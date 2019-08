Agentur für Arbeit und Landkreis unterzeichnen Kooperation

Eine Zusammenarbeit zwischen der Agentur für Arbeit und dem Landkreis besteht zwar bereits, aber mit einer Kooperationsvereinbarung verstärken beide diese im Bereich der Berufsberatung für junge Menschen. Diese haben Dagmar Froelich, Leiterin der Agentur für Arbeit in Stade, und Landrat Hermann Luttmann (CDU) am Mittwoch unterzeichnet.

Rotenburg - „Die Kooperation ist eine Verschriftlichung bestehender Zusammenarbeit“, erläutert Imke Colshorn, Leiterin des Dezernats III, dem neben dem Jugend- und dem Sozialamt auch das Jobcenter angegliedert ist. Der Landkreis hat mit dem Jugendberufszentrum bereits seit einigen Jahren eine Anlaufstelle, an der die Jugendhilfe und die Ausbildungsberatung gebündelt werden. Mit der stärkeren Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit soll die Beratung jugendlicher quasi aus einem Guss angeboten werden. Konkret heiße das, dass Jobcenter-Chef Gregor Stein und Dagmar Froelich einen gemeinsamen Jahresplan ausarbeiten, in dem sie die Bedarfe und regionale Probleme feststellen.

Für die Mitarbeiter, die vor Ort Jugendliche unterstützen, bedeutet die Vereinbarung, dass sie die Beratung künftig besser verzahnen. Es soll egal sein, an wen sich der Jugendliche wendet. Gregor Stein erklärt es so: „Wenn jemand zu mir zur Beratung kommt, würde ich ihm einen Laufzettel geben, mit dem er sich an die Agentur für Arbeit wendet.“ Dann würde er später auch nachvollziehen können, wie der Person dort geholfen wurde. „Die Vereinbarung ist ein weiteres Element der Zusammenarbeit. Wir stimmen Prozesse besser miteinander ab“, fasst Colshorn zusammen.

Das Jobcenter verzeichne beim Jugendberufszentrum eine stetige Nachfrage. Man biete in den Büros Sprechzeiten und stehe mit den Schulen in Kontakt. Die Büros in Rotenburg, Zeven und Bremervörde sind ganz bewusst nicht im Jobcenter angegliedert, sondern stellen ein eigenständiges Hilfsangebot dar, sagt Stein. Auch an den Berufsbildenden Schulen ist das Zentrum vertreten. Schulen seien die wichtigste Anlaufstelle, sagt Froelich: „Beratungsort ist Schule“. Die Agentur für Arbeit möchte dort mehr Aktivitäten anbieten. Die werden angesichts der verstärkten Zusammenarbeit mit dem Landkreis auch gemeinsam mit den Mitarbeitern des Jobcenters organisiert.

In der Zukunft gehe es vermehrt um lebensbegleitende Berufsberatung, erklärt Froelich. Das heißt, dass die Agentur für Arbeit junge Menschen auch über die Schulzeit und den Berufsstart hinaus begleitet und unterstützt. Denn gerade Menschen der jüngeren Generation werden in ihrem Leben mit mehreren Arbeitgebern und vor allem mehrere Berufen konfrontiert werden. Die Zeiten, in denen ein einziger Beruf bis zur Rente ausgeführt wird, seien vorbei. Wichtig sei, rechtzeitig und frühzeitig auf die Jugendlichen zuzugehen. „Das Ziel ist eine erfolgreiche Erwerbsbiografie“, erläutert die Leiterin der Agentur für Arbeit in Stade.

Im Landkreis Rotenburg liegt die Quote der Menschen, die unter 25 Jahre alt sind, laut Froelich bei 25 Prozent. 517 Jugendliche seien im Juli ohne Job gewesen, wobei in der Zahl auch die Hartz-IV-Empfänger inbegriffen sind. Diese Zahl sei zwar hoch, aber nach wie vor rückläufig.