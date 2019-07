Rotenburger Werke veranstalten kreativen Nachmittag für Kinder

Basteln ohne Vorurteile

+ © Dreyer Die Kinder basteln Flugzeuge aus bunten Eisstäbchen und Wäscheklammern. © Dreyer

Rotenburg – Etwas ist anders an diesem Mittwochnachmittag an der Lindenstraße 14. Schon an der Straße hört man Kinderstimmen und Lachen. Ein Tipp, was sich auf dem Gelände der Rotenburger Werke abspielen könnte, geben die vielen bunten Schilder mit der Aufschrift „Kinderferienprogramm“. Wenn man ihnen folgt, erkennt man schon von Weitem ein großes, weißes Zelt. Überall sieht man Kinder und Mitarbeiter der Rotenburger Werke. An verschiedenen Stationen wird gebastelt, gespielt oder Eis gegessen.