Stadtstreek: Treppenbau beginnt bald

Von: Guido Menker

Gähnende Leere im „Beck’s Speicher“. Es wird ein neuer Betreiber für das Lokal gesucht. © Menker

Das Gelände hinterm Stadt-Speicher bekommt ein neues Gesicht. Die Stadt will das Gelände umgestalten und eine Sitztreppe zum Stadtstreek bauen. Ins Konzept passt der Gastro-Betrieb im Stadt-Speicher - aber ein neuer Pächter in noch nicht in Sicht.

Rotenburg - Das handgeschriebene Schild an der Eingangstür vergilbt mittlerweile. „Vorerst geschlossen“ steht darauf. Seit mehr als einem halben Jahr hat sich daran nichts geändert. Die Übergabe des „Stadt-Speichers“ direkt am Stadtstreek hat am Ende nicht so funktioniert, wie es sich die Beteiligten vorgestellt und die Stadt es sich erhofft hatte. Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann spricht von einem „Kleinod“ und bezieht darin das Gelände um das Gasthaus herum und auch die Planungen der Stadt dafür mit ein. Zeitnah wird die Umgestaltung starten. Ziel: mehr Aufenthaltsqualität unter Einbeziehung des Wassers. Eine Sitztreppe ist vorgesehen, dazu eine Neugestaltung des Grundstücks hinter dem Speicher. Dieses Areal in Kombination mit einer lebhaften Gastronomie sei „wichtig für die Aufenthaltsqualität in der Stadt“. Der Ansatz ist einfach: „Es muss Spaß machen, sich hier aufzuhalten – und deshalb gehören Wohlfühlecken dazu.“

Auf dem Gelände soll der Umbau schon bald beginnen, sagt Torsten Oestmann. © Menker

Eine davon soll am Stadtstreek entstehen. Bis zu 300 000 Euro bekommt die Stadt dafür als Förderung aus dem Topf „Perspektive Innenstadt“. Die Ausschreibung für den Treppenbau ist bereits gelaufen. Die Stufen aus Granit sollen aus Spanien kommen, berichtet Torsten Oestmann. Im zweiten Schritt wird es dann um die Umgestaltung des Geländes gehen, auf dem zurzeit noch Fitnessgeräte für Senioren bereitstehen. Oestmann spricht von einem „Gelände für junge und ältere Menschen“. Der Seniorenbeirat sei in die Planungen eingebunden, eine Entscheidung darüber, was aus den Geräten wird und wie sich der Platz einmal darstellen soll, sei noch nicht gefallen. Ursprüngliche Idee: Die Geräte könnten einen neuen Standort hinter dem Kantor-Helmke-Haus bekommen, in dem die Stadtbibliothek sowie die Volkshochschule untergebracht sind. Hinter dem Speicher indes ist als ein Bestandteil eine Art Wassergarten im Gespräch.

Aus Sicht von Torsten Oestmann sei es von zentraler Bedeutung, den gastronomischen Betrieb im Speicher in das Konzept zu integrieren. Problem: Ein Betreiber ist bis heute noch nicht gefunden worden. Die Suche nach einem Wirt für das Lokal gestaltet sich schwer.

Die Lage direkt am Stadtstreek, das Außengelände und auch der Platz vor dem Lokal hält der Bürgermeister für ideal. Der Inhaber aus Berlin indes ist immer noch auf der Suche und erweitere inzwischen seinen Radius. „Auf eine Entscheidung können wir aber nicht ewig warten“, so Oestmann, um damit klarzumachen, dass die Stadt an ihrem Teil der Planungen festhält. Zeitnah mit dem Treppenbau zu beginnen, passe zudem gut in die Zeit. Denn aktuell führe der Stadtstreek nur wenig Wasser. Das mache es leichter. Dass dort etwas passiert, gefällt nicht nur dem Bürgermeister und der Kommunalpolitik, sondern auch vielen Bürgern. Denn zuletzt hat das Gelände keinen guten Eindruck mehr gemacht. Immer wieder liegt dort viel Müll herum. Oestmann spricht von fehlender Sozialkontrolle. Auch die gelte es wiederherzustellen. Und vielleicht gelingt es dann ja doch noch zeitnah, einen neuen Betreiber für den Stadt-Speicher zu finden, der das vergilbte Schild an der Eingangstür entfernt und wieder Gäste willkommen heißt. Interessenten können sich direkt an Torsten Oestmann wenden. Er vermittelt dann auf Wunsch den erforderlichen Kontakt, sagt er.