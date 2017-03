SPD bereitet Bundes- und Landtagswahl vor

VERDEN/Rotenburg - Die Delegierten des SPD-Bezirksparteitages Nord-Niedersachsen haben am Sonnabend im Niedersachsenhof in Verden ihre Kandidatenlisten für die Bundestagswahl und die Landtagswahl beschlossen, teilt die SPD-Geschäftsstelle mit. Der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil, Vorsitzender der SPD-Landesgruppe Niedersachsen/Bremen, führt die Liste der Bundestagskandidaten an.

Die Bezirksvorsitzende Petra Tiemann steht an der Spitze der Landtagskandidaten. Sie ist auch stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. Lars Klingbeil betonte in seiner Rede den Führungsanspruch der SPD in der nächsten Bundesregierung: „Mit Martin Schulz an der Spitze haben wir die große Chance, stärkste Fraktion im Bundestag zu werden und den Kanzler zu stellen. Das ist unser Ziel.“

Die Bezirksvorsitzende Petra Tiemann sieht ebenso große Chancen, dass die SPD mit dem Ministerpräsidenten Stephan Weil wieder die nächste Landesregierung anführen wird: „Mit unserem starken Kandidaten-Team und einer Politik der Gerechtigkeit für die Menschen werden wir dieses Ziel erreichen.“

Einstimmig beschlossen die Parteitagsdelegierten folgende Kandidatenliste für den Bundestag: 1. Lars Klingbeil (Wahlkreis Heidekreis/Rotenburg), 2. Christina Jantz-Herrmann (Wahlkreis Osterholz/Verden), 3. Oliver Kellmer (Wahlkreis Stade/Rotenburg und 4. Susanne Puvogel (Wahlkreis Cuxhaven/Stade). Weitere Vorschläge für die Landesliste sind Heino Baumgarten (Landkreis Stade), Klaus Manal (Landkreis Rotenburg), Manuel Kramer (Landkreis Verden) und Annette Schütz (Landkreis Heidekreis).

Tobias Koch liegt auf Platz acht

Ebenso einstimmig wurde die Liste der Landtagskandidaten beschlossen: 1. Petra Tiemann (Wahlkreis Stade), 2. Uwe Santjer (Wahlkreis Cuxhaven), 3. Dörte Liebetruth (Wahlkreis Verden), 4. Bernd Wölbern (Wahlkreis Bremervörde), 5. Jürgen Kuck (Wahlkreis Osterholz), 6. Tatjana Bautsch (Wahlkreis Soltau), 7. Jan Tiedemann (Wahlkreis Geestland), 8. Tobias Koch aus Fintel (Wahlkreis Rotenburg), Oliver Lottke (Wahlkreis Unterweser) und Alexander Paatsch (Wahlkreis Buxtehude). Sebastian Zinke (Wahlkreis Walsrode) verzichtet auf einen Platz auf der Landesliste. Gemeinsam mit den Delegierten aus den weiteren drei Parteibezirken in Niedersachsen wählen die Landesdelegierten später die dann endgültigen Landeslisten. Die gleichzeitig tagenden Bezirksvertreterversammlungen wählten die entsprechenden Delegierten für die Landesvertreterversammlungen.