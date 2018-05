BBS-Schüler bauen sportliche Brücke

Rotenburg - Von Guido Menker. Drei Fliegen mit einer Klappe. Die sportlichen Frühlingsspiele in der Adolf-Rinck-Sporthalle machen das möglich. Mehr als 110 Kinder erfahren, wie viel Spaß es macht, sich auf unterschiedliche Weise zu bewegen, die rund 40 angehenden Grundschüler können sich ein wenig mit ihrem künftigen Lernumfeld vertraut machen, und mehrere BBS-Schüler zeigen in einem Projekt, was sie in den zurückliegenden zwei Jahren alles gelernt haben. Entsprechend gut war gestern Morgen die Stimmung.

Auch die Gastgeber aus dem Einschulungsjahrgang der Stadtschule haben eine gute Figur gemacht – nicht nur bei den sportlichen Herausforderungen, sondern auch beim Knüpfen von ersten Kontakten mit ihren künftigen Klassenkameraden. Sport verbindet – und deshalb setzt die Stadtschule in Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen bereits seit mehreren Jahren auf dieses Projekt, erklärte die Sportlehrerin Saphina Hampfe.

+ Dieser Junge muss auf Seilen durch den Barren laufen.

Die angehenden Sozialassistentinnen und -assistenten stecken mitten in den Abschlussprüfungen. Und doch nahmen sie sich die Zeit, die Frühlingsspiele zu planen, die acht Stationen in der Sporthalle aufzubauen, Kuchen und Getränke zu organisieren und die Kinder an den Stationen auch zu betreuen. „Das alles haben sie komplett in Eigenregie gemacht“, zeigte sich Ulf Becker, Lehrer an den BBS, stolz auf die jungen Damen und Herren. Das Projekt werde mit in ihre Abschlussnote einfließen.

+ Mit einem Rollbrett sausten die Kinder durch die Halle. Dabei bewältigten sie einen festgelegten Rundkurs. - Fotos: Menker

Beim Blick allein in die Gesichter der Kinder wurde schnell deutlich: Die Noten sollten gut ausfallen. Denn ganz offensichtlich hat den Mädchen und Jungen das Angebot sehr viel Freude gemacht. Sie brausten auf Rollbrettern durch die Halle, vergnügten sich an einer großen Schaukel, und sie durften auch an der einen oder anderen Station ihre Geschicklichkeit und ihren Mut unter Beweis stellen. Ulf Becker sprach von einem „kleinen Gesellenstück“ der BBS-Schüler. Deshalb legten sie sich mächtig ins Zeug. Sie bereiteten Urkunden mit Fotos vor, die sie in der Aula gleich nebenan anfertigten, um sie schließlich überreichen zu können. Dazu gab es für jedes Kind auch noch eine Medaille – klar, dass die Freude groß war. Die Gastkinder kamen aus der Kinderarche, aus der Kita Hemphöfen, aus Waffensen, aus der Lindenburg, aus Westervesede, aus dem Naturkindergarten, aus der Rappelkiste sowie aus Verden und Zeven, sagte Saphina Hampfe. Und die Stadtschüler nahmen sie an die Hand.