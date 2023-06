Tierischer Grund: Warum die Ampeln am Rotenburger Bahnhof immer wieder ausfallen

Von: Matthias Röhrs

Teilen

Eine rote Ampel. © IMAGO/Rolf Poss

Alle paar Tage fällt die Ampel an der Rotenburger Bahnhofstraße aus. Aber warum eigentlich?

Rotenburg - Kleine Ursachen ganz groß, könnte man sagen. Vielen Autofahrern in Rotenburg ist bereits aufgefallen, dass die Ampeln an der Kreuzung Bahnhofstraße/Hansestraße/Schäfergarten immer wieder ausfallen. Und das oft den ganzen Tag. Wer in dem Bereich auf der Bundesstraße unterwegs ist, schafft es mitunter zügiger. Autofahrer, die vom Bahnhof oder Kreishaus kommen, haben das Nachsehen – Fußgänger und Radfahrer sowieso.

Weshalb im Hintergrund an einer Lösung gearbeitet wird: „Die Ampelanlage fällt in der Tat immer mal wieder aus“, bestätigt eine Sprecherin der für diese „Lichtsignalanlage“ zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Immerhin sei die Ursache des Problems bekannt. Die Ausfälle kämen daher, weil der dazugehörige Schaltschrank in der Nähe von Büschen und Sträuchern stehe. „Insekten, Würmer und andere Kleinsttiere gelangen immer wieder in das Steuergerät der Ampel und verursachen Störungen, wie zum Beispiel einen Kurzschluss“, so die Sprecherin.

Die Straßenmeisterei arbeite an einer Lösung und stehe dafür in Kontakt mit der Firma, die für die Wartung der Ampel zuständig ist. Momentan prüfe man mehrere Möglichkeiten, das Problem zu beheben – zum Beispiel das Abdichten des Schaltschranks. Die Sprecherin: „Dies gestaltet sich allerdings schwierig, da die Kollegen ja auch noch eine Zugangsmöglichkeit zum Schaltschrank haben müssen.“