Begegnungen werden mehr

Der Wolf – kein Raubtier wie er hat in den vergangenen Jahrzehnten für gegensätzlichere Meinungen gesorgt. Wölfe galten in Deutschland längst als ausgestorben. Mit dem Fall der innerdeutschen Grenze vor rund 30 Jahren setzte langsam ein Wandel ein: Immer mehr Wölfe drängten aus Ost- nach Westeuropa. Bis auf die britischen Inseln und Island gibt es inzwischen in allen europäischen Ländern Wölfe. Längst auch in Deutschland mit Schwerpunkten in Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen.

VON WIELAND BONATH

Rotenburg – Im Landkreis Rotenburg war zuletzt 1973 auf Veranlassung des damaligen Oberkreisdirektors Helmut Janßen in der Nähe von Bötersen ein durchwandernder Wolf erlegt worden. Die damalige Ausnahme ist inzwischen zur Regel geworden: Wölfe tauchen zunehmend im Wümmekreis auf und werden immer wieder zu heiß diskutierten Themen. Es kommt, wie jetzt in der Nähe der Ostetal-Raststätte an der A 1, vermehrt zu Verkehrsunfällen, denen Wölfe zum Opfer fallen. Jürgen Cassier (69), pensionierter Leiter des Amtes für Naturschutz und Landschaftspflege des Landkreises Rotenburg und einer von fünf ehrenamtlichen Wolfsberatern: „An der Richtungsfahrbahn Hamburg, kurz hinter der Raststätte Ostetal, wurde neben der A 1 der mehrfach überfahrene Wolfskadaver von Mitarbeitern der Autobahnmeisterei entdeckt. Obwohl nur noch Tierreste vorhanden waren, ließ sich die Identität eindeutig feststellen: aufgrund der behaarten Ohren, des gelb abgesetzten Unterkiefers und der schwarzen Schwanzspitze. Auch das Geschlecht ließ sich eindeutig feststellen. Es war ein männliches Tier.”

Er habe, berichtet Cassier, die Landesjägerschaft Niedersachsen, die das Monitoring betreibe, sowie das Wolfsbüro benachrichtigt. Das habe dafür gesorgt, dass der Wolfskadaver am 18. Juni zur weiteren Untersuchung nach Berlin in das Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung gebracht worden sei. Dort werde das Tier auch genetisch untersucht. Jürgen Cassier: „Ich bin gespannt, ob es sich um einen uns bekannten Wolf handelt.”

Grundsätzlich steigt die Zahl der Wölfe, die bei Verkehrsunfällen umkommen. Besonders im Bereich der Heide- und Waldgebiete in den Landkreisen Heidekreis, Kreis Celle und Kreis Uelzen. Immer wieder kommt es auch im Bereich der viel befahrenen A 7 zwischen Hamburg und Hannover zu Verkehrsunfällen mit Wölfen.

Das aktuelle Aufkommen, das Verhalten und die Bewegungen der Tiere, ob Rudel oder Einzeltiere, lassen sich relativ genau verfolgen. Beispielsweise durch Beobachtungen von Menschen, durch Fotofallen und genetische Identifizierung. Sender, die nach Einsatz eines Narkosegewehrs sogenannten Wanderwölfen angelegt werden, ermöglichen das Rückverfolgen der Wege dieser Tiere. Die fünf Wolfsberater, die für das Monitoring der Landesjägerschaft Daten und Fakten sammeln, um ein möglichst lückenloses Gesamtbild zu erstellen, sind deshalb auf Informationen angewiesen. Das sind Jürgen Cassier aus Kirchwalsede (0151/55047309); Christian Katt aus Augustendorf; Evelyn Hink aus Zeven, Wolfgang Albrecht aus Boitzen und Marcel Pommerencke.

Nach dem Wolfsmonitoring der Landesjägerschaft gibt es in Niedersachsen zurzeit 26 Territorien, die von 22 Wolfsrudeln besetzt sind. Hinzu kommen vier Einzelwölfe. Davon sind im Landkreis Rotenburg drei Rudel etabliert. Das älteste und in diesem Jahr bestätigt im Raum Visselhövede und im Grenzbereich zum Heidekreis. Seit dem vergangenen Jahr ein erneut bestätigtes Rudel im Raum Gnarrenburg. Außerdem, nachgewiesen per Video, in diesem Jahr zum ersten Mal ein weiteres Rudel im Raum Scheeßel. Jürgen Cassier: „Seit zwei Jahren hatten wir im Raum Lauenbrück, Helvesiek und Tiste regelmäßige Hinweise auf die Anwesenheit von Wölfen durch Wildtierrisse und Fotofallenaufnahmen. Auf dem Videomaterial über das Muttertier vom 13. Mai ist eindeutig ein ausgeprägtes Gesäuge zu erkennen.” Ein Rudel, das aus acht bis zwölf Tieren besteht, beansprucht ein Territorium von etwa 250 Quadratkilometern. Zuwandernde Wölfe werden von den dortigen Wölfen nicht geduldet.

Als „rasch steigend” bezeichnet Cassier die Verbreitung der Wölfe in Deutschland. Die Zahl der Wolfsterritorien belaufe sich zurzeit auf 69. Diese würden nach der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf mit Sitz in Görlitz von 60 Rudeln, drei Paaren und sechs Einzeltieren eingenommen. Die Gesamtzahl der Wölfe in Deutschland betrage zur Zeit mindestens 700 Tiere. Wölfe sind in Deutschland durch das Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Sie besitzen in der Bundesrepublik den höchstmöglichen Schutzstatus und unterliegen mit Ausnahme von Sachsen nicht dem Jagdrecht. Im Landkreis Rotenburg, merkt Cassier an, sei es seit 2013 zu relativ wenigen Übergriffen von Wölfen auf Nutztiere gekommen. Im Wesentlichen habe es sich um Risse von Schafen und in einem Fall um ein Rind gehandelt.

Seines Wissens, betont Jürgen Cassier, sei es im Kreis Rotenburg in keinem nachgewiesenen Fall zu einem aggressiven Verhalten von Wölfen Menschen gegenüber gekommen. Neugierige Tiere, die nicht hätten verscheucht werden müssen, seien von selbst abgezogen. Einen ernsten Übergriff eines Wolfs auf einen Menschen habe es in Deutschland seit ihrer Rückwanderung nicht gegeben. Diesen Rat gibt Wolfsberater Jürgen Cassier verantwortlichen Politikern mit auf den Weg: „Ich wünsche mir, dass sie sich in der Diskussion um mehr Sachlichkeit bemühen und weniger die aus meiner Sicht unbegründeten Ängste noch schüren.”

Und: „Die anstehende Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes zum schnelleren Handeln bei der Entnahme von verhaltensauffälligen Wölfen sehe ich als einen richtigen Schritt zur Akzeptanzerhaltung des Wolfes vor allem im ländlichen Raum. Den von der Politik und Teilen der Jägerschaft häufig vorgetragenen Lösungsvorschlag, den jetzt noch streng geschützten Wolf in das Jagdrecht aufzunehmen, halte ich für keine praktikable Lösung, da der Wolf nach wie vor den hohen Schutzstatus noch behalten wird.”