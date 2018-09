Dea baut Leitungen zurück

Waffensen - Von Guido Menker. Der Erdgas-Förderplatz „Bötersen Z5a“ war alles andere als ein Erfolg. Gerade einmal 21 Millionen Kubikmeter Erdgas sind dort an der 1991 abseits der Bundesstraße 75 und nordwestlich von Rotenburg in Sichtweise zum Gewerbegebiet Hohenesch-Süd in Betrieb genommenen Anlage gefördert worden.

„Für eine Erdgasförderstelle ist das wie einmal husten“, erklärt Dea-Sprecher Heinz Oberlach. Ein halbes Jahr lang ist an „Bötersen Z5a“ überhaupt nur gefördert worden – vor zwei Jahren hat die Dea sie komplett zurückgebaut. Nun geht es auch den Leitungen an den Kragen, die vom ehemaligen Erdgasförderplatz bis zur Einbindungsstation reichen.

In diesen Tagen hat der Rückbau der zwei unterirdisch verlegten Rohrleitungen begonnen. Bagger sind zurzeit damit beschäftigt, die 1 800 Meter langen und 15 Meter breiten Trasse freizulegen, um anschließend die Rohre aus der Erde zu holen. Anschließend, so Oberlach in einem Gespräch mit unserer Redaktion auf der Baustelle, werde der Streifen rekultiviert. Diese Arbeiten werden voraussichtlich acht bis zehn Wochen dauern, fügt Yvonne Harm hinzu. Sie ist die Projektleiterin dieser Maßnahme, die rund 500. 000 Euro kosten wird.

„Diese Leitung ist nie benutzt worden“

Bei den beiden Rohrleitungen handele es sich einerseits um eine im Jahre 1993 zwischen 1,2 und 1,9 Metern tief in den Boden verlegte Stahlleitung. Diese habe einen Durchmesser von 33 Zentimetern. Durch diese Leistung sei bis 1995 vom inzwischen vollständig zurückgebauten Betriebsplatz „Bötersen Z5a“ zur Einbindungsstation geleitet worden. Die parallel dazu verlegte Lagerstättenwasserleitung bestehe aus glasfaserverstärktem Kunststoff und weise einen Durchmesser von acht Zentimetern auf. „Diese Leitung ist nie benutzt worden“, versichert Oberlach. Beide Leitungen würden nun aus der Erde geholt, zerlegt und anschließend entsorgt. „Zu gebrauchen sind sie nicht mehr.“

Die mit den Arbeiten beauftragten Firmen legen die Rohre abschnittsweise frei und schneiden sie in transportable Längen, ehe sie in dafür geeignete Container gelangen. Während dieser Baumaßnahme werde man den Boden entlang der gesamten Leitungstrasse beproben, erläutert Yvonne Harm das weitere Vorgehen. „Sollten dabei wider Erwarten Schadstoffe festgestellt werden, die auf die Erdgasförderung zurückzuführen sind, wird die Dea umgehend ein entsprechendes Sanierungskonzept vorlegen“, sagt Oberlach. Derartige Proben seien auch beim Rückbau von „Bötersen Z5a“ genommen worden – ohne irgendwelche Beanstandungen. Für den Rückbau der Leitungen liege der Dea eine Genehmigung per Sonderbetriebsplan vor. Eigentlich sollte diese Arbeit schon längst erledigt sein. Im Januar hatte die Dea diese Maßnahme angekündigt. Doch die Böden waren so tief, dass die schweren Geräte dort in dem Bereich keine Chance gehabt hätten. Eine Maßnahme dieser Art bedürfe immer auch der Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde.

Die Einbindungsstation bleibt übrigens stehen und ist auch weiterhin in Betrieb. „Hier landen zum Beispiel zwei Leitungen von der Erdgasförderstelle ,Bötersen Z4'“, erklärt Harm. Von dieser Einbindungs- fließt das Gas anschließend zur Verdichterstation Brammer nahe Kirchlinteln im Landkreis Verden. Von dort geht es weiter zu einem der Übergangspunkte und später dann in das große Fernnetz.