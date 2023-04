Trotz 100 .000 Euro für Skateanlage: Skater beklagen Mängel

Von: Guido Menker

Gunnar Kleine-Erfkamp mag die Rotenburger Skateanlage, ärgert sich aber über bauliche Probleme. © Menker

Weit mehr als 100. 000 Euro hat die neue Skateanlage am Rotenburger Bahnhof gekostet. Trotzdem beklagen Skater zum Teil erhebliche Baumängel.

Rotenburg – Seit Sommer 2021 ist die neue Skateanlage am Rotenburger Bahnhof in Betrieb. Doch es gibt Probleme: Schäden, die Vandalen hinterlassen haben, sind noch immer nicht behoben. Außerdem

Skater, die mehr oder weniger regelmäßig und vor allem gerne die im Juni 2021 eröffnete Skateanlage am Rotenburger Bahnhof aufsuchen, beklagen gegenüber unserer Redaktion zudem erhebliche Baumängel, die bis heute nicht behoben worden sind.

Mängel, von denen Gunnar Kleine-Erfkamp sagt, dass sie die Sicherheit bei der Nutzung der Anlage beeinträchtigen. Das Problem: Entgegen den Schrägen ist die Oberfläche der Rampen sowie des Bodens der Skateanlage nicht glatt geschliffen, sondern rau. Das hat Folgen: Dreck sammelt sich auf der Fahrbahn, bei Feuchtigkeit, die sich so noch länger hält, wird es gefährlich glatt. Und: „Wenn jemand stürzt – und das kommt immer wieder mal vor –, kann es zu schmerzhaften Schürfwunden kommen.

Darüber hinaus moniert der 52-Jährige aus Sittensen, der ganz nah dran war an der Planung und am Bau dieser Anlage, dass Schäden an der sogenannten Kidney Bowl – bei einem massiven Fall von Zerstörung – nach wie vor nicht ausgebessert worden seien. „Das ist zwar nicht besonders schlimm, aber es wäre auch kein Problem, sie zu beseitigen.“

Bereits seit längerer Zeit stehe ferner die Beleuchtung nicht mehr zur Verfügung. „Erst war sie defekt, anschließend hat jemand den Schalter zerstört“, so Kleine-Erfkamp. Der Hinweis dazu sei an das Rathaus gegangen, passiert sei aber bislang nichts. „Ist schon blöd, wenn während des gesamten Winters das Licht nicht funktioniert.“

Die Beleuchtung ist defekt, der Wall neben dem eigentlichen Aufgang immer noch voller Schotter. © Menker

Bürgermeister Torsten Oestmann bringt sein Verständnis für den Ärger darüber auf Anfrage zum Ausdruck. Die Baufirma sei mehrmals aufgefordert worden, die Mängel zu beseitigen. „Jetzt haben wir ihr eine Frist bis zum 15. April gesetzt. Geschieht bis dahin nichts, beauftragen wir ein anderes Unternehmen damit und reichen die Rechnung dafür bei der Firma ein, die die Anlage gebaut hat.“ Zeitnah erwartet Oestmann außerdem, dass die Beleuchtung wieder instand gesetzt werden kann. Es fehlten zuletzt Teile, die für die Reparatur erforderlich seien. Zwischenzeitlich habe sie repariert werden können, sei aber erneut beschädigt worden.

Auch die Bepflanzung des Walls und die Ausbesserung des Grüns am Aufstieg zur Kidney Bowl habe die Stadt auf dem Zettel, versichert Oestmann. Problem: Im Grünamt habe man es zurzeit mit erheblichem Personalmangel zu tun.

Ich persönlich halte den Standort der Anlage nicht für glücklich; es fehlt die soziale Kontrolle.

Ob ein grundsätzlicher Hinweis von Gunnar Kleine-Erfkamp zur Beleuchtung der Anlage umgesetzt wird, lässt sich noch nicht sagen. Der 52-Jährige schlägt gegenüber unserer Redaktion vor, eine der Lampen bis tief in die Nacht eingeschaltet zu lassen. Sachbeschädigungen und jede Menge Müll machten der Anlage und damit den Skatern zu schaffen. „Darüber müssten wir einfach noch einmal reden. Ich persönlich halte den Standort der Anlage nicht für glücklich; es fehlt die soziale Kontrolle“, so Oestmann.

Dennoch hofft er, mit Kleine-Erfkamp und den weiteren, engagierten Skatern in Kontakt zu bleiben. Schließlich haben sie sich schon am Entstehungsprozess der Anlage beteiligt und sind bis heute engagiert dabei geblieben. „Skaten ist für mich ein Hobby, und es ist schön, wenn in der Nähe eine neue Anlage entsteht“, sagt Gunnar Kleine-Erfkamp, der in Sittensen zu Hause ist, aber auch viel reist, um zu Skaten und dabei Gleichgesinnte zu treffen. Denn: „Die Anlage ist für eine Stadt wie Rotenburg wirklich gut.“ Deshalb lasse er auch nicht locker, wenn es um den Zustand geht – und sich lange Zeit nichts tut.