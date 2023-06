Ein halbes Jahr lang keine Aufzüge am Rotenburger Bahnhof

Von: Michael Krüger

Die Aufzüge in Rotenburg sind immer mal wieder defekt, sollen nun mit neuer Technik ersetzt werden. Das soll laut Deutscher Bahn bis Ende des Jahres dauern. Der Aufschrei ist groß. © Michael Krüger

Die Deutsche Bahn erneuert die Aufzüge am Rotenburger Bahnhof. Mit gravierenden Folgen: Bis Ende des Jahres soll das dauern. Ein Gleiswechsel für gehbehinderte oder alte Menschen wird dann nur noch über die steilen Treppen möglich sein. Das Entsetzen in Rotenburg ist groß.

Rotenburg – Mit einer kurzen Mitteilung hat die Deutsche Bahn am Freitagmorgen in Rotenburg für große Aufregung gesorgt. Ab Montag, 12. Juni, sollen die beiden Aufzüge am Rotenburger Bahnhof erneuert werden. Die bestehende Technik von 2007 werde ausgebaut, dann vor Ort neue Aufzüge montiert. Da die bisherigen Fahrstühle oft defekt waren, ist die Maßnahme nachvollziehbar. Für großes Unverständnis sorgt allerdings dieser Satz der Mitteilung: „Die Inbetriebnahme der neuen Aufzüge ist für Ende dieses Jahres geplant.“

Bürgermeister Oestmann ist empört

Im Klartext: Für mehr als ein halbes Jahr wird es am Rotenburger Bahnhof keine Aufzüge geben. Ein Wechsel zwischen den Gleisen ist nur über die Treppen möglich. Menschen, die an den Gleisen 4 oder 5 ankommen und auf Aufzüge angewiesen sind, können in diesem Zeitraum die Gleisanlage nicht mehr verlassen. Weder ein Umstieg zum Gleis 6 noch ein Verlassen des Bahnhofs ist möglich. Tatsächlich rät die Bahn: „In der Zeit der Arbeiten können mobilitätseingeschränkte Reisende mit Ziel Bremen alternativ über Scheeßel/Tostedt reisen, wo ein stufenfreier Umstieg möglich ist. Reisende aus Richtung Hamburg können bis Sottrum fahren und hier stufenfrei in die Gegenrichtung umsteigen.“ Bürgermeister Torsten Oestmann ist empört: „Für eine Inklusionsstadt wie Rotenburg ist die Nachricht definitiv eine Katastrophe und stellt eine große Hürde für viele Bahnreisende dar – sei es mit schwerem Gepäck, einem Fahrrad, mit Kinderwagen oder für mobilitätseingeschränkte Menschen.“ Über Scheeßel oder Sottrum auszuweichen, sei für viele Menschen keine Option. Dass die Züge in Gegenrichtung dann in aller Regel wieder auf Gleisen in Rotenburg halten, die dort ein Umsteigen notwendig machen, kommentiert die Bahn auf Nachfrage nicht.

Tickets nicht gültig bei Weiterfahrt

Das Weiterfahren ist mitunter auch gar nicht möglich. Denn wer den Regionalexpress nutzt, kann erst wieder in Bremen oder Tostedt aussteigen. Wer das tut, muss mitunter mit sehr langen Wartezeiten für die Fahrt zurück rechnen. Und: Fahrscheine sind gar nicht für diese Hin- und Rückfahrt gültig. Wer nur bis Rotenburg bezahlt hat, darf auch nur bis dorthin fahren. Nicht jeder hat ein Deutschlandticket oder eine Berechtigung, als Behinderter kostenlos zu fahren. Tina Allerheiligen, Pressesprecherin der Metronom-Eisenbahngesellschaft, die den Nahverkehr zwischen Hamburg und Bremen bedient, sagt immerhin: „Unsere Fahrgastbetreuer und unser Kundenzentrum sind informiert und werden im Zweifel sicherlich pro Kunde entscheiden.“

Werke fordern Lösungen

Die Rotenburger Werke als größte Einrichtung für Menschen mit Behinderungen der Region sprechen von „einiger Bestürzung“ angesichts der Nachricht. „Wir geben uns viel Mühe, Barrierefreiheit in unserer Stadt voranzubringen, aber diese baulichen Maßnahmen behindern viele Menschen in ihrer Mobilität, zumal alternative öffentliche Verkehrsmittel fehlen“, so Sprecher Rüdiger Wollschlaeger. Kommende Woche wolle man für die Bewohner ein Video am Bahnhof drehen, um das Problem zu verdeutlichen. Bürgermeister Oestmann fordert von der Bahn alternative Lösungen – zum Beispiel durch Zugumleitungen auf Bahnsteige ohne Barrieren. Auch müsse die Bauzeit verkürzt werden.

Ob das geht, müsste die Bahn beantworten. Doch die verweist stattdessen auf ihre Mobilitätsservice-Zentrale unter 030/65212888 oder msz@deutschebahn.com und ihre Website.

Ein Kommentar von Michael Krüger Vollkatastrophe Deutsche Bahn Neun Sätze. So lang ist die Mitteilung der Deutschen Bahn am Freitagmorgen, die zurecht in der Kreisstadt für regelrechtes Entsetzen sorgt. Die Aufzüge am Rotenburger Bahnhof werden erneuert, das ist notwendig und gut so. Allzu oft haben die ollen Dinger in der Vergangenheit eh schon gestreikt. Lapidar wird aber auch mitgeteilt, dass die Reparaturen bis Ende des Jahres dauern werden. Wer Bahngleise wechseln muss, solle doch bitte bis Scheeßel, Tostedt oder Sottrum und zurück fahren, denn dort gebe es funktionierende Aufzüge. Das ist kein Witz. Das schreibt die Bahn. Und das ist nicht nur eine bodenlose Frechheit, sondern für eine Stadt mit so vielen behinderten und alten Menschen wie Rotenburg eine Vollkatastrophe. Und was machen eigentlich Leute mit schweren Rädern, Mütter mit Kinderwagen, Reisende mit schweren Koffern? Neun Sätze: Vielleicht fiel der Bahn-Pressesprecherin vor lauter Beschämung angesichts des Mitzuteilende nicht mehr ein. Nachfragen bleiben weitgehend unbeantwortet. Über die Bahn zu schimpfen, ist ein altbekannter und manchmal etwas einfacher Reflex. Aber was sie sich hier leistet, ist kaum noch zu ertragen. Politik, Verwaltungen, Verbände, Institutionen und natürlich auch wir Medien sind dringend aufgefordert, jetzt öffentlich Druck zu machen. So geht es einfach nicht!