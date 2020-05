Beratungsbedarf steigt

Rotenburg – Die Bandbreite ist groß. Es geht um Impfstoffe, um Schmerzmittel, Antibiotika, Anti-Diabetika und auch Krebsmedikamente. Durchschnittlich eine Stunde am Tag geht für die Beschaffung nicht oder nur schwer lieferbarer Medikamente drauf. „Wir telefonieren mit Herstellern und Großhändlern, wir suchen nach Alternativen und müssen uns dabei auch mit den Ärzten absprechen“, sagt Bernd Borgas. Er betreibt schon seit vielen Jahren die „Markt-Apotheke“ in Rotenburg und spricht gegenüber der Kreiszeitung über die Arzneimittelengpässe, die gerade jetzt in der Corona-Krise so gravierend seien wie noch nie zuvor.

„Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem wir nicht mindestens einen Kunden enttäuschen müssen.“ Entweder, weil ein großes Problem darin bestehe, das benötigte Medikament zu bekommen, oder aber, weil der Patient sich mit einer Alternative zufriedengeben muss. „Ältere Menschen, die immer eine weiße Tablette nehmen und plötzlich auf eine gelbe ausweichen müssen, reagieren unsicher und sind skeptisch“, schildert Borgas. „Das Problem ist mein täglich Brot.“

Die Hersteller stünden zunehmend unter einem hohen Kostendruck. Ein Großteil der Produktion ist schon längst ins nicht europäische Ausland verlagert worden. China und Indien beherrschen in ihren „Hightech“-Fabriken den Markt, so Borgas. Die Konzentration auf nur wenige, große Produzenten mache es schwieriger, auf Probleme in den Fabriken reagieren zu können.

Die Gründe für die Engpässe seien vielfältig. Mal sind Qualitätsprobleme in der Produktion zu erkennen, die zeitgleich bei vielen Patienten die Umstellung auf ein Ausweichprodukt erforderlich machen. Darauf sind die Hersteller nicht vorbereitet. Mal gibt es Rohstoffschwierigkeiten, mal sind es Naturkatastophen – oder eben eine Pandemie –, die für einen Stillstand sorgen. Borgas: „Bis Ende der 80er Jahre galt Deutschland als die Apotheke der Welt – diese Zeiten sind vorbei, die Globalisierung hat dafür gesorgt.“ Mitunter landeten Medikamente zunächst in großen Menge dort, wo die höchsten Preise zu erzielen seien. Auch das falle ins Gewicht. Dabei, so Borgas, gehe es um „Güter besonderer Art“ und eben nicht um Tiefkühlpizza.

Für die Apotheker ergebe sich aus dieser Situation heraus ein erhöhter Beratungsbedarf. Das gilt auch dann, wenn Krankenkassen bei einzelnen Produkten mit Rabattsystemen arbeiten. In diesen Fällen sind Medikamente bestimmter Hersteller auszuhändigen. „Sind die aber nicht lieferbar, fangen die Probleme an“, so der Apotheker. Alternativen müssen herhalten; das verunsichere die Patienten „und unterstützt nicht die Therapietreue“. Dass ein Kunde gar nicht versorgt werden kann, sich also nirgendwo eine Alternative oder vielleicht noch Nachschub bei einem Kollegen finden lässt, sei selten, so Borgas. „Meistens lässt sich ein Weg finden.“ Dennoch ließen sich aus der jetzigen Situation, die auch mit dem wochenlangen Lock-Down in China zu tun hat, eine Reihe von Forderungen seitens der Apotheker und Ärzte ableiten. „In erster Linie geht es um Kommunikation, wir brauchen einfach frühzeitig entsprechende Informationen von den Herstellern, wenn sich Probleme abzeichnen“, sagt der Chef der Markt-Apotheke. Darüber hinaus fordere man, dass Rabatt-Verträge der Krankenkassen nicht mehr nur mit einem, sondern mit mehreren Herstellern geschlossen werden. Borgas: „Die Patienten sind in den Vordergrund zu stellen, denn sie müssen es ausbaden.“ Der Apotheker spricht von situativen sowie von strukturellen Problemen. Gerade bei den strukturell bedingten Engpässen sei es besonders schwierig, sie zu lösen. Es müsse aber alles getan werden, sie anzugehen. Zugleich forderten die Apotheker und Ärzte eine große, nationale Arzneimittel-Reserve anzulegen und für den Bedarf vorzuhalten.

Bis sich diese geforderten Änderungen allerdings realisieren lassen, müssen die Apotheken – allein in Rotenburg sind es immerhin acht – mit der Situation zurechtfinden und weiterhin viel Zeit investieren, um die Lieferengpässe zu bekämpfen und ihre Kunden bestmöglich zu versorgen.