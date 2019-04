„Ball in der Luft“-Turnier an der IGS

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Katharina Eisinger und Laura Schmidke leisten zurzeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Rotenburg. Es endet mit Beginn der Sommerferien. Für das Abschlussseminar können sie seit Freitag ein gelungenes Projekt vorweisen, das sowohl sportliche als auch soziale Aspekte berücksichtigte. „Wir wollten keine der üblichen Ballspiel-Turniere durchführen und haben uns ein für die Schüler unbekanntes Spiel ausgesucht, das jeder Teilnehmer erst lernen musste. Alle mussten es gemeinsam schaffen“, erklärte Eisinger im Gespräch mit der Kreiszeitung. Zudem hätten die 13- bis 17-Jährigen ein Spiel aus einer anderen Kultur kennengelernt.

So hatten die beiden FSJlerinnen die Entscheidung getroffen, ein Turnier mit einem argentinischen Ballspiel für Kinder und Jugendliche durchzuführen – „Ball in der Luft“, das sie durch einen Rundparcours anspruchsvoller gestaltet hatten. Durch jahrgangsübergreifendes Mischen der 18-köpfigen Mannschaft knüpften die Schüler neue Kontakte, und weil jeder das Spiel erst erlernen musste, sind alle zehn Teams auf einem Level gewesen, erklärte Schmidke. Zudem habe der Aspekt Inklusion und Integration eine Rolle gespielt. Auf den beiden runden Spielfeldern (Durchmesser 24 Meter) bildete jeweils ein Team einen Kreis mit mehr als einem Meter Abstand zum Hintermann. Beim Startpfiff musste der Ball rückwärts über den Kopf zum Mitspieler geworfen werden – so lange, bis die gegnerische Mannschaft, die um die ballwerfende Mannschaft herum läuft und dabei Hindernisse bewältigen muss, den Parcours als gesamtes Team durchlaufen hat. Jeder gefangene Ball der Mannschaft im Kreis bringt einen Punkt.

„Dieses Turnier macht mir richtig Spaß, und das, obwohl unsere Mannschaft sich beim Punktesammeln körperlich kräftig ins Zeug legen musste“, sagte eine Teilnehmerin. Jedes Team musste neun Mal rund acht Minuten antreten. Die beste Mannschaft holte 1 234 Punkte und bekam als Siegprämie Freikarten für das Ronolulu. Für alle Mannschaften gab es am Ende des Turniers zumindest einen Lolli als Teilnahmeprämie.