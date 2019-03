Autofahrerin rast gegen Geländer der Rotenburger Amtsbrücke

Eine Autofahrer ist in Rotenburg in das Geländer der Amtsbrücke gefahren. Offenbar war die Frau zu schnell mit ihrem Fahrzeug unterwegs.

Rotenburg - Eine 38-jährige Frau fuhr am Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr mit ihrem Toyota Avensis in Rotenburg von der Burgstraße in Richtung Bahnhof. Laut Ermittlungen der Polizei sei das Fahrzeug wegen unangepasster Geschwindigkeit auf der Ärztehauskreuzung zunächst ins Schleudern gekommen und ist nach rechts über den Bordstein und Fußweg von der Fahrbahn abgekommen.

Das Auto prallte dann frontal in das Brückengeländer der Amtsbrücke, die über die Wümme führt. Die Fahrerin und ihre 64-jährige Mutter, die auf dem Beifahrersitz saß, blieben unverletzt, wurden jedoch vorsorglich durch Rettungskräfte in das Diakonieklinikum Rotenburg gebracht.

+ © Heinz Goldstein

Das Fahrzeug wurde beim Unfall erheblich beschädigt und riss beim Aufprall ein vier Meter langes Element dem Brückegeländer heraus. Die Rotenburger Feuerwehr war mit 25 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz und leisteten technische Hilfe, denn es mussten Teile der Brücke abgesägt werden, um das Fahrzeug aus der misslichen Lage herausziehen zu können. Die Straßenmeisterei für Bundesstraßen sicherte die Gefahrenstelle ab. Die Polizei schätzt den Schaden beim Auto auf 8000 Euro und am Brückengeländer auf rund 2000 Euro.

go