Ausgefallene Übungen

Rotenburg – Am Freitagabend hat die Theatercrew Rollentausch der Kulturinitiative Rotenburg das Stück „Top Dogs“ von Urs Widmer aufgeführt. Einige Zuschauer blieben wegen des Coronavirus‘ zuhause. Die Anwesenden hatten Glück, denn wegen des Virus‘ war es die vorerst letzte Vorstellung. Die Aula der IGS war gut gefüllt, als die sieben Schauspieler zeigten, wie gefeuerte Manager wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden können: nämlich mit Gangübungen, Gesprächskreisen und therapeutischen Sitzungen. Der Einstand der Zevener Regisseurin Gaby Reetz wurde mit viel Applaus gefeiert.

Jupp Eckermann und Rita vom Winkel machen zum Beispiel eine Eheberatung. Therapeut Hartmut Bredorn schlägt ihnen vor, sie sollen mal die Rollen wechseln. Der Mann soll die Frau spielen, die Frau den Mann. Und dann bitte das Gespräch am Frühstück nachstellen. Die Frau fordert den Mann auf, den Müll rauszubringen. Doch der will nicht. Er bringe ja schließlich das Geld nach Hause und er habe ja nicht acht Jahre BWL studiert, um nun den Müll rauszubringen. Doch in Wirklichkeit bringt er gar kein Geld mehr nach Hause. Schon seit acht Monaten – gibt er in einem inneren Monolog voller Selbsterkenntnis zu.

Paartherapie – das war nur eine Übung im Stück „Top Dogs“, mit der die gescheiterten Manager in der New Challenge Company aufgebaut werden sollten. Weitere neue Herausforderungen wurden jeweils auf einem Flipchart an der Seite der Bühne angezeigt. Ziel der ganzen Übung war es sechs gescheiterte Manager wieder mental aufzubauen. Diese Aufgabe übernahm die Leiterin der New Challenge Company Julia Wonnenmacher, eine strenge Übungsleiterin.

Da ist zum Beispiel Herr Sommerkorn. Der macht zu kleine Schritte. Nun soll er mal mittellange probieren, sich nicht so verspannen und die Arme frei schwingen lassen. Als Nächstes soll er wie ein Pferd über die Bühne galoppieren. Frau Wonnenmacher macht das vor. Sommerkorn galoppiert hinterher. Aber er macht das nicht zur Zufriedenheit der Übungsleiterin. Sommerkorn korrigiert seinen Galopp, Wonnenmacher zeigt sich zufrieden. Weltklasse würde der 59-jährige das machen.

Und dann ist da noch Frau Haug. Sie hat bei der Lufthansa gearbeitet und wurde entlassen. Jetzt träumt sie von einem Job als Tierwärterin. Dabei ertönt „Stadtaffe“ von Peter Fox. „In einer Stadt voller Affen bin ich der King“, schallt es durch die Aula. Zu den Rhythmen des Songs schwingen die Schauspieler mit Gorillamasken ihre Hüften auf der Bühne. Frau Haug tanzt die Affen an, reibt ihren Popo an ihren Körpern. Das sind verborgene Sehnsüchte. Zurückgehaltene Bedürfnisse, die da zum Vorschein kommen.

Und dann ist da auch noch die Schlacht der Wörter. Die Aula ist dunkel, buntes Scheinwerferlicht kreist durch den Raum. Die Schauspieler rennen wie eine aufgescheuchte Hühnerschar durchs Publikum und über die Bühne. Dabei rufen sie Finanzrahmen, Marktstrategie, Kostenkontrolle, Jobsharing, Effektivitätssteigerung, Top-Down-Management, Risikostreuung, Promotion und Output. Und zwischendrin nennen sie Millionenbeträge.

All die Übungen münden letztendlich darin, dass Rita vom Winkel einen Arbeitsvertrag ergattert. In Südkorea. Darauf stößt sie mit ihren Kollegen mit Sekt an. Die New Challenge Company hat damit ihren Auftrag erfüllt. Alles geht wieder seinen Lauf. Alles wieder beim Alten sozusagen.