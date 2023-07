Schwere Zeit für Ausbildung: Dehoga spricht „Corona-Azubis“ frei

+ © Schultz, Andreas 13 der insgesamt 15 Auszubildenden bei der offiziellen Freisprechung im Heidejäger Mulmshorn © Schultz, Andreas

15 Auszubildende hat der Dehoga-Bezirk Stade in Mulmshorn freigesprochen. Und das in einer Zeit, die für die Betriebe nicht ganz einfach ist. Die beiden Corona-Lockdowns wirken immer noch nach, dazu kommt der Fachkräftemangel. Für die Freigesprochenen heißt es immerhin: Sie sind begehrt.

Rotenburg – Acht Köche, vier Hotel- und drei Restaurantfachangestellte spricht der Bezirksverband Stade des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Niedersachsen frei. Die Feierstunde im Kräuterhotel und Restaurant Heidejägerin Mulmshorn ist ein Grund zur Freude für die Absolventen und deren angereisten Familien und Verwandte – sie zeigt aber auch, welche weiteren Gründe der Fachkräftemangel haben kann: Corona ist eines der Schlagworte, das an diesem feierlichen Nachmittag fällt. Jedoch ist die abgeebbte Pandemie nicht das einzige Kapitel, an dem das Hotel- und Gaststättengewerbe derzeit noch zu knabbern hat.

Es ist eine Veranstaltung mit Auf und Ab. Im Vordergrund steht die Freude darüber, was insgesamt 15 Absolventen für den Dehoga-Zuständigkeitsbereich Stade geleistet haben. Hintergründig schwingt aber auch ein Stück weit Beklommenheit mit: Der Rückgang der Zahl der Auszubildenden sei ein anhaltender Trend, sagt Nathalie Rübsteck – allerdings hätten im zurückliegenden Jahr noch doppelt so viele glückliche Gesichter zum Abschlussfoto in die Kamera gelächelt, überschlägt die Geschäftsführerin für den Dehoga-Bezirksverband Stade die Zahlen.

Schwere Zeit für eine Ausbildung

Die Gründe für den starken Rückgang werden auch Teil der Lobrede auf die Abschlussschüler, die sie am Rednerpult im Saal des Heidejägers hält: „Sie haben echt Großes geleistet. Sie haben sich in einer richtig schweren Zeit für eine Ausbildung im Gastgewerbe entschieden.“ Diese richtig schwere Zeit ist die Etappe zwischen zwei Corona-Lockdowns, und damit eine gerade für die Gastronomie von Unsicherheiten geprägte. Die Schwierigkeiten, die sich daraus für die Ausbildung in einer personennahen Branche ergeben, sind hinlänglich bekannt. Und sie sind Teil der Kausalitätskette, die zu dem halbierten Stader Abschlussjahrgang geführt hat.

„Im Moment geht es aber auch wieder ein bisschen aufwärts“, sagt Rübsteck. Das belegten die Meldungen der IHK über leicht steigende Zahlen abgeschlossener Ausbildungsverträge. Aber dafür tut die Branche auch etwas: Sie modernisiert die Ausbildung. Statt beispielsweise drei Jahren Koch können sich Interessierte auch mit zwei Jahren Ausbildung zur Fachkraft Küche kürzer in die Grundlagenvermittlung binden – und bei Gefallen das noch fehlende Jahr bis zum Koch dranhängen.

Gesunde Branche mit Zipperlein

„Sie sind heiß begehrt“, sagt Rübsteck zu den Absolventen. „Alle Branchen suchen Fachkräfte“, stellt sie fest. Zwei weitere Wege zu diesen Kräften neben der modernisierten Ausbildung, kennt Dennis Westermann. Sie liegen aus seiner Sicht unter anderem in Bürokratieabbau und Robotik. Die elektronische Bedienungshilfe „Heidi“ greift schon eine Weile dem Personal im Heidejäger, dessen Geschäftsführer Westermann ist, unter die Arme. Das schafft dem Personal aus Fleisch und Blut mehr Zeit fürs Wesentliche, nämlich den Menschen, den Kunden, den Gast.

