles sehr aufregend, und man lernt viele Leute kennen.“ Wenn sie die Ausbildung fertig hat, möchte sie Dorfhelferin werden.

Es geht um Vernetzung und die persönliche Weiterentwicklung

Vor allem die Vernetzung und die persönliche Weiterentwicklung betonen die Redner in der Aula, während die Teilnehmer darauf warten, sich an die praktischen Aufgaben heranzumachen. Und es gibt Vorschusslorbeeren: Die Gäste der Wettbewerbseröffnung machen den jungen Leuten mit einem kräftigen Applaus Mut.

In der Werkstatt Agrar bastelt Felicitas Mahnken mit diesem symbolischen Rückenwind an einem Flaschenöffner aus alten Schrauben. „Ich glaube, das ist der Klassiker, den hat jeder Agrarwirtschafter zu Hause“, erklärt sie. „Ich finde, es ist eine tolle Möglichkeit, die Landwirtschaft zu präsentieren.“ Mahnken kommt selbst aus einer landwirtschaftlichen Familie und möchte irgendwann in den Familienbetrieb einsteigen. „Nach dem Abi wusste ich erst noch nicht, in welche Richtung ich beruflich möchte. Mich hat dann aber die Vielfalt des landwirtschaftlichen Berufes überzeugt.“ Marissa und Felicitas gehören zu den 25 Prozent der Frauen in der landwirtschaftlichen Ausbildung. „Der Anteil ist in den letzten Jahren gestiegen“, betont die Ministerin erfreut.

Ende der Eröffnung – es kann losgehen. © Menker

Der Wettbewerb, sagt Holger Hennies, sei eine „tolle Gelegenheit, sich zu testen – ohne den Druck einer Prüfung“. Er spricht zugleich die Herausforderung in der Landwirtschaft an. Da seien viele Aufgaben, gerade auch mit Blick auf Umwelt- und Tierschutz. Hennies: „Ihr könnte diese Herausforderung meistern.“ BBS-Leiterin Martina Niebuhr zeigt sich stolz, dass dieser Bundeswettbewerb in diesem Jahr in ihrer Schule seinen Anfang nimmt.

Petra Bentkämper erinnert in ihrem Grußwort an die Bedeutung der „grünen Berufe“ für die Gesellschaft. Die Erwartungen seien „extrem“. Daher sei es wichtig, dem Fachkräftemangel zu begegnen und den Frauenanteil weiter zu erhöhen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewinne an Bedeutung.

Die Sorge um Fachkräfte bezieht Ministerin Staudte vor allem auf die Hauswirtschaft. Die Landesregierung wolle daher einen Fokus darauf legen. In einem Punkt sind sich alle einig an diesem Vormittag: Der Wettbewerb macht deutlich, wofür die grünen Berufe stehen.

Theresa Schmidt: „Ihr könnt Euch frei entfalten, ausprobieren und mutig sein. Ihr seid die Zukunft.“ Und mit dieser Devise gehen die jungen Leute in den Wettbewerb. Sieger seien sie am Ende alle, so Schmidt.