Mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt man normalerweise nicht oft ins Gespräch. Doch sowohl einige Bürger, als auch die Soldaten der Fallschirmjäger aus Seedorf trafen Steinmeier hautnah und bekamen in manchen Fällen sogar ein Autogramm für Opa Jupp.

Seedorf/Selsingen - Von Guido Menker. BKA, Staatsschutz, Schnüffelhunde und jede Menge Soldaten: Mit großen Sicherheitsvorkehrungen war der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Bündenbender am Montag in der Fallschirmjäger-Kaserne in Seedorf sowie im Rathaus der Samtgemeinde Selsingen verbunden. Und doch hat es sich das Staatsoberhaupt nicht nehmen lassen, auch den Kontakt zu den zahlreichen Bürgern des Ortes zu suchen, die am Straßenrand rund um das Rathaus herum auf ihn gewartet hatten.

Er drückte viele Hände, und seine Frau freute sich über einen kleinen Strauß Tulpen, den ihr eine ältere Dame mit fast überschwänglicher Freude überreicht hatte. „Er ist sehr menschlich, und er gibt sich ganz normal“, attestierte auch der Hauptgefreite Dominik Felczykowski dem Sozialdemokraten, offen auf die Menschen zuzugehen. Zusammen mit dem Oberfeldwebel Marten Schulz hatte er zuvor beim Mittagessen neben Frank-Walter Steinmeier gesessen.

+ Dominik Felczykowski und Marten Schulz (l.) fühlen sich geehrt. Sie aßen mit dem Bundespräsidenten zu Mittag. © Foto: Menker



Am Vormittag war der Bundespräsident vom Kommandeur der Fallschirmjäger-Kaserne in Seedorf, Oberst Christian von Blumröder, mit militärischen Ehren empfangen worden. Die beiden zogen sich danach für ein erstes Gespräch zurück, ehe Steinmeier zusammen mit seiner Frau in der 600 Mann fassenden Kantine gemeinsam mit den Soldaten ein Mittagessen einnahm. Anschließend stand für ihn ein Treffen mit weiteren Soldaten aus Seedorf auf dem Programm. „Wir haben auch zu reden über die traurigen und bewegenden Erfahrungen sowie über die Frage, wie die Soldaten mit der Belastung umgehen“, sagte Steinmeier, ehe sich die Türen für die Presse wieder schlossen.

Beim Gefecht in Afghanistan am Karfreitag 2010 wurden drei Fallschirmjäger aus Seedorf getötet

Soldaten des Fallschirmjägerregiments 31 waren in vielen internationalen Missionen eingesetzt, zuletzt in Afghanistan, Mali und im Irak. Allein im vergangenen Jahr leisteten 460 von insgesamt 1.800 Soldaten aus Seedorf ihren Dienst im Ausland. Er wolle den Soldaten, die ihr Leben in den Einsätzen riskierten, „Respekt und Achtung“ zollen, sagte der Bundespräsident. Zur Sprache kam allen voran auch das Gefecht in Afghanistan am Karfreitag 2010, bei dem drei Fallschirmjäger aus Seedorf getötet worden waren. Es war für die Bundeswehr das erste Mal gewesen, dass sie in einen derart heftigen Kampf verwickelt war. Ein Mahnmal erinnert an die drei Toten - Steinmeier suchte es auf. Oberstabsfeldwebel Axel Hammers, einer der damals beteiligten Soldaten, betonte vorab die Bedeutung dieses Ortes auf dem Kasernen-Gelände.

Vor der Abfahrt zum Selsinger Rathaus, wo neben den Spitzen der Samtgemeinde zahlreiche engagierte Bürger aus Politik und Vereinen auf ihn warteten, betonte Steinmeier, dass die Soldaten einen Anspruch darauf haben, gut ausgerüstet in ihre Einsätze zu gehen. „Dafür muss Politik immer wieder sorgen“, sagte er vor Journalisten. Ebenso wichtig sei der Rückhalt für die Soldaten in der Gesellschaft. Gesprochen habe er in Seedorf auch mit Soldaten, die mit Verwundungen zurückgekommen seien. Ein Thema dabei sei die Frage gewesen, wie schwer es ist, wieder ins normale Leben zurückzufinden.

+ Der Bundespräsident fordert Rückhalt für Soldaten. © Foto: Menker

Was den Rückhalt angeht, sieht er die Region auf einem guten Weg - auch in der Samtgemeinde Selsingen, die eine Partnerschaft mit der Fallschirmjäger-Kaserne pflegt. Frank-Walter Steinmeier: „Das ist wichtig. Die Bundeswehr braucht Rückhalt, und die Soldaten brauchen so etwas wie Heimat. Diese Heimat finden sie hier.“

Die Gespräche mit den Soldaten, aber auch die Berichte über die Einsätze in Mali und im Irak hätten ihn besonders beeindruckt, sagte der Bundespräsident. Berührt habe ihn vor allem das Schicksal derer, „die schwer verletzt zurückgekommen und sich ins Leben zurückgekämpft haben“.

+ Mittag in der Kantine. © Foto: Menker

War der Empfang in Seedorf militärisch und damit komplett durchorganisiert, fiel er in Selsingen vor dem Rathaus wesentlich herzlicher aus. Die kleine Frieda holte sich ein Autogramm - und wollte auch noch eines für ihren Opa. „Wie heißt der denn?“, wollte Steinmeier wissen. Die Kleine wusste es nicht. Opa eben. Opa musste also dazukommen. Er ist der Jupp. Steinmeier schrieb einen Erinnerungsgruß auf eine Autogrammkarte, schüttelte dem Opa die Hand. Alle strahlten. Und entsprechend gut gelaunt ging der Bundespräsident ins Rathaus.

Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Samtgemeinde ging es in den großen Sitzungssaal. Die Tische waren festlich geschmückt, es gab Kaffee und Butterkuchen. Und dazu viel Zeit zum Gespräch. Steinmeier hatte viele Fragen - und bekam Antworten, die ihm gefallen dürften. Der von ihm zuvor noch geforderte Rückhalt für die Bundeswehr in der Gesellschaft - da war er zu spüren.