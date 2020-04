Ausleihe über den Zaun: Stadtbibliothek bereitet Eröffnung Anfang Mai vor

Rotenburg - Das Land Niedersachsen hat in seiner jüngsten Verordnung grünes Licht gegeben: Bibliotheken dürfen wieder ihre Türen öffnen. Nach vier Wochen Schließung ist auch Stadtbibliotheksleiterin Christine Braun froh, dass es wieder losgeht – natürlich unter Beschränkungen, die Auflagen gelten weiterhin. Ausleihen sind ab sofort per Abholservice möglich, öffnen für Publikumsverkehr wird die Bibliothek aber erst Anfang Mai.

„Die Schließung war merkwürdig und traurig“, lässt Braun die vergangenen Wochen Revue passieren. Und richtig, wer sich umblickt, erkennt sofort: Die Bibliothek, in der sonst der ein oder andere an einem der Tische verweilt oder einen Plausch mit einem Bekannten hält, wirkt ohne Besucher trist – trotz all der farbenfrohen Medien. Der Tag der Schließung sei ein hektischer gewesen bis klar war: Auch die Bibliothek macht zu. „Ich hatte im Vorfeld überlegt, welche Maßnahmen wir ergreifen können, zum Beispiel Aufenthaltsmöglichkeiten zu streichen. Die Veranstaltungen waren ohnehin abgesagt“, erinnert sich die Leiterin. Als das Haus geschlossen war, hätten sie sich dann vor allem auf die digitalen Angebote konzentriert. Und wie erwartet: „Die Nutzerzahlen sind explodiert.“ Daher habe der Deutsche Bibliotheksverband das Portal Nbib24, an das die Stadtbibliothek angegliedert ist, zusätzlich mit 10.000 Euro bezuschusst, damit das Angebot ausgeweitet werden kann. Dennoch sei es bei der Nachfrage kaum hinterhergekommen – Anfragen für bestimmte Werke seien auf Monate gestellt – aufgrund begrenzter Lizenzen.

Wichtig sei es auch gewesen, alle Medien erstmal zu verlängern – zu diesem Zeitpunkt waren rund 8000 Medien außerhalb des Kantor-Helmke-Hauses in Umlauf. Zwar hätten die Leser Bücher und Co. über die Außenrückgabe zurückbringen können, doch war es Braun wichtig, dass die Menschen Zuhause bleiben – aus ihrer Sicht gehört auch der Weg zur Bibliothek dazu, wenn dieser vermieden werden kann. „Um Ruhe in die Sachen zu bringen – und das hat ja scheinbar gut funktioniert.“

+ Es gibt einige Neuzugänge, auf die sich die Nutzer freuen können, sagt Bibliotheksmitarbeiterin Katharina Daus.

Dass die Ausleihzahlen „dieses Jahr katastrophal sein werden“ und die Krise Einnahmeverluste mit sich bringt, gilt auch für Rotenburg. Aber dafür, sagt Braun, müsse vonseiten der Politik Verständnis da sein. Hinter den Kulissen hat sich dennoch einiges getan. Braun hat Kataloge gewälzt und die aktuellen Bestseller in einer gesonderten Auslage aufgebaut. Dabei hatte sie die örtlichen Buchhändler im Blick: Neues, das es vor Ort gibt, hat sie lokal eingekauft. Sonst sei es gemischt mit Onlinehandel, in der Krise gilt vorrangig, „die örtlichen Buchhandlungen zu stützen“.

Derzeit bereiten sich Braun und ihre Mitarbeiterinnen auf die Eröffnung vor. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, aber spätestens ab dem 4. Mai sollen Rotenburger wieder vorbeischauen und sich vor Ort ihre Bücher auswählen dürfen. Grund für die Verzögerung ist die Lieferung der Acrylscheiben, mit denen die Schreibtische und Tresen ausgestattet werden, um Schutz vor Ansteckung zu bieten – auch während künftiger Grippephasen sei das sicher nicht verkehrt, merkt Braun an. Und das Team bereitet weitere Schritte vor: Wer hinein möchte, muss sich eines der abwischbaren Bändchen am Eingang nehmen und sichtbar tragen. Liegt keines draußen, wird gewartet. Wer fertig ist, gibt sein Band zur Desinfektion ab. Die Toiletten sind geöffnet, damit sich die Besucher die Hände waschen können. Die Tische und Stühle sind zum Aufenthalt tabu, niemand soll länger als nötig bleiben. Jeder hält die Abstandsregeln ein, auch die Mitarbeiter sind räumlich auseinandergerückt. Während der Öffnungszeiten werden diese so weit möglich an ihren Schreibtischen bleiben, stehen aber für Fragen zur Verfügung.

Die Medien sollten, wenn möglich, weiter über die Außenrückgabe zurückgebracht werden. Das verhindere einerseits einen Stau im Inneren, zum anderen sollen die Mitarbeiter diese außerhalb der Öffnungszeiten abwischen und in die Regale zurücksortieren. Dafür werden die Zeiten auch angepasst. Wer zu einer Risikogruppe gehört, sollte die Bibliothek vorerst weiter meiden, rät Braun. Diese Nutzer könnten gern Verwandten oder Bekannten ihren Ausweis mitgeben. Ohnehin wäre es ihr lieb, wenn nicht komplette Familien vorbeikommen würden, sondern einzelne Personen.

Seit dieser Woche bietet die Bibliothek einen Abholservice an – wer etwas ausleihen möchte, kann anrufen, eine E-Mail schicken oder einen Zettel in den Briefkasten werfen. „Idealerweise schauen sie vorher online, ob das gewünschte Exemplar da ist.“ Mit dem Nutzer wird dann ein Termin vereinbart, und die Mitarbeiter reichen ihm seine Ausleihe in einem Korb über den Zaun des Lesegartens.