Weniger Papierkram, schneller mahlende Behördenmühlen würden ebenfalls helfen: „Wäre das Arbeitsgesetz nicht so kompliziert, könnten wir schneller Leute in eine Tätigkeit kriegen“, findet Westermann. Aus Heidejäger-Erfahrung berichtet er, wie die Mutter eines Koch-Azubis neun Monate auf Arbeitserlaubnis warten musste. Den Vorgang erschwert hatte der Umstand, dass die Familie aus Bosnien stammt.

+ „Sie haben Großes geleistet“, lobt Nathalie Rübsteck, Geschäftsführerin Dehoga Bezirksverband Stade, die freigesprochenen Berufseinsteiger. © Schultz

Ansonsten gehe es der Branche oberflächlich betrachtet gut, weiß der Mulmshorner, der außerdem Rotenburger Stadtvertreter bei der Dehoga im Landkreis Rotenburg ist. Die Buchungslage sei wieder auf dem Niveau „vor Corona“ angelangt. Gleichzeitig würden allerdings die Gastgesellschaften schrumpfen. „Wo früher eine Hochzeit mit 150 Menschen gefeiert wurde, sind es heute vielleicht 80“, sagt Westermann.

Dafür gebe auf der anderen Seite es als Nachwirkung der Pandemie mehr Inlandsreisende, die ins Hotel kommen. Zudem leiste man sich vom knapper gewordenen Urlaubs- und Freizeitbudget jetzt öfter mal ein Essen in der heimischen Wirtschaft.

Dieses Essen ist aktuell noch mit einer Mehrwertsteuer von sieben Prozent belegt. Geht es nach aktuellen Plänen aus dem Bundesfinanzministerium, ist damit am 31. Dezember Schluss: Mit dem Haushalt für 2024 endet die zwischenzeitliche Senkung von 19 auf sieben Prozent, die der Bund zur Unterstützung der Gastronomie erwirkt hatte. Die Maßnahme sollte die Auswirkungen der Pandemie für die Betriebe abfedern, „und es wichtig, dass diese sieben Prozent bleiben“, sagt Dehoga-Vertreter Westermann.

Es wird teuer

Als Gründe dafür nennt er etwa die hohen Energiekosten, mit denen sich Gastro-Betriebe auseinandersetzen müssten – eine Netto-Strompreiserhöhung von 1 500 Prozent gehe auch bei einem Betrieb wie dem Heidejäger vorbei. Eigener Solarstrom von 25 kW zu Spitzenzeiten, Batteriespeicher und Umstellung auf Propangas verschafften zwar Linderung, die Mehrkosten bleiben aber enorm. Im Zweifelsfall sei schon das existenzgefährdend: „Wenn man keinen Überblick über seine Zahlen hat, dann hat man verloren“, sagt der Mulmshorner.

Eine Steigerung auf 19 Prozent Mehrwertsteuer komme letztendlich beim Kunden an, sagt Westermann voraus. Das Schnitzel für 20 Euro sei damit kein Fantasieprodukt mehr. „Warum müssen wir Produkte, die wir mit sieben Prozent einkaufen und verarbeiten, mit 19 Prozent verkaufen?“, fragt der Gastronom. Er empfindet das als unfair. Und: So werde nicht nur zum Sandwich aus der Bäckerei, das mit sieben Prozent besteuert werde, ein Ungleichgewicht geschaffen, sondern auch im branchenintern internationalen Vergleich. Der Erhalt der Steuererleichterung diene der Konkurrenzfähigkeit auf dem europaweiten Markt, argumentiert Westermann.

All das sind Fragen, mit denen sich auch die 15 „neuen“ Fachkräfte auseinandersetzen werden müssen – auf einem Markt, der sie trotz oder gerade wegen all dieser Widrigkeiten braucht.