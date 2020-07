BBS-Lehrerparkplatz kommt

In einer Zeit, in der Rotenburg am Stadtradeln teilnimmt, diskutiert der Stadtrat über zusätzliche Lehrerparkplätze für die BBS – und die Ratsmitglieder setzen zur Diskussion am Mittwochabend eigene Park-Signale vor der IGS in der Ahe.

Rotenburg – Auf eine stabile Mehrheit mit der CDU-geführten Mehrheitsgruppe kann Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) bauen – zumindest in dieser Angelegenheit. Der viel diskutierte und umstrittene Lehrerparkplatz für die Berufsbildenden Schulen (BBS) an der Castorstraße kann kommen. Der Stadtrat hat dafür gestimmt – eindeutig und damit anders als noch zuletzt im Planungsausschuss, weil sich die Ratsmitglieder auf längst vereinbarte Teile des Verkaufsvertrags zurückbesinnt haben.

Nach vielen Debatten in Fachausschüssen, nach einer Anwohnerversammlung und ausführlicher Berichterstattung ist alles gesagt. Das ist das Signal, das die CDU am Mittwochabend im Lucia-Schäfer-Saal in der Ratssitzung sendet. Während SPD und Grüne unter dem Applaus einiger Anwohner noch einmal Kritik äußern, tritt von der größten Ratsfraktion niemand mehr ans Mikrofon. Man ist auf einer Linie mit der Verwaltung. Deren Chef betont noch einmal die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs. Über Jahre habe man Alternativen ausgelotet, betont Weber, doch es habe keine bessere Lösung gegeben – auch wenn Webers Parteigenosse Gilberto Gori die vom Landkreis immer noch fordert, ohne selbst Vorschläge zu machen. „Es ist absolut lächerlich“, poltert Gori in Richtung des Landkreises, der von der Stadt 4 000 einer 5 000 Quadratmeter großen Grünfläche kaufen will und für die SPD Flexibilität beim unumstrittenen Parkplatzproblem vermissen lässt. 20 bis 25 Parkplätze am Kalandshof zusätzlich anzumieten, wie zuletzt vorgebracht, sei im Grunde „gar nichts“. Stattdessen diese Lösung auf Kosten der Anlieger und der Umwelt.

Der Bürgermeister hört sich die Kritik noch mit verkniffener Miene an, beruhigt sich wieder und zählt ein letztes Mal die Argumente auf, die für die Verwaltung überzeugend seien: „Wir können die Fläche verkaufen, weil der Spielplatz gleich nebenan erhalten bleibt und die bislang etwas vernachlässigte Grünfläche sogar aufgewertet wird.“ Auf dem Parkplatz dürften nur Lehrer parken, es werde eine Schranke geben und eine Chip-gesicherte Tür als Zugang zum BBS-Gelände: Schüler könnten das Gelände nicht nutzen. Insgesamt ergebe sich eine Entlastung für das Gebiet, weil Schüler stattdessen auf dem BBS-Gelände selbst parken könnten, wenn das Umbauprojekt dort abgeschlossen ist. Dazu gehört unter anderem, die Bushaltestellen vor das Hauptgebäude zu verlegen, Fahrradständer zu versetzen und eben auch mehr Parkraum zu schaffen. „Das ist genau der richtige Schritt“, sagt Weber. Größere Verkehrsbelastungen habe das „privilegierte Gebiet“ des Gut Gothards, wie es Stadtplaner Clemens Bumann bezeichnet, nicht zu befürchten. Weber: „Höhere Geschwindigkeiten werden dort nur von den Anwohnern selbst gefahren.“ Durchgangsverkehr gebe es nicht, über die Zufahrtstraßen bis zur Verdener Straße seien die 50 Autos der Lehrer ohne Schwierigkeiten abzuleiten. Zudem sollen in einem weiteren Schritt im Ausschuss für Straßen- und Tiefbau Entlastungsmöglichkeiten für das Gebiet diskutiert werden.

Was die politische Diskussion wenn auch nicht beruhigt, so zumindest klar in eine Richtung geführt hat, war lange vergessen: Schon als der Kaufvertrag für das rund eine Million Euro schwere Parkplatzprojekt mit dem Landkreis im Dezember nicht öffentlich im Rat diskutiert worden war, wurde ein Rückkaufsrecht verankert. Das soll ziehen, wenn der Landkreis auf dem Gelände irgendwann mal ein Gebäude errichten möchte, was durch die Kennzeichnung als „Gemeinbedarfsfläche“ durchaus möglich wäre. Doch lange hatten sich Politik und Verwaltung trotzdem mit der Frage beschäftigt, was denn wäre, änderte der Landkreis als neuer Eigentümer seine Pläne. Das hat sich nun erledigt, weil das Vertragswerk noch mal genauer studiert wurde. 16 Stimmen von CDU, FDP, WIR und Weber gibt es für den Parkplatz, zwölf der SPD und Grünen dagegen, Jens Kohlmeyer (WIR) enthält sich. Am Ende der Entscheidung applaudiert niemand – aber die Mehrheitsfraktion klopft demonstrativ auf die Tische. Thema abgehakt.

Dass es anschließend als „Bonbon für die Anwohner“, wie Kritiker sagen, ohne größere Debatte um die Verbreiterung des Gehwegs an der Castorstraße von einem auf zwei Meter geht, sorgt nicht mehr für größere Aufregung. Der Antrag von Jens Kohlmeyer wird ohne Widerworte angenommen, drei Gegenstimmen und neun Enthaltungen von SPD und Grünen verdeutlichen lediglich die Grundsatzkritik. 50 000 Euro kostet der breitere Gehweg die Stadt.