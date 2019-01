Ein bekanntes Gesicht an der Spitze

Ganz neu ist Sarina Tiencken nicht beim Landvolk Rotenburg-Verden, denn sie arbeitet schon länger bei dem Verband. Nun hat sie aber die Geschäftsführung übernommen und ist mit einigen neuen Aufgaben betraut. Die Themen, die die Landwirte und damit auch Tiencken derzeit beschäftigen, sind vielfältig – allen voran ist es aber das Dürrejahr.

VON FARINA WITTE

Rotenburg – Ein neues Büro bezogen hat Sarina Tiencken vom Landvolk Rotenburg-Verden. Denn seit November ist die 31-Jährige Geschäftsführerin des Verbandes. Dabei ist sie den Mitarbeitern und auch vielen Landwirten in der Region ein bekanntes Gesicht. Zuvor war Tiencken mehr als zwei Jahre lang als Justiziarin an Bord. Ein Aufgabenbereich, den die neue Geschäftsführerin nicht vollständig aufgeben möchte.

„Ich möchte weiterhin für die Landwirte ansprechbar bleiben“, sagt Tiencken. Denn in der Zeit als Justiziarin beim Landvolk hat sie sich unter anderem auf Agrar- und Erbrecht spezialisiert. Aufgewachsen ist Tiencken in Sellstedt, einem kleinen Ort südöstlich von Bremerhaven. Daher kennt sie das Landleben bereits von klein auf, mit Landwirtschaft allerdings hatte sie zunächst nichts zu tun. Nach der Schulzeit zog sie nach Berlin, studierte Rechtswissenschaften und machte ihr erstes und zweites Staatsexamen. Danach zog es sie zurück in die Nähe ihrer Heimat und nahm eine Stelle als Justiziarin beim Landvolk Rotenburg-Verden an. Ihr Arbeitsalltag bestand fortan darin, Beratungsgespräche mit Landwirten zu führen, etwa, wenn es um Pachtverträge oder eine Hofübernahme ging. Auch mit der Geschäftsführung hat sie zusammengearbeitet, wenn es um rechtliche Fragen ging. Tiencken wurde schließlich stellvertretende Geschäftsführerin und übernahm im Sommer vergangenen Jahres kommissarisch für Ralf Grobler, der aus persönlichen Gründen die Geschäftsführung aufgegeben hatte.

Seit November ist Tiencken nun offiziell im Amt. „Ich muss noch ein wenig die Balance finden“, sagt sie mit Blick auf ihre alte und die neue Aufgabe. Immerhin kommen als Geschäftsführerin jetzt einige weitere Aufgaben hinzu. Vor allem muss sie den Verband fortan repräsentieren, auf Veranstaltungen gehen, mit Vertretern der Politik oder der öffentlichen Hand sprechen. Ihr juristisches Wissen kommt ihr auch auf ihrem neuen Posten zugute, zum Beispiel, wenn es um das Verhandeln von Rahmenverträgen geht. „Das alles geschieht in Zusammenarbeit mit dem Vorstand“, erklärt Tiencken, „das ist unerlässlich.“

Als Landvolk-Geschäftsführerin beschäftigt sie sich nun vermehrt mit dem Aspekt der Interessenvertretung. Und die Themen, die die Landwirte bewegen, seien sehr unterschiedlich. „Da sind zum Beispiel die Ferkelkastrationsproblematik oder die immer strengeren Auflagen für die Landwirte“, sagt sie. Das Dürrejahr 2018 ist natürlich auch noch ein Thema beim Landvolk. „Es waren ja sogar zwei schwierige Jahre, die die Landwirte hinter sich haben“, meint die Geschäftsführerin.

Gerade habe man das Problem provisorisch gelöst. Der Verband hat den Landwirten nämlich bei den Anträgen für die Dürre-Hilfen geholfen. Doch nun gelte es, langfristig Möglichkeiten zu schaffen, damit die Landwirte in solchen Situationen sich selbst helfen können. „Gerade unser Vorsitzender Jörn Ehlers ist da sehr aktiv.“ Als Geschäftsführerin möchte Tiencken erreichen, dass der Verband dynamisch auf Veränderungen reagiert. Auch das Thema Digitalisierung ist für sie wichtig. Es stehe eine Software-Umstellung an, mit deren Hilfe die Landwirte die Buchführung zukünftig digital erstellen können.