Baywatch an der Ostsee

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Die Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppen Sottrum und Rotenburg Johanna Grimm (Sottrum) und Jörn Weseloh sind zu einem Einsatz beim Wasserrettungsdienst für die Station Schönberger-Strand (Abschnitt Kalifornien) aufgebrochen. „Der Küstenabschnitt liegt in der Nähe von Kiel an der Ostseeküste der Kieler Bucht und erstreckt sich über rund vier Kilometer“, beschreibt Weseloh den Einsatzort etwas genauer.

Die beiden qualifizierten Inhaber des DLRG-Rettungsschwimmerabzeichens in Silber und einer speziellen Erste-Hilfe-Ausbildung werden bis zum 13. Juli dort im Wachtdienst eingeteilt. „Wir haben uns für diesen Einsatz beim Zentralen DLRG-Wasserrettungsdienst Küste in Bad Nenndorf beworben und im März die Zusage erhalten. Während des Einsatzes sind wir im DLRG-Haus direkt in Schönberg gemeinsam mit 22 weiteren Einsatzkräften aus Deutschland untergebracht“, sagen sie und freuen sich darauf, Kontakte knüpfen zu können.

Sie wissen auch, was sie dort an der Wasserrettungsstation im täglichen Dienst erwartet. „Wir werden vom Wachführer von 9 bis 18 Uhr auf einem bestimmten Abschnitt eingeteilt.“ Jeder Rettungsschwimmer hat die vorgeschriebene Dienstkleidung zu tragen und selbst mitzubringen. „Dazu gehören ein roter Kapuzenpullover, Shorts, eine Trillerpfeife, zwei rote T-Shirts und eine Wachgängertasche, in der alles verstaut ist“, sagt Weseloh. Beide freuen sich auf den Einsatz. „Wir werden reichlich Gelegenheit haben, uns mit anderen Mitgliedern auszutauschen und glauben auch, neue Ideen mitzubringen, die wir in unseren Ortsgruppen mit einbringen können.“ Natürlich hoffen die jungen Lebensretter, dass ihre Anwesenheit zur Sicherheit beiträgt und dass niemand beim Schwimmen zu Schaden kommt. Beide wollen nach ihrer Rückkehr über ihre Erlebnisse berichten.

Die 17-jährige Grimm ist seit zehn Jahren Mitglied der DLRG. Auch ihre Schwester ist mit dabei. Grimm ist begeistert vom guten Kameradschaftsgeist und ist bei vielen Aktionen dabei. Sie empfiehlt Jugendlichen, einmal DLRG-Luft zu schnuppern. Gelegenheit dazu gibt es reichlich. Noch vor ihrem „scharfen“ Einsatz war sie Ende Juni auf der Weser und Aller unterwegs. Sie war Teilnehmerin an einer Bootsausbildung für den DLRG-Nachwuchs bei Eissel und Verden. Niels Rademacher vom Bezirksvorstand, Alina Zanke und Michi Thies (beide im Vorstand bei der Bezirksjugend) hatten dazu eingeladen. „Eine von vielen wichtigen Veranstaltungen, um junge Mitglieder im Ortsverein zu halten, auch wenn sie wegen eines Studiums den Heimatort verlassen“, so Thies. Die Taucherausbildung bei der DLRG hat Hendrik Lohmann übernommen. Beim Tauchlehrgang lernen die Teilnehmer in Theorie und Praxis das Verhalten als Sporttaucher mit Pressluftflaschen.

„Das Mindestalter für eine Teilnahme ist 15 Jahre. Der Lehrgang ist einmal im Jahr und beginnt jeweils im März. Die Ausbildung findet im Schwimmbad und im Freiwasser statt“, so Lohmann. Wer Lust hat einmal dabei zu sein, kann sich bei der DLRG erkundigen und sich bereits jetzt um einen Platz beim Lehrgang bewerben. Nach der bestandenen Prüfung erhält der Absolvent das Tauchzertifikat.