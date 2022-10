Immer mehr Briefwähler im Kreis Rotenburg

Von: Ann-Christin Beims

Mitarbeiter der Kreisverwaltung öffnen um Punkt 18 Uhr die Briefwahlumschläge. © Beims

Immer mehr Menschen entscheiden sich, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Das merken die mehr als 200 Mitarbeiter der Landkreisverwaltung, die am Sonntagabend im Rotenburger Ratsgymnasium die insgesamt 33 Briefwahlbezirke auszählen.

Rotenburg – Die Mitarbeiter der Landkreisverwaltung sitzen am Sonntagabend im Rotenburger Ratsgymnasium in 33 Klassenräumen bereit und warten auf den Startschuss. Sie zählen wie bei jeder Wahl die Briefwahl für die insgesamt 33 Bezirke der Wahlkreise 53 Rotenburg und 54 Bremervörde aus – inklusive Oyten und Ottersberg, die erstmals dem Wahlkreis Rotenburg angehören. Und damit sind es so viele wie noch nie, weiß Jochen Twiefel. Gemeinsam mit ein paar Kollegen meldet er die Ergebnisse der Briefwahlbezirke zur Landtagswahl weiter.

Viele Wahlvorstände haben bereits die rosafarbenen Umschläge geöffnet und kontrolliert, ob der inliegende Wahlschein unterschrieben ist. Dann wandern die noch verschlossenen blauen Briefe auf mehrere Stapel auf die in der Mitte des Raumes zusammengeschobenen Tische. Nebenbei laufen Elisabeth Ringen aus dem Haupt- und Personalamt und zwei Kollegen mit elektrischen Brieföffnern durch die Gänge. „Damit es schneller geht“, erklärt sie, bevor sie den Wagen zum nächsten Raum schiebt.

Während die einen noch kurz ein belegtes Brötchen genießen, schielen die anderen auf die Uhr. In einigen Räumen ist die Stimmung gelöst, ein paar Witze fallen; in anderen wiederum herrscht rein konzentrierte Stille. Nur noch wenige Minuten, dann schließen die Wahllokale. Genau dann setzt geschäftiges Treiben ein: Während ein Mitarbeiter um Punkt 18 Uhr die letzten Nachzügler aus dem Kreishaus-Briefkasten holt, öffnen seine gut 230 Kollegen nach und nach die blauen Umschläge.

Die Wahlunterlagen werden gelagert, bis das Land ihre Vernichtung zulässt.

Sortiert werden die Wahlzettel zunächst auf fünf Stapel nach einem festen Muster, erklärt Veterinäramtsleiter Joachim Wiedner, der mit seinen Kollegen die „Gemeinde Oyten 2“ auszählt: Erst- und Zweitstimme gleich, Stimmen ungleich, ungekennzeichnete Stimmzettel und leere Umschläge, Umschläge mit mehreren Stimmzetteln und jene, die Anlass zu Bedenken geben. Diese werden am Donnerstag um 10.30 Uhr vom Kreiswahlausschuss geprüft, bevor dieser das Wahlergebnis offiziell feststellt.

Es gibt mehrere blaue Umschläge, die direkt an die Seite wandern – sie lagen einzeln im Briefkasten oder der rosafarbene Umschlag enthielt keinen Wahlschein. Sie werden ungeöffnet vernichtet. Dabei erklärt der Wegweiser genau den Ablauf. „Selbst, wenn ich nicht lesen kann, erklären es die Bilder“, meint Wiedner. Und doch gibt es immer wieder ungültige Stimmen – genau wie deren, die Kommentare auf ihrem Wahlzettel hinterlassen oder deren Votum nicht eindeutig zuzuordnen ist.

Wahlbeteiligung: Noch Luft nach oben

Im Gegensatz zu mindestens drei anderen Kommunen wie Walsrode im Heidekreis, in denen es Probleme mit den Briefwahlunterlagen gegeben hatte, verläuft in Rotenburg insgesamt fast alles reibungslos. Vereinzelt seien Wähler in Lokale gekommen, die ihre Briefwahlunterlagen nicht rechtzeitig erhalten hatten. Auch, wer plötzlich an Corona erkrankt ist, konnte noch eine Vertrauensperson bestimmen und seine Stimme abgeben.

Da der Trend zur Briefwahl geht, werde die Organisation aber stetig aufwendiger. „Wir hatten eine gute Beteiligung, wie auch bei der letzten Bundestagswahl“, erklärt Kreiswahlleiter Marco Prietz. Das schiebt er nicht nur auf die Pandemie. „Viele haben sich einfach daran gewöhnt.“ Wahllokale werden dennoch gern genutzt, verbinden es viele doch mit einem Sonntagsspaziergang und Schnack mit Bekannten. „Hauptsache, sie gehen wählen – egal auf welchem Weg“, betont der Bremervörder.

Bei der Wahlbeteiligung – im Wahlkreis 53 liegt sie bei 61 Prozent – ist jedoch auch bei der Landtagswahl deutlich Luft nach oben. Einige Bürger könnten ihr Wahlrecht nicht genutzt haben, weil sie mit der derzeitigen politischen Gesamtsituation unzufrieden sind. „Sie wissen nicht recht, wer für sie den Weg aus der Krise aufzeigt“, vermutet Prietz. Landespolitik sei zudem erfahrungsgemäß ein Bereich, der nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt wie zum Beispiel Bundespolitik.

Der Wahlkampf sei geprägt gewesen von einer gewissen Wahl- und Politikmüdigkeit, Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen waren schlecht besucht – besonders so kurz nach den jüngsten Kommunal- und Bundestagswahlen. „Quer durch alle Parteien war es anhand der Beteiligung der Menschen ein eher mauer Wahlkampf.“ An den Infoständen sei der Ton mitunter rauer geworden. Aufgrund von Inflation, Energiepreisen, Krieg und eigener wirtschaftlicher Lage sind viele besorgt – und das sei hier und da in heftige Kritik an der Politik umgeschlagen, weiß Prietz aus Gesprächen.

Die Wahlzettel werden nun eine Weile im Kreishaus sowie die der Urnenwahlbezirke in ihren jeweiligen Kommunen aufbewahrt, so Twiefel. „Bis das Land die Vernichtung zulässt.“