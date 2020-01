Die Jugend ist ständig im Wandel. Das sagt Eduard Hermann. Der 44-Jährige ist seit 2003 als Straßensozialarbeiter in Rotenburg unterwegs. Seit 17 Jahren kann er also eben diesen Wandel sehr genau beobachten. Und dabei ist er auch selbst irgendwie jung geblieben. Eduard Hermann – der Berufsjugendliche in der Kreisstadt.

Rotenburg – Als Straßensozialarbeiter möchte sich Eduard Hermann eigentlich nicht mehr bezeichnen. Die Zeiten ändern sich. „Es geht heute um aufsuchende Jugendsozialarbeit“, sagt der sportbegeisterte Mitarbeiter der Stadt Rotenburg, während ihm der junge Kellner im Cafesito begrüßend, nein, fast anerkennend auf die Schulter klopft und dabei zeitgleich mit Kaffee-Spezialitäten auf einem Tablett jongliert. „Früher haben sich die Jugendlichen viel mehr draußen getroffen, heute nutzen sie andere, meistens digitale Wege.“ Es klingt wie eine auf den Punkt gebrachte Erklärung für die Entwicklung in unserer Gesellschaft während der vergangenen Jahre. Wenn die Jugendlichen heute andere Wege gehen, muss auch Eduard Hermann seine gewohnten Pfade verlassen. „Wir wollen ja attraktiv bleiben“, sagt er.

Im Mai 2003 tritt Hermann seinen Job als Streetworker an. Ein Jahr später gibt es immer wieder Stress an der Stadtschule. Jugendliche bolzen und nerven damit die Nachbarschaft. Aus diesem Brennpunkt entwickelt sich das „Offene Sportprojekt“ – eine zentrale Basis für die Arbeit von Eduard Hermann. „Wir haben mit einem offenen Fußballangebot angefangen“, erinnert sich der Streetworker. Im Keller der ehemaligen Orientierungsstufe an der Freudenthalstraße entsteht außerdem ein Fitnessraum. Den allerdings müssen sich die Jugendlichen selbst herrichten, der Jugendmigrationsdienst übernimmt die Trägerschaft. Hermann kümmert sich um einen großen Teil der Betreuung. Im Laufe der Jahre kommen viele weitere Angebote dazu. Volleyball und Basketball, eine Sportgruppe für Mädchen. Alles neue Treffpunkte für die Jugendlichen. Nach und nach entspannt es sich auch an anderen ausgemachten Brennpunkten in der Kreisstadt. Auch viele junge Männer und Frauen mit Migrationshintergrund finden Anlaufstationen – ein Projekt also, das Brücken baut.

Heute ist das Sportangebot reduzierter. Den Fitnessraum gibt es immer noch, dazu eine Gruppe, die sich für das Armwrestling interessiert, und seit 2011 begeistert das Street Work Out viele junge Menschen in der Kreisstadt. Die Anerkennung ist groß – mehrmals schon zeigen die Teilnehmer bei der Sportlerehrung vor großem Publikum, was sie so alles drauf haben. Es läuft also.

Aber die Zeiten ändern sich. „Die Freizeit der jungen Leute ist weniger und zugleich viel organisierter geworden“, weiß Hermann. Die Ganztagsschule habe vieles verändert. Die Auswirkungen bekommt nicht nur er zu spüren, auch in den Vereinen ist es immer schwieriger, Kinder und Jugendliche zu binden. Wenn Hermann also feststellt, attraktiv bleiben zu müssen, betrifft das auch andere, denen er allerdings keine Konkurrenz machen möchte. Im Gegenteil: Es gibt Kooperationen. So, wie mit dem Sportverein Fortuna beim Street Work Out. Das ist der neue Weg, den der Mann für die aufsuchende Jugendsozialarbeit auch auf andere Bereiche übertragen möchte. Zum Beispiel auf die Schulen. „Plakate hinzuhängen oder Flyer auszulegen, reicht nicht mehr aus. Die Schüler reagieren viel mehr auf den persönlichen Kontakt.“ Den will Hermann wieder verstärkt suchen – also hingehen, wo die Jugendlichen sind. Und dazu gehört dann eben auch die Schule. Er spricht von kleinen, vor allem niederschwelligen Aktionen. Nicht zuletzt deshalb werde es für Schüler in diesem Jahr wieder die Cross Challenge am Weichelsee geben.

Neue Wege gehen – das ist das Motto. Mehr und mehr orientiere sich die Arbeit in Richtung Wochenende, sagt Hermann, der es liebt, in seiner Arbeit auch zeitlich so flexibel zu sein. Er hat eine feste Vollzeitstelle bei der Stadt. Das ist nicht selbstverständlich. „Es handelt sich ja um eine freiwillige Leistung.“ Hermann ist immer wieder in Fachausschüssen anzutreffen, er sitzt in der Arbeitsgemeinschaft Jugend und Schule des städtischen Präventionsrates mit am Tisch und bleibt auch weiterhin im Arbeitskreis Integration am Ball.

Die Arbeit mit den Flüchtlingen, die vor allem seit 2015 auch in die Kreisstadt gekommen sind, habe viel Zeit in Anspruch genommen. Eduard Hermann hat sie aufgesucht – auf dem Campus Unterstedt vor allem. Inzwischen lässt er sich dort nicht mehr so oft sehen. „Sie wissen um die Angebote in der Stadt und sind eingeladen, dazuzukommen.“ Das klappt. Bei Veranstaltungen, aber auch im Jugendzentrum als Treffpunkt für die jungen Leute.

Die Ungewissheit der ersten Jahre ist vorbei. Die aufsuchende Jugendsozialarbeit – seit 2006 hat Eduard Hermann immer auch eine weibliche Kollegin an seiner Seite – hat sich etabliert. „Zu Anfang hing sehr viel von der Förderung des offenen Sportprojektes ab“, erinnert sich der 44-Jährige. Fünfeinhalb Jahre lang gab es dafür Geld vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Eduard Hermann selbst ist älter geworden, sich aber zugleich sicher, die jungen Menschen immer noch zu erreichen. „Die Arbeit mit ihnen hält einen selbst jung“, glaubt er. Er verstehe nach wie vor ihre Sprache und wisse auch um die „digitalen Orte“, an denen sie sich aufhalten. Ein echter „Berufsjugendlicher“ also? „Jein“, sagt er selbst mit einem Lächeln im Gesicht. Und dieses Lächeln flammt auch dann wieder auf, wenn er vom Fitnessraum erzählt und von denen, die einst als Jugendliche dabei waren und heute ihre eigenen Kinder dort hinschicken. Und dann seien dort auch jene, die früher dabei waren und jetzt einen Teil der Betreuung übernehmen. Ein generationsübergreifendes Projekt, das aus der Kreisstadt nicht mehr wegzudenken ist. Und das gilt auch für Eduard Hermann. Der gehört irgendwie dazu, wo es um Fragen, Probleme oder Aktionen von beziehungsweise für Jugendliche geht.