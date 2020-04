Bauern stinkt es

Rotenburg - Von Henning Leeske. Ohne großes Aufsehen hat der Bundesrat in der vergangenen Woche die Novelle der Düngeverordnung beschlossen – allerdings ohne Zustimmung Niedersachsens. Deutschland hätten ohne diesen Beschluss von der EU hohe Strafzahlungen gedroht, weil die Nitrat-Grenzwerte im Grundwasser vielerorts überschritten werden.

Schon im Herbst hatten die landesweiten Proteste der Landwirte auch auf den Straßen im Landkreis Rotenburg begonnen. Eine Initiative aus vornehmlich jungen Landwirten mit dem Namen „Land schafft Verbindung“ bildete sich auch hierzulande und bezeugte den Unmut bezüglich der Novelle, zusätzlich zu den Berufsverbänden der Bauern. Intensive Diskussionen mit Agrarpolitikern folgten den zahlreichen Protesttreckerfahrten.

Die öffentliche Aufmerksamkeit liegt nun seit Wochen auf dem Coronavirus, sodass die Details des auch für große Teile des Landkreises folgenschweren Beschlusses in Berlin gar nicht näher beleuchtet wurden. Das holt der Rotenburger Landvolkvorsitzende Jörn Ehlers nun nach. Bedeutet der Beschluss nun, dass - wie angekündigt - auf großen Flächen des Landkreises Rotenburg, den „Roten Gebieten“, generell 20 Prozent weniger gedüngt werden darf? „Durch die Binnendifferenzierung innerhalb eines Grundwasserkörpers wird es ab 2021 eine unterschiedliche Regelung im Landkreis Rotenburg für die Landwirte geben. Ein wesentlicher Faktor zur Beurteilung des Grundwassers und Ausweisung sogenannter Roter Gebiete sind Messstellen in unserer Region. Um deren Aussagekraft und Verlässlichkeit zu überprüfen, hat unser Landvolkverband gemeinsam mit anderen Regionen ein Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis uns nun vorliegt“, sagte Ehlers. Ziel der Landwirte sei es eben auch, ein gutes Grundwasser im Sinne des gesellschaftlichen Konsenses zu erhalten. Deshalb sei die Verlässlichkeit der gemessenen Werte eine Grundvoraussetzung jeder Diskussion und Verbesserung der Situation.

„Fast jede zweite Messstelle im Land weist gravierende Mängel auf. Dieses Ergebnis hat das Fachgutachten des Büros Hydro Consult mit Sitz in Berlin ergeben“, berichtete der Landvolk-Landesvize Ehlers. „Die Ergebnisse sind aus meiner Sicht erschreckend und bestärken uns in der Kritik an dem aktuellen Messsystem.“

Das Gutachten belege Mängel an den Zuständen zahlreicher Messstellen, davon auch 14 gravierende Fälle im Landkreis Rotenburg. „Diese liegen über den gesamten Landkreis verteilt. Nur sechs der 14 Messstellen wurden vom Gutachter als repräsentativ eingestuft. Durch die Mängel können auch falsche Messwerte hervorgerufen werden. So liegt der Nitratmesswert der fehlerhaften Messstellen in Rotenburg um 50 Prozent über dem Durchschnitt des Landkreises“, so Ehlers. Das Gesamtnetz werde nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten als wenig repräsentativ eingestuft und müsse dringend überarbeitet werden, um wirklich eine sinnvolle Festlegung der „Roten Gebiete“ zu erhalten. „Das Landvolk fordert eine grundlegende Überprüfung der Messstellen sowie einen Neuzuschnitt des gesamten Messnetzes und daraus resultierend eine fundierte Überarbeitung der Gebietsausweisung, was für den Landkreis Rotenburg sicherlich eine Veränderung zum derzeitigen Stand bringen sollte“, fasste Ehlers entschlossen zusammen. Denn die Ergebnisse des Fachgutachtens lieferten dem Landvolk gute Argumente für eine angestrebte Normenkontrollklage.

„Wir sind es leid, uns in dieser Diskussion um Düngung und Wasserschutz rechtfertigen zu müssen für Dinge, die wir nicht zu verantworten haben. Die freiwilligen Maßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten wurden überhaupt nicht berücksichtigt, obwohl wir da große Fortschritte erzielt haben. Für uns und unsere Betriebe steht viel auf dem Spiel“, machte Ehlers seine Verärgerung deutlich.