Mit Batikoptik in die Charts

Rüspel - Von Ralf Poppe. Fynn Kliemann hat im vergangenen Jahr mit dem Erfolg seines Debüts „nie“, gezeigt, dass man auch ohne große Plattenfirma Goldstatus erreichen kann. Der in Hofkoh bei Zeven lebende Musiker hat von der Gesellschaft für Konsumforschung (GFK) Chartfähigkeit anerkannt bekommen, und darf nun ebendort landen. Am 29. Mai erscheint nun mit „pop“ das zweite Album des Allroundkünstlers.

Wie bereits das Vorgängeralbum wird auch „pop“ lediglich in der Anzahl der tatsächlichen Vorbestellungen hergestellt werden. Damit soll, wie schon bei „nie“ praktiziert, eine Überproduktion – also Müll – vermieden werden. Nach etwa der Hälfte der Vorbestellungszeit wird der erste Teil in die Produktion gegeben, damit eine Auslieferung pünktlich zur Veröffentlichung Ende Mai garantiert ist. Wer danach ordert, bekommt seine Bestellung nach Fertigung einige Wochen nach dem Veröffentlichungsdatum.

Eine der Besonderheiten, in denen sich „pop“ von „nie“ unterscheidet, sei, dass bei der Produktion von allen Produkten – ob CD, Vinyl oder Box – vollständig FSC-zertifiziertes Papier genutzt werde, sagt er. Dabei handelt es sich um ein internationales Siegel, das belegt, dass es sich um Rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft handelt; von Wäldern und Plantagen, die nach strengeren ökologischen und sozialen Prinzipien bewirtschaftet werden.

Die CD-Variante des Albums kommt nicht im Standard-Digipack, sondern in einem größeren DVD-Format mit viel Platz für Bilder, Artwork und Lyrics auf 40 Seiten. Auch die Vinyl-Version sei besonders: Wie bei „nie“ handelt es sich um eine farbige Variante, doch dieses Mal ist jede LP ein Unikat. In zweifarbiger Batikoptik produziert, nimmt sie die Farbgebung des Album-Artworks wieder auf. Für die Box hat Kliemann zusammen mit Vans und Skate Aid eine exklusive, limitierte Edition Sneaker entwickelt, die es ausschließlich in der „pop“-Box geben wird.

Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich wird pro verkauftem Album ein Euro in einen extra gegründeten Fond eingezahlt, der die Nachwuchsförderung in der „pop“-Musik unterstützen wird. Jeder, der sich eine Platte von Kliemann kauft, erhält zugleich ein Stimmrecht. Am Ende des Vorbestellungszeitraums werden mehrere Nachwuchsinterpreten vorgestellt, für die abgestimmt werden kann. Die Band oder der Künstler, die die meisten Stimmen von den Vorbestellern erhält, bekommt den gesamten Inhalt des Fonds als Förderung für beispielsweise die Produktion eines Albums.

Um die Wartezeit von insgesamt vier Monaten, in denen das Album über den Online-Shop (www.oderso.cool) vorbestellt werden kann, zu verkürzen, veröffentlicht Kliemann vorab vier Singles mit zugehörigen Musikvideos. Dazu gesellt sich eine Dokumentation, die zu „nie“ gedreht worden ist. Denn parallel zu der Entstehung von „nie“ hat sich Kliemann in fast allen Situationen von einem Begleiter filmen lassen. Nun ist das gesamte Material gesichtet und zu einer Dokumentation geschnitten, in der gezeigt wird, wie der Künstler in Eigenregie ein Album realisiert hat. Die Doku wird zum Albumstart am 29. Mai veröffentlicht.

Benefiz-Konzert „Wir sind lauter!“ im Kliemannsland

Die letzte Veranstaltung der Benefiz-Konzertreihe „Wir sind lauter!“ geht am 4. April ab 18.30 Uhr im Kliemannsland in Rüspel-Elsdorf über die Bühne. Fünf Bands haben sich angekündigt: die Berliner Electropunk Egotronic und die Punkrockband Antillectual aus den Niederlanden sowie aus der Region Bukow (Bremen/Osterholz), Expand (Zeven) und „fluppe“ (Rotenburg/Hamburg). Das Musiklabel „Audiolith Records“ veranstalte in den Umbaupausen ein Bingospiel „mit tollen Preisen“, verrät Organisator Adrian Peters.

Tickets für das Konzert gibt es online unter www.grandticket.de, in der Buchhandlung Lesezeichen in Zeven und bei der Bäckerei Schwarz in Elsdorf. In Kooperation mit der Gedenkstätte Lager Sandbostel erhalten Besucher am Veranstaltungstag um 15 Uhr mit dem Ticket freien Eintritt und einen kostenlosen Rundgang. Wer dabei sein möchte, sollte sich im Vorfeld per E-Mail an j.dohrmann@stiftung-lager-sandbostel.de anmelden. Die Einnahmeüberschüsse des Konzerts spendet Peters an den Verein Sea Watch.