„Autodisco“-Programm startet am Wochenende in Rotenburg

Disco, Techno und Jazz

Die Bühne der „Autodisco Rotenburg" ist im Gewerbegebiet Hohenesch angekommen.

Rotenburg – Feiern geht auch trotz Corona: Das wollen die Organisatoren von Sound-Patrol ab dem Pfingstwochenende beweisen. Im Gewerbegebiet Hohenesch in Rotenburg wird derzeit eine Fläche hinter der Wäscherei der Rotenburger Werke hergerichtet, damit dort am Samstag der erste Party der „Autodisco Rotenburg“ starten kann. 300 Wagen finden auf dem Open-Air-Areal Platz, damit in geschützten Verhältnissen außerhalb der auf unbestimmte Zeit geschlossenen Clubs gefeiert werden kann. Und der Vorverkauf über www.autodisco-rotenburg.de ab 28 Euro pro Auto für zwei Personen läuft gut, sagt Veranstalter Malte Holsten. Mehr als die Hälfte für die ersten vier anstehenden Partys sei weg. Wer auf der Rückbank der Autos mitfeiern will, muss noch ein wenig extra zahlen.