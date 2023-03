Bei den Rotenburger Aktionstagen zum Thema Gesundheit läuft nicht alles rund

Von: Guido Menker

Teilen

Der amüsante Rollatorentanz in der Innenstadt begeistert das Publikum. Es wird mehr davon gebraucht. © Menker

Die IG City-Marketing in Rotenburg lässt sich immer wieder etwas einfallen und versucht, mit Veranstaltungen für mehr Leben in der Innenstadt zu sorgen. Von der Idee mit den beiden Aktionstagen zum Thema Gesundheit Ende vergangener Woche ist Cornelia Gewiehs, Sprecherin der IG City-Marketing, nach wie vor überzeugt. Und das, obwohl es nicht rund gelaufen sei und einige Enttäuschungen gegeben habe.

Rotenburg – Na klar, das Wetter am Donnerstag und Freitag war alles andere als einladend, aber dieses Risiko besteht immer, wenn Veranstaltungen zum Teil unter freiem Himmel geplant sind. Was Cornelia Gewiehs, Sprecherin der IG City-Marketing und zugleich die treibende Kraft auch bei den Aktionstagen zum Thema Gesundheit, viel mehr enttäuscht hat: „Einige der angekündigten Akteure sind erst gar nicht gekommen, andere haben was anderes gemacht, als ursprünglich vorgesehen.“ Dennoch sagt Gewiehs: Dieses Thema sei für diese Stadt sehr gut gewählt, und es könne sich daraus eine Veranstaltung mit Alleinstellungsmerkmalen entwickeln lassen. So viel steht fest: „Es wird eine gemeinsame Nachlese geben, um zu klären, ob es so etwas noch einmal geben soll.“

Es habe eindeutig positive Aspekte gegeben: Netzwerkerweiterung innerhalb des Quartiers, die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren innerhalb der Stadt – „das ist fruchtbar, erweitert den Horizont, dient dem Zusammenhalt innerhalb der Stadt und macht auch Spaß.“ Es muss erlaubt sein, mal etwas Neues zu probieren, auch wenn es nicht gleich von Erfolg gekrönt ist, sagt Gewiehs. Es gehe ihr nicht um Schuldzuweisungen. „Wenn ich beschreibe, was aus meiner Sicht schief oder nicht optimal gelaufen ist, dann gehört das zur ehrlichen Bestandsaufnahme. Auch die Stadt Rotenburg ist natürlich nicht schuld daran, wenn wir etwas anschieben und uns daran womöglich überheben.“ Im Grundsatz, sagt sie, sei die Innenstadt jedoch mehr als nur der Einzelhandel.

Es gehe um das gesamte Quartier, und um das mehr beleben zu können, seien auch Veranstaltungen geplant, an denen sich andere beteiligen. Und: Es müsse dabei um mehr gehen als nur um Essen und Trinken. Themen aufzugreifen böte viele Möglichkeiten – auch bei der Beteiligung. Freitagnachmittag haben vor allem die netten Damen aus der Gymnastikabteilung des TuS Waffensen gezeigt, wie sich das Thema Gesundheit auf unterhaltsame Art umsetzen lässt.

Die Truppe aus der Rotenburger Ortschaft hatte einen Rollatoren-Tanz angekündigt und diesen dann auch mit viel Schwung präsentiert. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Die Damen freuen sich über diesen Auftritt und die öffentliche Wahrnehmung, und zugleich garnieren sie die Aktionstage mit einer außergewöhnlichen Darbietung. Es ist eine Art niederschwelliger Zugang zu einem Aspekt der Gesundheit: Auch ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind, können Bewegung erleben.

Die Industrie- und Handelskammer ist ebenfalls auf die Aktionstage aufmerksam geworden, berichtet Cornelia Gewiehs. „Das Interesse ist also da.“ Aber: Bei der Frage, ob es eine Neuauflage geben wird, seien viele Punkte zu berücksichtigen, die auch ins Grundsätzliche gehen.

„Ich war davon überzeugt, dass es funktioniert. Zumindest aber sollte ein Anfang gemacht und Erfahrung mit dem Format gesammelt werden“, so Gewiehs. Wenn sie daneben liege, fasse sie sich an die eigene Nase. „Ob nun nicht ausreichend kommuniziert, andere womöglich überfordert oder einfach danebengelegen – das wird jetzt gemeinsam aufgearbeitet und besprochen.“

Es geht um die Zukunft des Quartiers und um die Frage, wie wir die Stadt interessant halten.

Welche Veränderungen sind erforderlich, was lässt sich verbessern? Das komme ebenso bei der Nachlese auf den Tisch, wie die Frage, ob man als Einzelhandel insgesamt bereit ist und sich in der Lage fühlt, sich zu engagieren und das Ganze dann breit anzulegen. Begeisterung sei wünschenswert.

An der mangelt es in Rotenburg mitunter. Das sei schon daran zu erkennen, dass einige Einzelhändler zwar ihre Türen öffnen bei Veranstaltungen, sich aber für sich selbst nur wenig oder gar nichts dazu einfallen ließen. Vielleicht, so Gewiehs, liege das auch an den Nachwehen der Corona-Pandemie: „Da muss man wieder rauskommen. Eigeninitiative ist zwingend erforderlich.“ Gewiehs hat mit Blick auf Veranstaltungen nicht nur Vereine, Initiativen, Verbände und Organisationen im Blick, sondern auch die Stadt selbst. „Es geht um die Zukunft des Quartiers und um die Frage, wie wir die Stadt interessant halten.“ Daher vermisse sie im Rathaus einen Mitarbeiter, der so eine Art Mischung aus Innenstadtentwickler und Wirtschaftsförderer darstellt. Denn bei der IG City-Marketing liefe alles ehrenamtlich ab. Das zu leisten, sei nur bis zu einer gewissen Grenze möglich.

Ganz neu klingt das alles nicht, schließlich war zuletzt der Nikolausmarkt an der Überforderung der IG CityMarketing und zugleich an der Sorge gescheitert, den erforderlichen Sicherheitsauflagen nicht mehr gerecht werden zu können – zu viel Verantwortung, hieß es.