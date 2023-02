Bausparen ist wieder „in“: Sparkasse Rotenburg Osterholz blickt aufs Geschäftsjahr 2022

Von: Lars Warnecke

Teilen

Nach einer Bauzeit von knapp zwei Jahren ist die Fertigstellung des Sparkassenhauses in Rotenburg nun in Sichtweite: Im Juni soll das dann schon bezogene Gebäude eingeweiht werden. © Warnecke

„Hinter uns liegt ein solides und zufriedenstellendes Geschäftsjahr“, sagt Stefan Kalt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rotenburg Osterholz. Wie sich die Zinswende auswirkt und andere Details aus der Bilanz haben er und sein Vize Thorben Prenntzell vorgestellt.

Rotenburg – Es gibt wieder Zinsen. Das ist grundsätzlich eine positive Nachricht, auch fürs Management der Sparkasse Rotenburg Osterholz. Deren Chef Stefan Kalt und sein Vize Thorben Prenntzell haben am Montag die Bilanz 2022 erläutert. Und siehe da: Das Kreditinstitut konnte Neugeschäfte im Kreditbereich in Höhe von 550 Millionen Euro zusagen – und das trotz nachlassender Dynamik im zweiten Halbjahr, vor allem im Bereich der Immobilienfinanzierungen. „Im Zuge dessen hat sich der Bestand um 205 Millionen erhöht“, erläuterte Kalt. Dies habe zu einem Anstieg der Bilanzsumme auf nunmehr 3,9 Milliarden Euro beigetragen.

Was der Vorstandsvorsitzende betont: „Die Ertragslage ist solide.“ Insgesamt habe die Sparkasse Erträge von 80,4 Millionen Euro erzielen – und damit den Vorjahreswert von 76,1 Millionen Euro noch übertreffen können. „Den wesentlichen Anteil daran hat der Zinsüberschuss, der angesichts der guten Neugeschäftsentwicklung auf 52,1 Millionen Euro gestiegen ist“, erläutert der Banker. Unterm Strich verbleibt damit ein Jahresüberschuss von rund zwei Millionen Euro, der zur Stärkung der Substanz und als Basis für die künftige kreditwirtschaftliche Versorgung der Region dem Eigenkapital der Sparkasse zugeführt werden soll.

Wovon man in Coronazeiten sowie bei Kriegsausbruch in der Ukraine vor rund einem Jahr noch nicht so sehr ausgegangen sei: „Wir haben nach wie vor eine solide Risikosituation, sprich: keine besonderen Auffälligkeiten – weder im Privat- noch im Firmenkundengeschäft.“ Dennoch rechnet auch die Sparkasse noch mit Nachwirkungen aus der Gemengelage Pandemie, Krieg, Lieferkettenprobleme, Inflation und erheblich gestiegenen Zinsen, die sich 2023 ihm zufolge durchaus bemerkbar machen könnten. So seien infolge der hohen Energie- und Lebensmittelkosten wohl vermehrt Privat- und Firmeninsolvenzen zu erwarten. „Wir gehen jedenfalls vorsichtig daran, hoffen aber natürlich, dass nichts nachkommt.“

Mehr als 2200 Verträge

Auffällig: Während nach Angaben des Vorsitzendendoppels die Nachfrage bei der Vermittlung und Finanzierung von Immobilien seit Mitte vergangenen Jahres deutlich zurückgegangen sei, auch das aufgrund höherer Preise in Verbindung mit steigenden Kreditzinsen, die das verfügbare Haushalteinkommen spürbar reduziert hätten, stelle man bei Modernisierungsmaßnahmen, vor allem im Bereich Energieinfrastruktur, ein erhöhtes Interesse fest. „Im Konsumentenkreditbereich konnten für die Finanzierung von Gütern und Kraftfahrzeugen mehr als 2 200 Verträge mit einem Volumen von 28,6 Millionen Euro vermitteln werden“, so Prenntzell. Bis Jahresende habe das gesamte Kreditvolumen der Sparkasse so bei 2,9 Milliarden Euro gelegen.

Thorben Prenntzell (l,) und Stefan Kalt vom Sparkassenvorstand stellen den Geschäftsbericht 2022 vor. © -

Auch der Einlagenbestand wächst weiter – um 115 Millionen auf 3,2 Milliarden Euro. „Gerade im ersten Halbjahr haben sich die Einlagen nochmal deutlich erhöht“, berichtet der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Dass die Zinswende wegen der hohen Inflation wichtig und richtig war, will er nicht in Frage stellen: „Sowohl für den Aufbau als auch die Anlage von Vermögen ist es bedeutsam, auf den realen Werterhalt zu achten – bei einer hohen Inflationsrate von fast acht Prozent im Jahresdurchschnitt war das zuletzt nicht mehr möglich.“

Als Gewinner der Zinswende sehen er und sein Kollege das Bauspargeschäft, welches sich zur Sicherung niedriger Darlehenszinsen oder zur Vorsorge für geplante Modernisierungsmaßnahmen sehr positiv entwickelt habe. Viele Kunden hätten sich für einen Bausparvertrag entschieden – „mit einer Bausparsumme von fast 127 Millionen Euro konnten wir ein herausragendes Ergebnis erzielen“, betont Stefan Kalt.

Sparkassenhaus: Einweihung im Juni

Spannend bleibt die Frage, ob die anvisierte Fertigstellung des neuen Sparkassenhauses an der Großen Straße in Rotenburg tatsächlich im Juni dieses Jahres eingehalten werden kann. Dazu Kalt: „Nach jetzigem Stand ist es sehr realistisch, dass wir nach rund zweijähriger Bauzeit dann tatsächlich mit einem Tag der offenen Tür Einweihung feiern können.“ Wann genau, das solle noch bekannt gegeben werden. Ihm zufolge sei es „ein hartes Stück Arbeit“ gewesen, das frühere Postgebäude in ein modernes und energieeffizientes Gebäude zu entwickeln, in das nicht nur die Sparkasse selbst Quartier beziehen wird, sondern auch die Polizei als Ankermieter sowie Einzelhändler und verschiedene Dienstleister.