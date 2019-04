Gleich fünf der 24 Nordpfade sind ausgezeichnet mit dem Prädikat „Traumtour – Wanderbares Deutschland“. Das weiß der Touristikverband Landkreis Rotenburg (Tourow) zwar schon seit Jahresbeginn, die Urkunden wurden nun aber erst im Rahmen der Jahreshauptversammlung an die beteiligten Akteure überreicht.

VON FARINA WITTE

Rotenburg – „Alle haben eine besondere Qualität“, betont Tourow-Geschäftsführer Udo Fischer gegenüber den Gästen der Versammlung im Waldhof Unterstedt. Trotzdem ist der Verband sehr froh, nun diese Auszeichnung für fünf Wege erhalten zu haben. Der Weg dahin war nicht einfach, berichtet Fischer. Zunächst musste sichergestellt werden, dass die zahlreichen Kriterien erfüllt werden, ehe der Antrag zum Deutschen Wanderverband nach Kassel (DWV) geschickt werden konnte. Anschließend waren Vertreter des Bundesverbandes im Landkreis zu Besuch, um die Wanderwege zu überprüfen. „Im ersten Versuch sind wir nicht durchgekommen“, sagt Fischer und zählt auf, dass etwa noch an den Wegweisern Verbesserungen vorzunehmen waren. Mit Erfolg: Nun sind die Nordpfade Hölzerbruch, Ostetal, Kuhbach-Oste und Kempowskis Idylle rezertifiziert. Denn sie haben bereits 2016 die drei Jahre gültige Zertifizierung erhalten. Der zehn Kilometer lange Wanderweg Dör’t Moor ist erstmals als Qualitätsweg ausgezeichnet worden. Die Route durch das Naturschutzgebiet „Großes und Weißes Moor“, die am Bullensee entlang führt und seit dem vergangenen Jahr auch mit dem „Tischlein-deck-Dich!“-Rastplatz ausgestattet ist, ist auch Wanderweg des Monats des DWV.

Die Urkunden hat der Tourow vom DWV auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) bekommen und sie nun an die Bürgermeister der beteiligten Kommunen sowie mitwirkende Personen und Verbände überreicht.

Messebesuche spielen für die Mitarbeiter der Tourow-Geschäftsstelle eine entscheidende Rolle, meint Udo Fischer. Auf zehn Messen waren die Tourismusvertreter unterwegs, um für den Landkreis Rotenburg zu werben. Darunter auch spezielle Rad- und Wandermessen, schließlich ist das mit den 24 Nordpfaden ein Kerngeschäft für den Verband. Wenn es um Öffentlichkeitsarbeit geht, widmen sich Fischer und sein Team auch mehr und mehr dem Thema Social Media. Die Facebook-Seite der Nordpfade haben mittlerweile rund 4 800 Nutzer mit „Gefällt mir“ markiert, gut 1 000 mehr als noch vor einem Jahr. Auch die Bedeutung von Instagram hat der Tourow erkannt und wirbt dort mit 218 Bildern der Nordpfade für das Steckenpferd des Verbandes und hat die Abonnenten in einem Jahr fast verdoppeln können. Die Digitalisierung soll in diesem Jahr weiter eine wichtige Rolle spielen. So werden sich die Mitarbeiter weiter fortbilden. 2020 stehe außerdem das Projekt an, den Internetauftritt zu erneuern.

Udo Fischer berichtet während der Jahreshauptversammlung auch, dass die Übernachtungszahlen 2018 im Landkreis gestiegen sind. Gut 554 900 verzeichnet der Tourow und vermeldet damit ein Plus von 2,7 Prozent. Einen Einfluss darauf haben das Landheim Ahausen und das Schullandheim Badenstedt, so Fischer. Beide sind mit mehr Betten in der Statistik gelistet. Die Aufenthaltsdauer liegt bei 2,6 Tagen.