Feuerwehren gefordert: Bahndamm und Wald brennen

Bahnstrecke Rotenburg-Verden voll gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Rotenburg und Verden wurde voll gesperrt, damit die Brandschützer löschen konnten.

Süderwalsede - Von Jens Wieters. Mehrere Böschungsbrände auf dem Bahndamm der Strecke von Rotenburg nach Verden haben am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr zu Großeinsätzen von Feuerwehr und Polizei bei Süderwalsede geführt. Der Bahnverkehr in dem Bereich wurde komplett eingestellt. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich schwierig, weil sich die Feuer teilweise in unwegsamen Gelände befanden. Gegen 19 Uhr wurden die Feuerwehren aus dem Raum Visselhövede zu einem Waldbrand bei Drögenbostel gerufen.