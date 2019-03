Grüne im Landkreis Rotenburg: An der Basis rumort es

Die Grünen im Kreis Rotenburg sind zerstritten. Das wurde zuletzt während der Mitgliederversammlung in Sittensen deutlich. Aus mehreren Ortsverbänden hagelt es deutliche Kritik am Gebaren des Kreisvorstands um Sprecher Hans-Jürgen Schnellrieder aus Fintel. Vor dem Europawahlkampf rumort es an der Basis. Es wird mehr Sacharbeit der kreisweit 177 Mitglieder für die Partei gefordert und die „Entmachtung“ der Ortsvereine angeprangert.

Rotenburg – Von Michael Krüger. Arthur Lempert ist genervt. Der stellvertretende Scheeßeler Ortsverbandsvorsitzende und Fraktionssprecher der Grünen im Gemeinderat hat einige Parteifreunde um sich versammelt, Gleichgesinnte aus Bothel, Sottrum, Rotenburg und Tarmstedt. Sie waren unter denjenigen, die die Mitgliederversammlung vor zwei Wochen frühzeitig verlassen hatten, weil ihre Anträge vom Kreisvorstand abgebügelt wurden, wie sie sagen. Man werde nicht ernst genommen. Eigentlich wolle man sich auf das konzentrieren, wofür man gewählt wurde, sagt Lempert, doch das gerate aktuell vollkommen in den Hintergrund.

Uta Tümler, ehemalige Kreistags- und Botheler Samtgemeinderatsvertreterin, nickt bei Lemperts Kritik. Und sie wird deutlicher: Der Kreispartei-Vorstand, dominiert vom Ortsverband Fintel um das Ehepaar Schnellrieder, „regiert in die Ortsverbände hinein“, strebe nur nach Machtbeteiligungen in künftigen Parlamenten, habe kein Interesse an inhaltlicher Auseinandersetzung und gefalle sich in „Selbstdarstellung“.

Deutlich werde das daran, dass den Ortsverbänden der Grünen der eigenständige Einsatz von Mitteln aus der Wahlkampfhilfe entzogen wurde oder an personellen Entscheidungen über die Köpfe vor Ort hinweg. Uta Tümler: „Wir müssten jetzt Lösungen erarbeiten, aber stattdessen kümmert sich der Kreisverband nur um sich selbst.“ Ihr Mann Günther nimmt diesbezüglich vor allem den Vorsitzenden ins Visier: „Schnellrieder ist ein kleiner Diktator.“ Auf der Mitgliederversammlung hatte der zuletzt ebenfalls betont, Gespräche zur Sacharbeit zu suchen. Doch der Scheeßeler Ortsverband habe das bislang nicht angenommen. Die Botheler schon, sagt Uta Tümler. Man habe miteinander gesprochen, stundenlang. Aber: „Es bringt nichts.“

Versuche, mit eindringlichen Appellen innerhalb der Kreisgrünen wieder zur Sacharbeit zurückzukehren, hat es in jüngerer Zeit schon viele gegeben. Trotzdem blieben Querelen zwischen den Gruppierungen, die Vorstandsarbeit wurde mehrfach neu verteilt. Einen „Höhepunkt“ bildete zuletzt die Nicht-Nominierung der damaligen Scheeßeler Landtagsabgeordneten Elke Twesten im Mai 2017 für die nächste Wahl.

Auserkoren wurde stattdessen Polit-Neuling Birgit Brennecke aus Hemslingen, mit den bekannten Folgen: Twesten wechselte im August zur CDU, die rot-grüne Koalition verlor ihre knappe Mehrheit im Landtag, Neuwahlen – Brennecke scheiterte. Im Wahlkampf hatte der Scheeßeler Ortsverband sich geweigert, Plakate mit Brenneckes Konterfei aufzuhängen, begründete das damit, aus Umweltschutzgründen lieber Bäume zu pflanzen. Nun will man in Scheeßel im Europawahlkampf wieder Bäume pflanzen, und Brennecke steht mittlerweile auf der Seite des dortigen Ortsvereins – was erneut zu Auseinandersetzungen mit dem Kreisvorstand führt.

„Es kann nicht sein, dass die Grünen genauso schlimm sind wie CDU, SPD oder AfD“, sagt Arthur Lempert und meint damit die penetrante Plakatierung in Wahlkampfzeiten. Das wolle kein Ortsverband. Auf drei „Wesselmänner“ habe man sich in Scheeßel geeinigt – drei Großplakate. Mehr nicht. Doch da funke der Kreisvorstand wieder dazwischen. Der habe über die Mitglieder hinweg sechs geordert. „Wir versuchen, uns nicht hineinregieren zu lassen“, sagt Lempert.

Die vergangenen Jahre Parteiarbeit seien geprägt gewesen von „guter, fairer, niederschwelliger Kommunikation auf allen Ebenen“. Doch das werde mehr und mehr infrage gestellt. „Die Ortsvereine sollen entmachtet werden“, betont Ines Schumacher, ebenfalls Parteimitglied aus dem Beekeort. Lempert: „Wir haben uns in Scheeßel unter schlimmsten Bedingungen nach oben gearbeitet, das lassen wir uns nicht nehmen.“ Eine Abspaltung einzelner Ortsvereine stehe aber nicht zur Diskussion.

Die Wogen beruhigen und zur Sacharbeit zurückzukehren, wird für die Grünen ein schwerer Weg – das wissen die Beteiligten. Ex-Landtagskandidatin Birgit Brennecke sagt trotzdem: „Es muss Schluss sein, um der Partei nicht zu schaden.“ Vielleicht ist der Schaden aber längst da. Das deutet mit weiteren Vorwürfen die Scheeßelerin Ines Schumacher an. Sie spricht auch von „Unregelmäßigkeiten in der Buchführung“ der Kreispartei. Lempert in Richtung des Vorstands: „Wenn ich mit Schmutz werfe, muss ich genau aufpassen, was vor meiner Haustür liegt.“