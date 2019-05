Der Baum leidet

Rotenburg - Von Michael Krüger. 98 Naturdenkmäler gibt es im Landkreis Rotenburg. Diese, meistens Bäume, stehen oftmals versteckt im Wald oder auf Wiesen, nur wenige nehmen Notiz von ihnen. Das ist mit „ND 002“etwas anders. Hinter der Behördenbezeichnung verbirgt sich der womöglich berühmteste Baum der Region, die Geistereiche in der Ahe. Der jahrhundertealte Baum diente Generationen von Rotenburgern als Kinderspielplatz, war früher Teil eines intensiv genutzten Hutewaldes, fütterte mit seinen Eicheln Schweine und Schafe. Doch wie lange die Geschichte dieses Naturdenkmals noch fortgeschrieben werden kann, ist fraglich: Der Baum stirbt ab. Das extreme Trockenjahr 2018 hat der Eiche zugesetzt, im September wurden alle Blätter trocken und braun. In diesem Jahr sucht man bislang frische Blattknospen vergebens.

Andreas Weber steht an diesem Mittwochnachmittag auf der schmalen Straße in der Ahe und schaut traurig. „Das sieht nicht gut aus“, sagt Rotenburgs Bürgermeister beim Ortstermin mit Revierförster Henning Küper und Landespfleger Rainer Rahlfs von der Naturschutzbehörde des Landkreises. Weber kennt den Baum Zeit seines Lebens, turnte in seiner Jugend einst selbst im Geäst herum, als der Vater nebenan zu Besuch in den Kleingärten war. Ein angebrochener Seitenast war es, sagt Küper, der dem Baum zum seltsamen Wuchs verholfen habe. Ein zunächst kleines Loch habe sich vergrößert mit der Zeit, der eigentliche Stamm faulte weg. Übrig blieb über mehrere Meter quasi nur die „Hülle“ aus Rinde und Bastschicht, Splint- und Kernholz sowie Mark fehlen. Die Vorarbeit der Natur führten über viele Jahre die Besucher des Baumes fort, Tiere wie Menschen höhlten weiter aus, manch eine Zündelei hat bis heute sichtbare Spuren hinterlassen. Die Eiche aber hielt Stand, versorgte sich auch über die verbliebenden Wege mit notwendigen Nährstoffen und Wasser, wuchs dafür aber in ihrer bemerkenswert markanten Weise und langsamer als die anderen Eichen um sie herum. Sprachforscher Pierre Hessmann war es sodann, der der Bezeichnung auf den Grund ging und in der 1970er-Jahren zu Papier brachte, was bislang nur weitergetragen worden war: „Die Geistereiche bei der Oberförsterei Rotenburg, Eiche, die nach der Volkserzählung von überirdischen Wesen, Geistern, bewohnt wird.“ Dort, mitten im Baum, wo heute manch eine Getränkedose landet, sollen alsoähnlich wie in der Mythologie der Germanen Geister oder Götter gewohnt haben.

Die hat Andreas Weber damals nicht getroffen, als er als kleiner Junge hineingeklettert war. Dass hier ein besonderer Baum steht, war ihm aber schon damals genauso klar wie Rotenburgern, die Hunderte Jahre vor ihm gelebt haben. In einer Königlich-Preußischen Landesaufnahme von 1887 ist die Geistereiche mit einem besonderen Symbol gekennzeichnet, eine erste Erwähnung als Naturdenkmal findet sie mit vier weiteren Bäumen auf einer Forstkarte von 1910 – noch bevor staatliche Stellen überhaupt mit der Ausweisung dieser Naturschutzprädikate beginnen. „Hier haben die Naturdenkmäler ihren Ursprung“, ist sich Förster Küper sicher.

Wie lange die knorrige Eiche mit dem Loch in der Mitte so noch erhalten bleiben kann, wird in den kommenden Wochen ein Gutachter bewerten. Die Stadt als Eigentümerin muss darauf achten, dass der womöglich absterbende Baum keine Gefahr für den Verkehr und die Menschen auf den Wegen und auf dem Schützenplatz darstellt. Förster Küper hegt zwar noch die kleine Hoffnung, dass der Baum noch austreibt, weil bislang die Äste in der Krone noch nicht trocken sind und auch kein Prachtkäferbefall oder Einbohrlöcher festzustellen sind, aber Landespfleger Rahlfs sagt: „Es neigt sich dem Ende zu.“ Dennoch seien noch „tolle Strukturen“ da, und einfach fällen werde man die Geistereiche eh nicht. Wenn, dann werde sie auf eine bestimmte Höhe gekappt und als Lebensraum zum Beispiel für Fledermäuse, nistende Vögel und natürlich Insekten erhalten bleiben. Bürgermeister Weber: „Wir haben ein großes Interesse daran, auch Totholz zu erhalten.“ Der Baum habe schon so viel leiden müssen in seiner langen Geschichte, vielleicht überlebe er es ja noch, wenn nicht, müsste er bleiben, weil „er eine ganz andere Identität hat in der Region“ als normale Bäume, so Rahlfs zum kulturellen Wert der Geistereiche. Ein Denkmal bleibe der Baum so oder so – und zum Klettern für künftige Generationen dürfte er auch noch standfest bleiben.