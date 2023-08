Halbes Jahr für neue Aufzüge am Rotenburger Bahnhof

Von: Michael Krüger

Die neuen Fahrradschienen an den Treppen am Bahnhof sind hilfreich – allerdings sehr steil, eng an der Wand montiert und für breitere Reifen eher nicht geeignet. © Michael Krüger

Die Bahn beginnt mit den umstrittenen Baumaßnahmen an den Aufzügen am Rotenburger Bahnhof. Die Hilfsmaßnahmen in dem halben Jahr Bauzeit sind überschaubar.

Rotenburg – Die Aufzüge am Rotenburger Bahnhof sind ab kommenden Montag gesperrt. Die Deutsche Bahn beginnt damit, wie angekündigt, die beiden in die Jahre gekommenen Fahrstühle aus- und neue einzubauen. Ein halbes Jahr wird das insgesamt dauern. „Voraussichtlich Ende Februar 2024“ seien die Arbeiten abgeschlossen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Unternehmens.

Anfang Juni hatte die Bahn in der Kreisstadt für Entsetzen gesorgt, als sie sehr kurzfristig ankündigte, dass die beiden Fahrstühle ab dem 12. Juni gesperrt seien. Die bestehende Technik von 2007 werde ausgebaut, dann würden vor Ort neue Aufzüge montiert. Das erschien zunächst sinnvoll, da die alten Aufzüge sowieso oft ausfallen. Nur: Die Reparaturarbeiten sollen eben ein halbes Jahr dauern. Menschen, die die steilen Treppen nicht nutzen können, hätten dann keine Chance, in Rotenburg die Bahnsteige 4 und 5 zu erreichen – wo die allermeisten Nahverkehrszüge halten. Nach der deutlichen öffentlichen Kritik hatte die Bahn die Arbeiten zunächst verschoben. Es gab mehrere Gespräche mit der Stadt, die Rotenburger Werke hatten sich in die Debatte eingemischt. Es gab eine Umfrage der Stadt, wie viele Menschen auf welchen Verbindungen auf die Aufzüge angewiesen sind, weil sie gehbehindert sind oder zum Beispiel mit Rädern oder mit Kinderwagen pendeln. Es wurde nachgebessert. Doch ist das ausreichend? Bürgermeister Torsten Oestmann bleibt skeptisch. Immerhin sei es „besser als nichts“.

Schon vor einigen Wochen hatte die Bahn an den steilen Treppen der Unterführung Schienen befestigt, auf denen sich Räder hinunter und hinauf schieben lassen. Die sollen auch dauerhaft bleiben, sind laut Oestmann aber nicht wirklich ausgereift. Eine besser befahrbare „ständige Rampe“ stelle er sich vor, weil auch neue Aufzüge ausfallen können. Stadt und Region positionieren sich immer mehr als Ziel von Radtouristen, politisch liege man in den letzten Zügen für den Radschnellweg „Fidi-Boon-Wech“ – da könne es nicht sein, dass die Radfahrer dann am Bahnhof nicht weiter kommen. Oestmann werde mit der Bahn diesbezüglich erneut das Gespräch suchen, verspricht er.

Als zweite Hilfsmaßnahme während der Bauarbeiten nennt die Bahn die Verlegung von drei Nahverkehrsverbindungen nach Bremen an das barrierefreie Gleis 6:

RB 41, Abfahrt 7:34 Uhr;

RE 4, Abfahrt 13:02 Uhr;

RE 4; Abfahrt 18:02 Uhr.

Allerdings bleibt der „Bummelzug“ nach Hamburg damit weiterhin nur sehr selten barrierefrei erreichbar – er fährt in aller Regel von Gleis 4. Die Bahn rät Reisenden, in solchen Fällen bis nach Sottrum zu fahren und dort ohne Gleisüberquerung auf den Metronom in die Gegenrichtung zu warten. Wer das tut, verdoppelt seine Reisezeit von knapp einer auf rund zwei Stunden. Ähnlich sieht es aus, wenn mobilitätseingeschränkte Reisende die Empfehlung wahrnehmen, erst nach Scheeßel und dann zurück nach Bremen zu fahren. Dann verdreifacht sich die Reisezeit durch die Warterei wegen nicht passender Anschlusszüge. Bürgermeister Oestmann zeigt sich diesbezüglich ratlos: „Diese Fragen muss die Bahn beantworten.“

Rollstuhlfahrer werden nach Sottrum gefahren

Die liefert als Antwort wiederum den Verweis auf ihre die Mobilitätsservice-Zentrale (MSZ). Die könne zumindest von Rollstuhlfahrern bis 18 Uhr am Vortag unter 030/65212888 oder msz@deutschebahn.com kontaktiert werden, um einen kostenlosen Taxi-Shuttle zum Bahnhof in Sottrum zu bekommen. Nach Scheeßel wohlgemerkt nicht.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Bei der Umfrage der Stadt, wie viele Menschen als Pendler in eine der beiden Richtungen regelmäßig auf den Aufzug angewiesen sind, gab es nicht eine konkrete Rückmeldung. Der Bedarf scheint also tatsächlich nicht sehr hoch zu sein. Oestmann spricht von einer Lösung zumindest Richtung Bremen, die zwar Spontaneität nicht zulasse, aber: „Ich bin froh, dass es überhaupt eine Kompromissbereitschaft gab.“

Die Bauarbeiten werden laut Bahn rund 600 000 Euro kosten. Die Arbeiten schneller durchzuführen, sei nicht möglich. Dafür sei die Zahl der beteiligten Gewerke zu groß und es gebe strenge technische Prüfungen.