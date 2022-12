Auto-Brandserie im Visier: Rotenburger Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Von: Guido Menker

Autobrände in Serie? In der Nacht zum Sonntag brannten 37 Fahrzeuge bei einem Autoverwerter in Rotenburg. © Guido Menker

Immer wieder brennen Autos im Landkreis Rotenburg. Der Schaden beläuft sich auf rund eine halbe Million Euro. Jetzt richtet die Polizei eine Ermittlungsgruppe ein - und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Rotenburg – Es riecht nach Brandstiftung, und es riecht zugleich nach einer Serie. Donnerstagabend brennt ein Porsche in Hanrade (Samtgemeinde Zeven), in der Nacht zum Samstag rückt die Feuerwehr nach Zeven aus, wo ein Auto in einer Werkstatt in Flammen steht, und in der Nacht zum Sonntag müssen acht Feuerwehren im Gewerbegebiet Hohenesch in Rotenburg 37 Fahrzeuge auf dem Hof eines Autoverwerters löschen. Die Polizei reagiert, richtet eine fünfköpfige Ermittlungsgruppe „EG Hohenesch“ ein und versucht, den oder die Brandstifter ausfindig zu machen.

Unter das „Brennglas“ der Beamten kommt auch ein Fall aus Hetzwege. In der Nacht zum 19. November kommt es gegen 1 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses zum Vollbrand von zehn neuen Transportern. Aufmerksam wird dort ein Anwohner, der sofort die Feuerwehr alarmiert. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Es entsteht ein Schaden in Höhe von rund 400 000 Euro.

Es soll kein Fall unter dem Radar bleiben, der zu dieser Serie gehören könnte.

Die vermeintliche Serie geht aber eigentlich schon viel früher los. Am 14. Oktober brennt ein Auto an der Bremer Straße in Zeven, zwei Tage später eines in Visselhövede. Zwei Wochen danach steht ein Maserati auf dem Pendler-Parkplatz in Sottrum in Flammen, am 5. November muss die Feuerwehr zu einem Brand zweier Fahrzeuge an der Bundesstraße 75 in Hassendorf ausrücken. Und schließlich brennt am 26. November eine Strech-Limousine in Hemslingen. Alle diese Fälle nimmt die Ermittlungsgruppe nun noch einmal sehr genau unter die Lupe. Die Brandermittler sehen bei mindestens zehn Taten mögliche Zusammenhänge. „Dabei versuchen die Kollegen, Ähnlichkeiten im Vorgehen und weitere Verbindungen zwischen den Taten festzustellen.“ An einer Serie von Fahrzeugbränden dieses Ausmaßes im Landkreis Rotenburg kann sich Polizeisprecher Heiner van der Werp nicht erinnern.

Die Feuerwehr beim Einsatz in Zeven. © Feuerwehr

Es sind eine ganze Reihe von Fragen, die in der Ermittlungsgruppe auf den Tisch kommen. Hat es sich tatsächlich in allen Fällen um Brandstiftung gehandelt? Wie sind die Brände gelegt worden? Wo könnte ein Motiv liegen? Profitiert möglicherweise jemand finanziell von diesen Bränden? Heiner van der Werp: „Es soll kein Fall unter dem Radar bleiben, der zu dieser Serie gehören könnte.“ Seine Kollegen im von der Kripo-Chefin, Polizeioberrätin Katrin Jäger, zusammengestellten Team stecken nun die Köpfe zusammen, versuchen, eine Struktur für die Ermittlungen zu entwickeln und sich jeweils am Tatort noch einmal ein genaues Bild zu verschaffen.

Hilfreich könnten Hinweise aus der Bevölkerung sein. Daher richtet die Polizei eine spezielle Telefonnummer sowie eine E-Mail-Adresse ein, über die sich mögliche Zeugen melden können. Das könnten, so van der Werp, auch Beobachtungen sein, die kurz vor der Tat gemacht worden sind. „Vielleicht gibt es auch Video- oder Fotoaufnahmen, die uns helfen könnten.“ Man lässt nichts unversucht, diese Serie aufzuklären – in der Hoffnung, dass ihnen der oder die Täter am Ende ins Netz gehen und nicht noch mehr Autos abbrennen.

Polizei bittet um Hinweise

Der Polizeisprecher spricht von einer „kleinteiligen Ermittlungsarbeit“. Daher richte man den Blick auch auf das Umfeld der Tatorte, um zu schauen, ob es bei den Wegen vor Ort Auffälligkeiten gibt. „Jedes Detail ist wichtig.“ Zu Beginn sind es fünf Beamte, die sich an diese Arbeit heranmachen. „Mehr Ressourcen haben wir zurzeit nicht, und wir müssen schauen, wie sich die Arbeit entwickelt.“ Für Heiner van der Werp geht es nicht zuletzt auch darum, ein Signal an die Bevölkerung zu senden. „Brände sind immer ein sehr sensibles Thema, es geht um Sicherheit.“ Aber auch darum, diese Serie zu beenden. Der oder die Täter hätten bereits einen Schaden von rund einer halben Million Euro verursacht.

Hinweise an die Polizei in Rotenburg sind ab sofort telefonisch unter der Nummer 04261 / 947810 sowie per E-Mail unter brand@pi-row.polizei.niedersachsen.de möglich.